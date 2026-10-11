Mizrachi envía 100 toneladas a Chitré tras el terremoto: AirTags para rastrear cada cargamento y gestiones con Tesla y SpaceX

Los suministros, reunidos en el centro de acopio de El Hatillo, serán repartidos entre organizaciones, hospitales y autoridades de Herrera, donde persisten interrupciones eléctricas, escasez de agua y fallas en las comunicaciones. (Cortesía: Telemetro)

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El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, afirmó que envió 100 toneladas de ayuda humanitaria a Chitré con dispositivos AirTag para rastrear los suministros destinados a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,5 que sacudió al país el viernes 9 de octubre.

Según declaró a Telemetro, la carga llegó a un centro de acopio en Chitré, provincia de Herrera, aunque su distribución todavía no había comenzado. El municipio prevé entregar los insumos con turnos asignados a hospitales, organizaciones sociales, alcaldes y representantes locales.

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“Se le está asignando una cita a cada organización, hospital, representante, alcalde”, sostuvo Mizrachi. El funcionario señaló que cada entrega tendrá un horario y una cantidad determinada, con el objetivo de registrar el destino de los materiales.

El alcalde aseguró que los cargamentos incorporan dispositivos AirTag para controlar el traslado de la ayuda humanitaria. “Yo, personalmente, estoy traqueando con los AirTags cada una de estas órdenes”, dijo durante la entrevista.

El centro de acopio de El Hatillo retomará la recepción de donaciones

El punto de recepción habilitado en El Hatillo, en la capital panameña, cerró la recepción de donaciones al final de la jornada, aunque los equipos continuaban con la clasificación y el embalaje de los insumos.

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El municipio fijará citas individuales, horarios definidos y seguimiento tecnológico sobre cargamentos dirigidos hacia entidades sanitarias, agrupaciones civiles, representantes locales, mientras persisten apagones, escasez hídrica, aislamiento telefónico; Herrera aguarda recursos urgentes. (Cortesía: X alcalde Mayer Mizrachi)

La actividad se reanudará este domingo a las 9.00, de acuerdo con la información difundida por Telemetro. Mizrachi indicó que más de 300 personas, entre trabajadores municipales y voluntarios, participaron en las tareas de asistencia.

Entre los productos requeridos mencionó agua potable, alimentos enlatados, catres, camillas, colchones, baños portátiles y generadores eléctricos. El alcalde afirmó que hay zonas donde hospitales y comunidades enfrentan cortes de electricidad, falta de agua y problemas de comunicación.

“Hay lugares que no tienen luz y no tienen agua, no tienen comunicación”, expresó Mizrachi.

La Alcaldía de Panamá gestiona baterías de Tesla y terminales de SpaceX

El funcionario también informó que inició gestiones con Tesla para obtener sistemas de baterías portátiles que puedan utilizarse en las áreas sin suministro eléctrico. Según explicó, la empresa podría despachar equipos desde Florida el lunes 12 de octubre, una vez que abra su depósito.

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El mandatario del distrito de Panamá despachó 100 toneladas de suministros a la provincia de Herrera. Los envíos incluyen dispositivos de rastreo para controlar la distribución entre hospitales y organizaciones damnificadas. (Imagen de cortesía)

Mizrachi sostuvo que estas baterías podrían ofrecer una alternativa a los generadores convencionales para atender necesidades en hospitales y otros sitios afectados por los cortes de energía.

Además, señaló que la Alcaldía coordina con SpaceX la eventual entrega de terminales para habilitar conexión a internet en comunidades que aún carecen de señal o de acceso a comunicaciones satelitales.

La distribución de las 100 toneladas enviadas a Chitré dependerá de la coordinación con autoridades locales y de la asignación de turnos a los destinatarios que soliciten asistencia.