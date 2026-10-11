El presidente Mulino confirma una llamada con Delcy Rodríguez tras el terremoto que sacudió Panamá

Delcy Rodríguez y José Raúl Mulino sostienen una conversación telefónica sobre un fondo de estructuras destruidas por un terremoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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José Raúl Mulino confirmó que habló por teléfono con Delcy Rodríguez, quien se puso a su disposición con la experiencia venezolana en gestión de terremotos, apenas un día después de que un sismo de magnitud 7.7 sacudiera el centro de Panamá, según detalló la agencia EFE. El gesto llama la atención porque el Gobierno panameño nunca reconoció a la mandataria interina venezolana.

“Hoy tuve una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que me puso a disposición por toda la experiencia”, declaró el presidente panameño este sábado durante un recorrido por las zonas del interior golpeadas por el movimiento telúrico, destacó EFE.

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Fue la primera vez que el mandatario informó públicamente de un contacto con la vicepresidenta y excanciller del depuesto Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero pasado.

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El terremoto dejó daños materiales pero ninguna víctima fatal

El sismo de magnitud 7.7 azotó Panamá el viernes 9 de octubre y provocó el colapso de una iglesia colonial y de un hotel en la región central del país. Las autoridades informaron 27 heridos, ninguno de gravedad, y descartaron muertes.

El daño se concentró en tres de las diez provincias panameñas, todas cercanas al epicentro, ubicado junto a la localidad de Pitaloza Arriba, en Herrera. El reporte oficial más reciente contabilizó 426 viviendas afectadas, donde habitan 2,130 personas, además de 419 escuelas y varios tramos de carretera dañados.

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El Gobierno panameño decretó el estado de emergencia nacional y habilitó hasta USD 100 millones para atender la crisis. Por el momento no existe una cifra oficial de pérdidas materiales totales.

Venezuela enfrentó en junio su propia tragedia sísmica

La oferta de Rodríguez remite a un antecedente reciente y mucho más letal. El 24 de junio pasado, un doblete sísmico de magnitud 7.2 y 7.5 devastó el litoral central venezolano y dejó, según cifras del propio Gobierno de Rodríguez, al menos 6,509 muertos, 14,239 viviendas con daños moderados y 11,001 con afectaciones graves.

Una pareja observa los daños en un edificio afectado tras el terremoto que sacudió la costa del Pacífico de Panamá (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP).

El Ejecutivo venezolano no entregó cifras consolidadas de desaparecidos y recibió fuertes cuestionamientos por su manejo de la emergencia.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela denunció más de 29,000 personas en paradero desconocido tras el episodio.

Esa experiencia, con todo lo controvertido de su gestión, es la que ahora Caracas pone sobre la mesa para asistir a Panamá.

Una llamada inédita en medio de una relación diplomática congelada

Rodríguez asumió la presidencia interina el 5 de enero, dos días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar en Caracas.

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El Tribunal Supremo de Justicia venezolano la designó para cubrir la “ausencia forzosa” del mandatario, mientras Maduro y Flores enfrentan en Nueva York cargos por narcoterrorismo, de los que se declararon no culpables.

Un automóvil aparece cubierto de escombros de casas dañadas por un terremoto en Villa de los Santos, Panamá, el sábado 10 de octubre de 2026. (Foto AP/Aris Mariota)

Panamá nunca reconoció ese gobierno interino. Por eso, la conversación revelada por Mulino marca un giro en el vínculo bilateral, aunque el mandatario no detalló si la llamada implica algún tipo de acercamiento político más allá de la asistencia humanitaria.

Rodríguez, al frente del país tras la captura de Maduro, gestionó en junio un sismo doble que dejó miles de muertos, y esa experiencia reciente —aunque muy cuestionada— fue lo que trasladó en su llamada con Mulino.

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La región y Estados Unidos se volcaron a asistir a Panamá

Mulino detalló que también conversó por teléfono con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y que el viernes recibió mensajes de apoyo del presidente de Israel, Isaac Herzog, y de Donald Trump, canalizados a través de sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth. Según el mandatario, también se comunicaron “todos los presidentes del área centroamericana”.

“Lo importante aquí es que vamos a trabajar. Los gobiernos de Ecuador, de Colombia, de Chile, que son países pues que pueden poner a disposición nuestra, y rápido, la ayuda”, afirmó Mulino ante los periodistas.

El presidente agregó que varios organismos multilaterales “han ayudado y que van a seguir ayudando financieramente al Estado” panameño, sin precisar montos ni nombres de esas entidades.

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Personal de emergencia acordonó un edificio dañado y un vehículo cubierto de escombros tras el terremoto en Panamá. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Las réplicas no cesan y la alerta de tsunami ya fue levantada

El sismo del viernes generó más de 100 réplicas, según el Instituto de Geociencias de Panamá, incluidas varias de magnitud superior a 5.5.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos había emitido una alerta para las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala, que fue desactivada horas después al no confirmarse riesgo real de olas destructivas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió brevemente sus operaciones por protocolo de seguridad y las retomó una vez verificadas las condiciones de las instalaciones.

El Canal de Panamá, por su parte, mantuvo su funcionamiento con normalidad mientras equipos técnicos inspeccionaban la infraestructura.