Panamá

Cerca del epicentro del terremoto en Panamá: el pueblo de Tonosí amanece orando a la espera de ayuda

El sismo dejó daños en viviendas, caminos e iglesias de la península de Azuero. Los habitantes de la localidad más próxima al epicentro siguen sin agua ni energía eléctrica y pasan las noches fuera de sus casas por las réplicas

Personas asisten a una eucaristía este domingo afuera de la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria en Tonosí (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Personas asisten a una eucaristía este domingo afuera de la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria en Tonosí (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
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Frente a una iglesia con daños estructurales, los habitantes de Tonosí volvieron a reunirse este domingo para rezar después del terremoto que sacudió a Panamá. El pueblo cercano al epicentro del terremoto en Panamá amanece orando a la espera de ayuda, mientras continúa sin servicios básicos de agua y energía eléctrica por tiempo indefinido.

La comunidad, ubicada en la península de Azuero y considerada la más próxima al punto donde se originó el sismo de magnitud 7.5, enfrenta además el temor por las réplicas. Muchos vecinos pasaron las últimas noches en parques, patios y calles, ante el riesgo de que sus viviendas sufran nuevos daños.

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La información fue retomada de EFE, que recorrió las zonas afectadas y constató que en Tonosí aún no se había restablecido el suministro de agua ni de luz. La agencia también verificó la presencia de la Cruz Roja, maquinaria para despejar caminos y autoridades locales que entregaban botellas de agua a los residentes.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
AME4626. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Socorristas caminan frente a una iglesia afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

La iglesia quedó cerrada por daños tras el sismo

La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde los habitantes suelen asistir a misa los domingos, no pudo abrir sus puertas debido a las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico. La celebración religiosa se trasladó al exterior del templo, donde se congregaron familias, adultos mayores y niños.

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El padre Edvin Cumes, responsable de esa parroquia y de otras 32 comunidades cercanas, encabezó la eucaristía improvisada. “Sentí que era preciso mostrar una acción de gracias a Dios porque, como dije en la misa, después de todo lo que hemos pasado sin ver víctimas de pérdida de vida aquí nos tiene Dios”, afirmó el sacerdote.

El terremoto tuvo una profundidad menor a 10 kilómetros y golpeó con mayor fuerza a localidades rurales de Azuero, una región donde predominan la agricultura y la ganadería. Aunque no se registraron fallecidos ni personas desaparecidas, las autoridades informaron que hubo menos de 30 heridos leves y daños en viviendas, centros educativos, iglesias y edificios públicos.

Manos sujetan un rosario de madera frente a un edificio con una pared agrietada y vegetación en el fondo.
Un residente sostiene un rosario de madera durante una oración al aire libre en Tonosí, Panamá, tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1,400 construcciones resultaron afectadas en Panamá

El informe oficial más reciente indicó que más de 1,400 edificaciones sufrieron daños en todo el país. La lista incluye unas 840 viviendas y edificios residenciales, 419 escuelas, más de 60 sedes gubernamentales, 24 centros de salud, 12 hoteles y 27 iglesias.

En Tonosí, los daños son visibles en varias construcciones del casco urbano. Algunas iglesias presentan campanarios caídos y grietas que elevan el riesgo de colapso. El templo principal del pueblo no se derrumbó, pero permanece afectado por el sismo.

“Habremos perdido muchas cosas, como bienes materiales, pero creo que lo más importante y es irreparable es la vida misma (…) aquí nos tiene con vida, quizá algunos golpeados y otros sin saber qué hacer, pero al final aquí nos tiene Dios con vida, que es lo que nos debe interesar ahora mismo”, señaló Cumes.

A drone view shows a road damaged by a ground fissure following an earthquake that struck near Panama's southern coast in Tonosi, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea Lebrun
A drone view shows a road damaged by a ground fissure following an earthquake that struck near Panama's southern coast in Tonosi, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Los accesos dañados dificultan la llegada de asistencia

Las rutas hacia Tonosí también presentan daños. Uno de los caminos quedó bloqueado por deslizamientos de tierra, mientras que otro fue despejado parcialmente, aunque conserva grietas, piedras y árboles caídos.

El aislamiento agrava la situación en una localidad que ya se encuentra a más de 300 kilómetros de Ciudad de Panamá y a casi 130 kilómetros de la carretera Panamericana. Las autoridades trabajan en la limpieza de los accesos y las empresas eléctricas intentan restablecer el servicio en las áreas afectadas.

Mientras esperan la recuperación de la luz y el agua, los vecinos de Tonosí permanecen atentos a las réplicas y continúan fuera de sus viviendas durante la noche.

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