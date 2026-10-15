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Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Los equipos de rescate del país europeo buscaban a los tripulantes del Wine Trader, con bandera de San Marino, que emitió una alerta de emergencia a unos 26 kilómetros de la costa y podría transportar sustancias químicas

Un barco se incendió en aguas rumanas del Mar Negro
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Equipos de rescate rumanos buscaban este jueves a siete tripulantes desaparecidos de uno de los dos buques cisterna que se incendiaron durante la noche en aguas territoriales de Rumania, en el mar Negro, después de que drones rusos ingresaran en el espacio aéreo del país. Las autoridades evitaron vincular de manera explícita los siniestros con la incursión de los aparatos no tripulados, aunque los incidentes se suman a una serie de ataques recientes contra embarcaciones en la zona.

Los dos buques afectados permanecían anclados cerca de la desembocadura del canal que conecta con el río Danubio, una ruta marítima utilizada por Ucrania debido a los ataques rusos contra sus puertos en el mar Negro. La región, próxima al delta del Danubio y a la frontera con el país invadido, registra alertas de seguridad reiteradas en los últimos meses por la presencia de drones vinculados a la guerra.

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La Autoridad Naval Rumana informó haber recibido una alerta de emergencia del buque cisterna Wine Trader, con bandera de San Marino. En un primer momento se reportó que ocho de los doce tripulantes estaban desaparecidos, cifra que luego fue corregida a siete.

Un equipo de rescate rumano fue enviado al Wine Trader tras la alerta por un incendio a bordo frente a la costa del mar Negro. (REUTERS)
Un equipo de rescate rumano fue enviado al Wine Trader tras la alerta por un incendio a bordo frente a la costa del mar Negro. (REUTERS)

La embarcación solicitó ayuda este jueves alrededor de las 07.00 hora local (04.00 GMT) tras declararse un incendio a bordo mientras navegaba frente a la costa rumana, cerca de la frontera con Ucrania. Según informó la cadena rumana Digi24, el buque podría transportar sustancias químicas, aunque por el momento se desconocen las causas del fuego.

El Wine Trader se encontraba a unas 14 millas náuticas (26 kilómetros) de la costa al momento de la alerta. Las autoridades rumanas enviaron un equipo de rescate hacia la embarcación, aunque no se ha confirmado si pudo haber sido alcanzada por un dron.

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Explosión e incendio en el petrolero Yara J

El incidente más reciente se produjo horas después de que otro buque, el petrolero Yara J, con bandera de Comoras, sufriera un incendio en la misma zona. La embarcación, que transportaba crudo, fue alcanzada por un dron a unas nueve millas náuticas de la ciudad portuaria de Sulina y sufrió una explosión tras el impacto, según informó la agencia de noticias privada Mediafax.

Los equipos de emergencia buscaban a siete tripulantes desaparecidos del buque cisterna Wine Trader, con bandera de San Marino. (REUTERS)
Los equipos de emergencia buscaban a siete tripulantes desaparecidos del buque cisterna Wine Trader, con bandera de San Marino. (REUTERS)

El capitán del Yara J alertó por radio que la parte superior de la embarcación había sido golpeada y que se había declarado un fuego a bordo. Tras la comunicación, el Centro de Coordinación y Control Marítimo envió de inmediato una alerta a la Agencia Rumana de Salvamento Marítimo, que respondió con un barco de rescate, según consignó la cadena pública TVR.

Toda la tripulación del Yara J, de nacionalidad siria, resultó ilesa y fue rescatada en su totalidad. De confirmarse que se trató de un ataque con dron, sería la primera embarcación alcanzada de este modo dentro de aguas territoriales de Rumania, aunque las autoridades del país evitaron hasta el momento confirmar esa hipótesis.

El ministro de Defensa rumano, Radu Miruta, declaró a Digi24: “si fue golpeado por un dron o si no lo fue, se está llevando a cabo una investigación para verificar estos hechos”. El funcionario precisó que “los radares del Ministerio de Defensa Nacional no detectaron ningún dron que se dirigiera hacia este buque”.

El petrolero Yara J sufrió un incendio cerca de Sulina; las autoridades rescataron a toda su tripulación, de nacionalidad siria. (REUTERS)
El petrolero Yara J sufrió un incendio cerca de Sulina; las autoridades rescataron a toda su tripulación, de nacionalidad siria. (REUTERS)

Miruta remarcó, de todos modos, que “se trata de un asunto de gran gravedad (...) en aguas territoriales rumanas”. El ministro informó además que el buque de rescate enviado al lugar “ha regresado” a puerto, luego de que la tripulación del Yara J transmitiera que “el incendio se ha extinguido, que no necesitan ayuda y que tampoco desean entrar a puerto”.

Drones rusos sobre el espacio aéreo rumano

Los incendios se produjeron tras una noche de tensión en la región, durante la cual Rumania movilizó aviones de combate después de que sus radares militares detectaran drones cerca de Sulina y de la isla de las Serpientes, en aguas ucranianas del mar Negro. Según el Ministerio de Defensa rumano, uno de los aparatos fue detectado poco después de la 01.30 hora local (22.30 GMT del miércoles) en el espacio aéreo del país, antes de desaparecer de los radares sobre aguas territoriales rumanas.

El miércoles por la noche se había registrado además otra operación de rescate en las proximidades de Sulina, luego de que un buque denunciara haber sufrido un posible ataque. En ese caso, la tripulación se encontraba a salvo y permaneció a bordo, mientras los motores de la embarcación seguían funcionando.

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