Panamá busca aumentar número de médicos, pero persisten problemas de planificación

Un estetoscopio reposa sobre carpetas de archivos sobre un escritorio de madera dentro de un consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Caja de Seguro Social de Panamá adjudicó 112 plazas de internado médico para profesionales que iniciarán una etapa de práctica supervisada en hospitales de distintas regiones del país.

El internado comenzará el 1 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de dos años. Durante ese período, los médicos completarán requisitos para obtener la idoneidad profesional y reforzarán la atención en las instalaciones de salud que los reciban.

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La asignación busca incorporar nuevos médicos a la red pública mientras avanzan en su formación. Los internos trabajarán bajo la supervisión de médicos generales, especialistas y residentes, según explicó el Dr. Paulino Vigil.

La adjudicación de las plazas estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, que interviene en la definición y asignación de los cupos destinados al internado.

Los registros oficiales muestran un aumento sostenido de médicos y enfermeras durante las últimas décadas, crecimiento que no siempre estuvo acompañado por una estrategia que conectara la formación universitaria con la demanda prevista en los servicios de salud.

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Adjudicación de las plazas estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, que interviene en la definición y asignación de los cupos destinados al internado. (CSS)

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indicó que en 2024 había 7.515 médicos en ejercicio, además de 7.727 enfermeras y 1.239 odontólogos.

La cantidad de médicos representó un incremento de 2,7% frente al año anterior.

Con esa cifra, el país tenía una densidad aproximada de 1,8 médicos por cada 1.000 habitantes.

Las áreas urbanas registraban tasas de entre 1,9 y 2,2 profesionales por cada 1.000 habitantes, mientras que las zonas rurales presentaban valores menores.

Los datos disponibles también muestran diferencias entre las fuentes que contabilizan al personal médico. En noviembre de 2025, informes institucionales situaban el total en 10.068 médicos para una población estimada en 4,5 millones de habitantes.

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Se informó que los internos trabajarán bajo la supervisión de médicos generales, especialistas y residentes. (CSS)

Esa referencia equivaldría a 2,3 médicos por cada 1.000 habitantes.

La distancia frente a la cifra divulgada para 2024 puede responder a metodologías distintas, actualizaciones de las bases de datos o criterios disímiles sobre las categorías profesionales incluidas.

El programa se desarrolla en un sistema sanitario donde conviven el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, patronatos hospitalarios y prestadores privados, estructura que de acuerdo a fuentes del sector ha dificultado la coordinación de políticas de formación, contratación y distribución del personal médico.

Los médicos adjudicados cumplirán su primer año en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández L.

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Estas instalaciones recibirán a los internos como parte de un modelo que combina aprendizaje clínico y apoyo asistencial. La participación de los nuevos profesionales permitirá ampliar la presencia médica en áreas de atención hospitalaria.

Un médico examina con un estetoscopio a una paciente durante una consulta de atención general en una clínica de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Vigil señaló que los internos tienen dos responsabilidades durante esta fase. Por un lado, avanzan en su preparación académica; por otro, colaboran en la atención de pacientes bajo acompañamiento profesional.

La práctica supervisada forma parte del camino obligatorio para que los egresados de medicina alcancen la idoneidad. La etapa también permite que los futuros médicos conozcan la dinámica de los servicios públicos y las necesidades de la población atendida por cada centro.

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Durante el segundo año, los médicos serán distribuidos en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Herrera, Colón y Panamá Este.

En Chiriquí, las asignaciones comprenderán las áreas de David y Puerto Armuelles. La distribución territorial busca extender los espacios de formación más allá de los principales hospitales de la capital.

La presencia de internos en esas regiones también acerca recursos humanos en salud a comunidades que enfrentan realidades distintas en materia de acceso a servicios. El proceso pretende preparar a los profesionales para responder a las demandas de una red sanitaria diversa.