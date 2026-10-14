Panamá

En Panamá imponen 30 años de cárcel a un sicario de 23 años por un crimen cometido en 2021

El hoy sentenciado pasó al sistema carcelario para cumplir con la totalidad de la pena impuesta por un tribunal

Un mazo de madera sobre un libro abierto en una mesa oscura con una balanza de bronce al fondo.
La justicia se hizo efectiva al sentenciar a un hombre por un homicidio cometido hace 5 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El desenlace judicial de un homicidio cometido hace cinco años en el corregimiento de Calidonia, en la capital panameña, llegó esta semana a su fin.

Un Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá condenó a Dinat Aron Castañeda, de 23 años, a 30 años de prisión, la pena más alta que contempla la justicia panameña, por el homicidio de Vicente Valencia.

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El hecho había ocurrido el 11 de septiembre de 2021 en el corregimiento de Calidonia y la sentencia llegó recién cinco años después, tras la acusación presentada por la Sección de Homicidios y Femicidio Metropolitana.

La noche del crimen, Valencia regresaba a su apartamento, ubicado en uno de los edificios del área. Al subir las escaleras, varios sujetos le salieron al paso y lo persiguieron mientras le disparaban.

Una vez logrado su objetivo, los atacantes se dieron a la fuga y dejaron a Valencia agonizando en el lugar, según relató el diario Critica. Con la condena dictada contra Castañeda, el caso ocurrido en el corregimiento de Calidonia quedó cerrado en la sede judicial.

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Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
La condena a 30 años de cárcel es la más alta que contempla la norma judicial panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hoy sentenciado pasó al sistema carcelario panameño para cumplir la totalidad de la pena impuesta por el tribunal.

En otro caso reseñado por los medios impresos, un menor de edad quedó detenido luego del asesinato a tiros de un hombre frente a un minisúper, en el corregimiento de Alcalde Díaz, en las afueras de la ciudad capital.

El crimen ocurrió la tarde de este martes y, hasta el momento, no existe versión oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre el móvil del ataque, de acuerdo con la versión recogida por el diario Crítica.

Según los primeros informes, un grupo de sujetos encapuchados llegó hasta el domicilio de la víctima y disparó varias veces contra él.

El hombre, que vestía una camiseta negra y un pantalón de jean azul, quedó tendido boca arriba frente a la entrada del inmueble, donde además funcionaba un minisúper.

Una pistola negra yace sobre un escalón de cemento rodeada por manchas rojas de sangre.
Un arma de fuego permanece sobre el escalón de una escalera de cemento junto a varias manchas de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las versiones preliminares señalan que el ataque fue veloz. Los atacantes no pronunciaron palabra, sacaron sus armas y dispararon sin darle al hombre tiempo de correr.

Tras cometer el homicidio, los pistoleros escaparon del lugar. De acuerdo con datos extraoficiales, un menor de edad fue retenido horas después y quedó vinculado con la investigación del crimen.

Los dos episodios documentados por la prensa local comparten un mismo esquema: atacantes que llegan de improviso, disparan contra sus víctimas y escapan sin dejar rastro inmediato.

En el caso de Calidonia, ese patrón se sostuvo durante cinco años hasta que la Justicia logró identificar y juzgar al responsable.

En el episodio de Alcalde Díaz, en cambio, la investigación recién comienza. La detención de un menor vinculado al ataque constituye, por ahora, el único avance conocido en la causa.

Dos policías con uniforme azul conducen a un joven esposado y con el rostro cubierto cerca de una camioneta policial.
Agentes de la Policía Nacional de Panamá trasladan a un adolescente esposado y con el rostro cubierto tras su detención en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguna autoridad judicial ha confirmado todavía si existe relación entre ambos casos ocurridos en estos corregimientos de la capital panameña, más allá de la modalidad violenta del ataque.

Tampoco se ha establecido si los episodios forman parte de disputas vinculadas al crimen organizado que opera en la ciudad.

La Sección de Homicidios y Femicidio Metropolitana, que impulsó la acusación contra Castañeda, es la misma dependencia encargada de investigar los homicidios ocurridos en la capital panameña.

Su intervención en el caso de Calidonia derivó en la pena máxima prevista por la legislación del país.

El crimen de Alcalde Díaz, en tanto, sigue sin un móvil establecido. La falta de identificación de la víctima dificulta, por el momento, avanzar en una línea de investigación definida sobre el ataque armado ocurrido frente al minisúper.

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