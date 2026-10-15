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Rusia detuvo a un ciudadano sueco y lo acusa de planear sabotajes contra instalaciones militares

La agencia de seguridad informó que Freddy Mikael Stålkrantz Lindholm, de 35 años, fue interceptado tras cruzar ilegalmente la frontera en la región de Pskov, según su departamento de prensa oficial

Rusia detuvo a un ciudadano sueco acusado de planear sabotajes contra instalaciones militares. (REUTERS/ARCHIVO)
Rusia detuvo a un ciudadano sueco acusado de planear sabotajes contra instalaciones militares. (REUTERS/ARCHIVO)
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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo a un ciudadano sueco que había combatido en el bando ucraniano durante la guerra y que, según la agencia, planeaba ejecutar sabotajes contra instalaciones militares rusas. El hombre fue interceptado tras cruzar de forma ilegal la frontera en la región de Pskov, informó hoy el departamento de prensa del organismo.

El detenido fue identificado como Freddy Mikael Stålkrantz Lindholm, de 35 años. Según el FSB, el sueco ingresó a territorio ruso con “el pretexto falso de unirse a las Fuerzas Armadas rusas”, aunque su propósito real era “cometer actos de sabotaje y terrorismo contra instalaciones militares” del país.

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El FSB precisó que Stålkrantz Lindholm fue capturado en el distrito de Sebezhski, en la región de Pskov, tras cruzar la frontera rusa de manera ilegal. La inteligencia rusa estableció que el sueco había servido entre febrero y junio de este año en las Fuerzas Armadas ucranianas.

Durante ese período, el detenido fungió como jefe de escuadrón de operadores de drones del 24 Batallón de Asalto del Ejército ucraniano, de acuerdo con la información difundida por la agencia rusa.

Las autoridades rusas señalaron que el sueco ingresó al país con el pretexto de unirse a las Fuerzas Armadas rusas.
Las autoridades rusas señalaron que el sueco ingresó al país con el pretexto de unirse a las Fuerzas Armadas rusas.

El organismo de seguridad afirmó contar con pruebas documentales de su participación en el conflicto. “Tenemos documentos que confirman su participación en acciones bélicas contra nuestro país como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, señaló el FSB.

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El detenido reconoció haber firmado un contrato con el batallón ucraniano Aydar, declarado organización terrorista por las autoridades rusas. Según su propio testimonio, fue entrenado en Ucrania como operador de drones para realizar acciones de espionaje.

Posteriormente, de acuerdo con su declaración recogida por el FSB, fue enviado a territorio ruso “para cometer sabotajes y atentados terroristas”.

La respuesta de las autoridades suecas

El Ministerio sueco de Exteriores confirmó estar al tanto de la difusión del caso en la prensa, aunque aclaró que no se encuentra gestionando el asunto formalmente.

La cartera indicó que “por el momento no está gestionando ningún asunto de ese tipo”. La embajada sueca en Moscú, por su parte, se negó a hacer comentarios sobre la detención.

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