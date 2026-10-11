Universidad de Panamá impartirá clases virtuales lunes y martes mientras inspecciona sus edificios tras terremoto

La Universidad de Panamá brindará clases de manera virtual durante el lunes y el martes para revisar sus instalaciones tras el sismo. (Cortesía: Universidad de Panamá)

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La Universidad de Panamá dispondrá que las clases de lunes y martes se desarrollen de manera virtual en todas sus unidades académicas, mientras equipos técnicos inspeccionan facultades e infraestructuras para verificar posibles daños tras el sismo que afectó al país el viernes 9 de octubre.

La medida regirá como prevención para estudiantes, docentes y personal administrativo. El rector José Emilio Moreno Ramos encabezó este sábado 10 de octubre una jornada de revisión en distintas áreas del campus, acompañado por autoridades universitarias y responsables de dependencias técnicas y administrativas.

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La decisión se produce mientras Panamá se encuentra bajo estado de emergencia nacional, declarado por el Gobierno para atender las consecuencias del terremoto registrado en la península de Azuero. El Consejo de Gabinete autorizó recursos de hasta USD 100 millones para las tareas de asistencia, evaluación de daños y reparación de infraestructuras afectadas.

Un socorrista camina frente a la Catedral San Juan Bautista afectada por el terremoto de que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé. (EFE/ Bienvenido Velasco)

Ingeniería y Arquitectura continuará las evaluaciones el lunes y martes

La inspección universitaria incluyó la participación de representantes de las direcciones de Planificación y Evaluación Universitaria, Protección Universitaria, Ingeniería y Arquitectura y Asesoría Legal. También participaron autoridades de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

La Dirección de Ingeniería y Arquitectura evaluó durante el sábado el estado de las estructuras de diferentes facultades. El objetivo consistió en identificar eventuales afectaciones vinculadas con el movimiento telúrico y establecer si son necesarias reparaciones o intervenciones adicionales.

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Las verificaciones continuarán los próximos dos días, en paralelo con el dictado de las clases a distancia. La institución informó que mantendrá comunicación con los directores de los Centros Regionales Universitarios para conocer la situación de las instalaciones fuera de la ciudad de Panamá.

El rector pidió a los vicerrectores, al secretario general, a los decanos y a los directores de centros regionales, extensiones universitarias, institutos y unidades administrativas que organicen la presencia del personal indispensable para las tareas urgentes.

Ese personal deberá atender inspecciones técnicas, labores administrativas prioritarias y eventuales reparaciones que se determinen después de las evaluaciones. La disposición busca evitar la interrupción de los procesos esenciales de la universidad mientras se completa la revisión de los edificios.

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“Agradecemos a todos los decanos y directivos que han participado de esta jornada por estar pendiente en todo lo relacionado a la seguridad de nuestra comunidad universitaria”, manifestó Moreno Ramos, según informó la casa de estudios.

El rector José Emilio Moreno Ramos encabezó las jornadas de revisión estructural en los edificios del campus universitario. (Cortesía: Universidad de Panamá)

El estado de emergencia responde a daños en escuelas, viviendas y centros de salud

La suspensión presencial en la Universidad de Panamá se da en un escenario de emergencia para el sistema educativo y la infraestructura pública del país. Las autoridades nacionales informaron que el sismo dejó afectaciones en 419 centros educativos, además de daños en viviendas, instalaciones de salud y carreteras.

El Gobierno declaró el estado de emergencia el sábado 10 de octubre, un día después del terremoto de 7.6 que tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

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Las autoridades reportaron 27 personas lesionadas, 21 instalaciones de salud afectadas y más de 426 viviendas con daños, de acuerdo con los balances divulgados tras la reunión del Consejo de Gabinete.