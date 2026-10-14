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Dos de cada tres personas con hambre extrema viven en solo diez países

La organización Acción contra el Hambre identificó a Nigeria, la República Democrática del Congo, Sudán, Yemen, Afganistán, Myanmar, Bangladesh, Pakistán, Sudán del Sur y Siria como las naciones que concentran la mayor cantidad de personas afectadas por inseguridad alimentaria aguda

El informe de Acción contra el Hambre señaló que la producción mundial de alimentos resulta suficiente, pero la falta de acceso perpetúa las crisis (EFE/EPA/DANIEL IRUNGU/Archivo)
El informe de Acción contra el Hambre señaló que la producción mundial de alimentos resulta suficiente, pero la falta de acceso perpetúa las crisis (EFE/EPA/DANIEL IRUNGU/Archivo)
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Dos de cada tres personas que sufren hambre extrema en el mundo se concentran en diez países, donde 177 millones de habitantes afrontaron niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda en 2025, según el informe de Acción contra el Hambre difundido antes del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre.

La organización situó a Nigeria, la República Democrática del Congo, Sudán, Yemen, Afganistán, Myanmar, Bangladesh, Pakistán, Sudán del Sur y Siria como los diez países con mayor número de personas afectadas. El grupo reunió cerca de dos tercios de los 266 millones de personas que padecieron inseguridad alimentaria aguda en 47 países y territorios durante 2025.

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El informe señala que la concentración del hambre se acentuó pese a que la producción mundial de alimentos resultó suficiente para abastecer a la población. La falta de acceso a la comida, los conflictos armados, los desplazamientos forzosos, la pobreza, el deterioro de los servicios básicos y los recortes de la ayuda humanitaria marcaron la situación en los territorios más afectados.

Nigeria encabezó la lista, con 30,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda. Le siguieron la República Democrática del Congo, con 27,7 millones, y Sudán, con 24,6 millones. Yemen contabilizó 18,1 millones de personas afectadas; Afganistán, 17,4 millones; Myanmar, 16,7 millones; y Bangladesh, 16 millones. Pakistán registró 11 millones, Sudán del Sur 7,8 millones y Siria 7,2 millones.

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Un total de 1,4 millones de personas alcanzaron la fase de Catástrofe, el nivel de mayor gravedad en la escala de inseguridad alimentaria (UNICEF)
Un total de 1,4 millones de personas alcanzaron la fase de Catástrofe, el nivel de mayor gravedad en la escala de inseguridad alimentaria (UNICEF)

La cifra de las diez principales crisis bajó respecto de los 196,5 millones contabilizados en el informe anterior, aunque Acción contra el Hambre advirtió que ese descenso no reflejó necesariamente una reducción real de las necesidades. La ausencia de datos de algunos territorios, entre ellos Etiopía, que reunió a casi 22 millones de personas afectadas en 2024, incidió en la comparación.

Los mayores aumentos se produjeron en Myanmar, con 2,3 millones de personas más en inseguridad alimentaria aguda; la República Democrática del Congo, con 2,1 millones; Afganistán, con 1,6 millones; y Yemen, con 1,4 millones. En esos cuatro países, los conflictos, la inestabilidad política y los desplazamientos agravaron las dificultades de las familias para conservar sus viviendas, tierras, ganado, empleos y acceso a los mercados.

Ali Ahmed, padre desplazado en el campamento de Al-Saad, en Yemen, relató al equipo de la organización: “La guerra nos obligó a huir de nuestro hogar y nos dejó sin nada. Algunos días encontramos trabajo, otros no, y a menudo no podemos permitirnos comprar suficiente comida para nuestros hijos”.

Sudán del Sur ingresó por primera vez en el grupo de los diez países con más personas afectadas. Las previsiones para 2026 indicaron que alrededor de 10 millones de habitantes, más del 80 % de su población, necesitan ayuda humanitaria. El conflicto, los desplazamientos, las restricciones al acceso de las organizaciones humanitarias y el peor brote de cólera en dos décadas aumentaron la presión sobre el sistema sanitario del país.

Por su parte, en Sudán, las estimaciones apuntaron a que 33,7 millones de personas requieren ayuda humanitaria en 2026, 3,3 millones más que el año anterior. El informe también consignó descensos en Nigeria, Sudán, Pakistán y Siria. Bangladesh presentó la mayor reducción, con 7,6 millones menos de personas afectadas que en 2024, vinculada a mejoras en la agricultura adaptada al clima y a una menor dependencia de la asistencia humanitaria.

La organización incluyó a Malí, Níger y Gaza entre los territorios de especial preocupación por la gravedad de sus crisis alimentarias y nutricionales. En Malí, se prevé que 1,54 millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda en 2026. En Níger, donde uno de cada cuatro niños sufrió malnutrición aguda, la previsión alcanza a 2,42 millones de personas.

En Gaza, el informe estimó que 1,6 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria aguda. El 87 % de las tierras agrícolas sufrió daños y el 81 % de los invernaderos quedó destruido. Los flujos de ayuda se redujeron un 37 % y solo cerca de la mitad de los camiones que ingresaron en la Franja logró descargar los suministros.

Un total de 177 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria aguda en los diez países más afectados durante 2025 (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)
Un total de 177 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria aguda en los diez países más afectados durante 2025 (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)

Además, en 2025 se confirmaron dos situaciones de hambruna en un mismo año, en zonas de Sudán y Gaza. El conflicto actuó como principal detonante en ambos casos, junto con las restricciones a la ayuda, el desplazamiento de la población y la destrucción de medios de vida e infraestructuras esenciales.

Las consecuencias alcanzaron con especial fuerza a niños y mujeres. En los países analizados, 30 millones de niños sufrieron malnutrición aguda y 6,5 millones de mujeres embarazadas y lactantes padecieron la misma condición. Cerca de 10 millones de menores de cinco años atravesaron formas graves de desnutrición aguda.

El documento también registró que 1,4 millones de personas llegaron en 2025 a la fase 5 de inseguridad alimentaria, denominada Catástrofe, el nivel más extremo de la clasificación. La cifra multiplicó por nueve los 155.000 casos registrados en 2016. Más del 80 % de las personas en fase 3 o superior vivió en 33 países y territorios que aparecieron de forma repetida en los informes sobre crisis alimentarias.

(Con información de Europa Press)

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