Panamá

7,000 pasajeros estaban en el principal aeropuerto de Panamá cuando ocurrió el terremoto de 7.5

El aeropuerto ha realizado 38 inspecciones de pistas y 12 revisiones de calles de rodaje durante tres días. Las constantes réplicas obligaron a suspender temporalmente los despegues y aterrizajes.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró 323 vuelos cancelados y 676 demorados durante los tres días posteriores al movimiento sísmico. (Cortesía: Panamá Prestige)
El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró 323 vuelos cancelados y 676 demorados durante los tres días posteriores al movimiento sísmico. (Cortesía: Panamá Prestige)
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Alrededor de 7.000 pasajeros se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando el terremoto del viernes 9 de octubre sacudió Panamá y obligó a evacuar las terminales.

El movimiento sísmico y las réplicas posteriores provocaron 323 vuelos cancelados y 676 demorados durante tres días, una situación que afectó a 59.460 viajeros y alteró las conexiones aéreas nacionales e internacionales.

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Las interrupciones generaron malestar entre pasajeros que enfrentaron largas esperas, pérdida de conexiones y cancelaciones de vuelos. Muchos viajeros tuvieron que modificar sus itinerarios mientras las aerolíneas reorganizaban sus operaciones.

La situación se complicó porque cada nueva réplica podía obligar a detener temporalmente la actividad aérea, incluso después de que las terminales habían sido reabiertas.

Cerca de 7.000 pasajeros se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando ocurrió el terremoto del 9 de octubre. REUTERS/Aris Martínez
Cerca de 7.000 pasajeros se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando ocurrió el terremoto del 9 de octubre. REUTERS/Aris Martínez

Tocumen explicó que las suspensiones respondieron a protocolos de seguridad que exigen verificar las condiciones de la infraestructura aeroportuaria después de los movimientos sísmicos.

Las revisiones se concentraron especialmente en las pistas y calles de rodaje, donde cualquier deterioro del pavimento, objeto extraño o afectación de las ayudas visuales podría comprometer las maniobras de despegue y aterrizaje.

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Entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, los equipos técnicos realizaron 38 inspecciones de pistas y 12 revisiones de calles de rodaje. Las evaluaciones no encontraron daños estructurales en los pavimentos, residuos peligrosos para las aeronaves ni afectaciones atribuibles al terremoto en las ayudas visuales.

Sin embargo, las operaciones debían reanudarse únicamente después de completar las verificaciones correspondientes.

Las inspecciones adquieren especial relevancia porque las pistas del principal aeropuerto panameño atraviesan un proceso de rehabilitación, respaldado por un contrato cercano a los $57 millones.

Las constantes réplicas obligaron a suspender temporalmente los despegues y aterrizajes para realizar inspecciones de seguridad en las pistas. REUTERS / Erick Marciscano
Las constantes réplicas obligaron a suspender temporalmente los despegues y aterrizajes para realizar inspecciones de seguridad en las pistas. REUTERS / Erick Marciscano

Estos trabajos forman parte de las inversiones destinadas a mantener la infraestructura utilizada diariamente por cientos de aeronaves. Las revisiones posteriores al sismo buscaron comprobar que las superficies operativas conservaran condiciones seguras, independientemente de las obras en ejecución.

El impacto fue particularmente fuerte durante las primeras 48 horas. El viernes se contabilizaron 150 vuelos cancelados y el sábado otros 148, mientras que el domingo la cifra disminuyó a 25.

Tocumen registra normalmente alrededor de 450 operaciones diarias, por lo que las suspensiones alteraron una parte importante de su programación habitual y de las conexiones entre distintos países.

La administración aeroportuaria informó que el viernes se realizaron tres evacuaciones preventivas de las terminales, con participación de pasajeros y trabajadores.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó el trabajo coordinado de los equipos aeroportuarios durante la emergencia. Infobae América/Alex Hernández
El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó el trabajo coordinado de los equipos aeroportuarios durante la emergencia. Infobae América/Alex Hernández

Los equipos de seguridad acompañaron los desplazamientos hacia las áreas establecidas y posteriormente autorizaron el reingreso, una vez completadas las verificaciones. La recuperación de las operaciones fue gradual debido a las réplicas registradas durante el fin de semana.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó la coordinación entre los trabajadores del aeropuerto, las aerolíneas y las instituciones públicas para responder a la emergencia.

En las labores participaron equipos de operaciones, mantenimiento, seguridad y salvamento, junto con autoridades de migración, aduanas, salud y aeronáutica civil. La prioridad fue proteger a los viajeros antes de restablecer los vuelos.

Para la tarde del lunes 12 de octubre, la operación del aeropuerto ya se había regularizado, después de un fin de semana marcado por interrupciones y ajustes de itinerarios. La recuperación permitió restablecer las conexiones de Tocumen, cuya actividad resulta fundamental para los viajes entre América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El principal aeropuerto panameño movilizó más de 15,8 millones de pasajeros entre enero y agosto de 2026, un crecimiento interanual del 15%. Cortesía Tocumen
El principal aeropuerto panameño movilizó más de 15,8 millones de pasajeros entre enero y agosto de 2026, un crecimiento interanual del 15%. Cortesía Tocumen

El impacto adquiere mayor dimensión por el volumen de pasajeros que utiliza esta terminal como centro de conexiones regional. Entre enero y agosto de 2026, Tocumen movilizó 15.855.759 viajeros, un crecimiento del 15% frente al mismo periodo del año anterior.

En agosto mantenía enlaces con 93 destinos internacionales y uno doméstico, una red cuya continuidad depende de la seguridad de sus instalaciones.

Copa Airlines, principal operadora de Tocumen, reconoció las demoras prolongadas y cancelaciones ocasionadas por los sucesivos cierres preventivos. La compañía dio prioridad al regreso de aeronaves desviadas hacia aeropuertos alternos y amplió sus medidas de flexibilidad para pasajeros con viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre.

La aerolínea permitió cambios de fecha sin penalización ni diferencia tarifaria, así como créditos y solicitudes de reembolso para los boletos afectados.

El terremoto ha dejado 11.527 personas afectadas y unas 3.390 viviendas con daños, según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil al 13 de octubre. Las autoridades reportaron 727 residencias con pérdida total en Herrera y Los Santos, mientras 619 centros educativos oficiales permanecían bajo evaluación, de los cuales 35 habían colapsado.

La emergencia también obligó a habilitar más de 33 albergues temporales, donde recibían atención más de 2.841 personas.

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