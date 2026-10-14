Estados Unidos envía más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció el envío de más de 30 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el terremoto. Tomada de la Embajada de EU

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El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció el envío de más de 30 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La asistencia, financiada por el Gobierno estadounidense, está dirigida principalmente a Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde miles de personas enfrentan daños en sus viviendas y dificultades para acceder a servicios básicos.

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“En los momentos más difíciles, Estados Unidos dice presente”, expresó el diplomático desde el depósito humanitario de Naciones Unidas, donde explicó que cinco camiones fueron destinados al traslado de suministros hacia las comunidades afectadas.

El cargamento incluye más de 2.500 cobijas, 2.500 mosquiteros, 500 lonas y 200 carpas familiares, además de otros artículos esenciales, con los que se busca beneficiar a más de 12.000 panameños.

La asistencia es canalizada mediante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que también detalló la movilización de 1.290 kits de cocina, 500 colchonetas y otros artículos de primera necesidad.

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Estados Unidos movilizó cobijas, mosquiteros, lonas y carpas familiares para atender a miles de damnificados en cuatro provincias panameñas. Tomada de la embajada de EU en Panamá

Los suministros forman parte de las operaciones internacionales desplegadas para atender a las familias que perdieron sus pertenencias o permanecen fuera de sus viviendas debido a los daños ocasionados por el movimiento sísmico y sus réplicas.

A este operativo se suma la entrega de 17 camiones de carga pesada al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), valorados en 2,1 millones de dólares. Los vehículos, con capacidades de entre 10 y 25 toneladas, permitirán ampliar el transporte de personal, equipos y suministros hacia comunidades afectadas, además de fortalecer la respuesta logística de Panamá ante futuras emergencias.

Durante la entrega, Cabrera estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el director del Senafront, Larry Solís. El diplomático destacó que la cooperación estadounidense también busca mejorar la preparación ante desastres, mientras Washington mantiene un compromiso de cinco millones de dólares en asistencia humanitaria, autorizado por la administración del presidente Donald Trump.

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El apoyo incluye el despliegue de 20 especialistas estadounidenses en búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, quienes trabajan junto con las autoridades panameñas en la inspección de hospitales, iglesias y edificios públicos.

También se han utilizado helicópteros Chinook del Comando Sur para transportar alimentos, agua y equipos de emergencia hacia comunidades con dificultades de acceso.

Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé concentran las operaciones de asistencia humanitaria desplegadas tras el movimiento sísmico del 9 de octubre. Agencia de prensa

Entre las operaciones realizadas figura el traslado aéreo de 3.100 libras de alimentos hacia Isla Cañas, en Los Santos, una de las comunidades que enfrentó problemas de comunicación terrestre.

Paralelamente, instituciones panameñas han organizado entregas de víveres, colchones y agua potable, mientras brigadas de emergencia continúan atendiendo a las familias que permanecen en albergues temporales.

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La distribución nacional también ha movilizado importantes recursos. Correos y Telégrafos (Cotel) reportó el traslado de más de 250 toneladas de asistencia humanitaria, mediante más de 25 viajes hacia Herrera, Los Santos y Veraguas. El Gobierno inició además la entrega de materiales de construcción para atender a las familias cuyas viviendas sufrieron daños por el terremoto.

Según el último balance presentado por las autoridades panameñas, 11.460 personas resultaron afectadas por el terremoto, mientras se contabilizan 27 lesionados y aproximadamente 1.250 viviendas con daños. Las evaluaciones también identificaron afectaciones en más de 600 centros educativos, además de carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas que requieren reparaciones.

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Estados Unidos entregó 17 camiones de carga al Servicio Nacional de Fronteras para fortalecer su capacidad de transporte y respuesta ante emergencias. Tomada de la Embajada de EU

El presidente José Raúl Mulino ordenó mantener la presencia de ministros y equipos técnicos en las provincias afectadas, con prioridad en la distribución de suministros, recuperación de servicios y reconstrucción de viviendas. La emergencia nacional declarada el 10 de octubre contempla hasta 100 millones de dólares para contrataciones especiales, mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños.

Fondos

El Gobierno de Panamá anunció la creación de dos fideicomisos para administrar los recursos destinados a los damnificados por el terremoto del 9 de octubre. El primero, constituido entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá, cuenta con el refrendo de la Contraloría General y recibirá donaciones de organismos multilaterales, así como recursos provenientes de seguros catastróficos contratados por el Estado.

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Estos fondos permitirán financiar la recuperación de carreteras, puentes, viviendas y escuelas, además de otras necesidades derivadas de la emergencia.

El segundo fideicomiso será establecido en la Caja de Ahorros y tendrá una administración liderada por el sector privado, con el propósito de canalizar las contribuciones de empresas interesadas en apoyar la reconstrucción.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el Gobierno establecerá dos fideicomisos para canalizar las donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto, con mecanismos separados para administrar los recursos públicos y los aportes del sector privado. Cortesía

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que las donaciones privadas permanecerán separadas de los recursos públicos y se destinarán principalmente a la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas. El Gobierno colaborará en la identificación de las familias con mayores necesidades, mientras los empresarios gestionarán los aportes mediante este mecanismo independiente.

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