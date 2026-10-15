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Ataques hutíes a Riad: el gobierno saudita aplazó sin nueva fecha la cumbre entre la Unión Europea y los países del Golfo

La cita se iba a realizar en la capital del reino petrolero, acosada por los ataques de las milicias respaldadas por el régimen de Irán. El bloque comunitario señaló que mantendrá el impulso surgido del primer encuentro, celebrado en Bruselas

La cumbre de 2024 se realizó en Bruselas y la segunda se iba a realizar en Riad (REUTERS/Johanna Geron/Archivo)
La cumbre de 2024 se realizó en Bruselas y la segunda se iba a realizar en Riad (REUTERS/Johanna Geron/Archivo)
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Arabia Saudí aplaza sine die la segunda cumbre con la Unión Europea en medio del recrudecimiento del conflicto en Yemen. La cita, prevista para el 24 de octubre en Riad, iba a reunir a los Veintisiete con los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), pero quedó suspendida sin que se fijara una nueva fecha.

El aplazamiento fue confirmado por el Consejo mediante un comunicado breve que no detalla los motivos de la decisión. El anuncio se produjo el mismo día en que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunían en Bruselas.

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La decisión llega en pleno recrudecimiento de las hostilidades entre los rebeldes hutíes y las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, respaldadas por la coalición militar que lidera Arabia Saudí. El propio comunicado del Consejo evitó vincular de manera explícita el aplazamiento con la escalada bélica, aunque la coincidencia temporal resulta evidente.

El acercamiento político entre ambas regiones se había intensificado a raíz de la crisis bélica en Irán. (REUTERS/ARCHIVO)
El acercamiento político entre ambas regiones se había intensificado a raíz de la crisis bélica en Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

El texto difundido se limitó a precisar que “se anunciará una nueva fecha en su debido tiempo”, sin ofrecer precisiones adicionales sobre las razones de fondo.

La reunión debía dar continuidad a la primera cumbre entre ambas regiones, celebrada el 16 de octubre de 2024 en Bruselas, en la que participaron Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El encuentro iba a tener lugar después de que ambas partes intensificaran sus contactos políticos a raíz de la guerra en Irán.

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Pese a la postergación, la UE reafirmó su interés en mantener el vínculo con la región. “La asociación entre la UE y el CCG es de una gran importancia estratégica para ambas regiones”, señaló el comunicado europeo, que añadió que el bloque “sigue comprometido en profundizar esta asociación y sostener el impulso construido con la primera cumbre de octubre de 2024”.

Los rebeldes hutíes intensificaron las ofensivas con misiles y drones contra aeropuertos y objetivos en territorio saudí. (REUTERS/ARCHIVO)
Los rebeldes hutíes intensificaron las ofensivas con misiles y drones contra aeropuertos y objetivos en territorio saudí. (REUTERS/ARCHIVO)

Escalada militar de los hutíes contra Arabia Saudí

El trasfondo de la suspensión remite a la ofensiva lanzada por los hutíes el 3 de septiembre en el oeste de Yemen. Desde entonces, el grupo rebelde ha ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, que incluyeron varios aeropuertos del país, como respuesta al respaldo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Frente a esa ofensiva, las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el 4 de octubre una contraofensiva a gran escala. El objetivo declarado es recuperar los territorios capturados recientemente por los hutíes y avanzar hacia la capital, Saná, que permanece en manos de los rebeldes desde 2014.

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