Abren en Panamá licitación por $5 millones para reparar techo del aeropuerto de Tocumen

El deterioro del cielo raso de la Terminal 2 presenta desprendimiento de pintura, manchas y acumulación de moho, problemas que Tocumen busca corregir mediante una intervención que abarcará 59,000 metros cuadrados de la infraestructura. Alex E. Hernández V.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen abrió una licitación por $5.02 millones para reparar el cielo raso y las estructuras metálicas de la Terminal 2, una infraestructura que entró plenamente en operación en junio de 2022 y que ya presenta desprendimiento de pintura, moho, suciedad y deterioro visible en diferentes áreas.

El pliego establece que la intervención abarcará aproximadamente 59,000 metros cuadrados de la T2. De esa superficie, 30,300 metros cuadrados corresponden al cielo raso de aluzinc y otros 28,700 metros cuadrados a las vigas y estructuras de acero que forman parte de la cubierta.

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Los documentos describen problemas que habían sido reportados desde los primeros años de funcionamiento, pero que no fueron atendidos oportunamente. Con el paso del tiempo se agravaron el desprendimiento de pintura y la acumulación de moho y suciedad, afectando la estética de espacios utilizados diariamente por pasajeros.

Las inspecciones identificaron entre las posibles causas temperaturas inadecuadas de las superficies durante la aplicación de pintura, tiempos insuficientes para el repinte, períodos excesivos de secado entre capas y contaminación previa. Tocumen considera urgente intervenir las áreas que actualmente presentan daños.

José Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen S.A., señaló que el aeropuerto asumirá inicialmente el costo de las reparaciones, pero posteriormente incorporará ese desembolso a las reclamaciones contra CNO, antigua Constructora Norberto Odebrecht. Infobae América/Alex Hernández

La magnitud de los trabajos contrasta con la corta vida operativa de la infraestructura. La Terminal 2, que cuenta con 116,000 metros cuadrados y 20 puertas de abordaje, comenzó a operar completamente el 22 de junio de 2022. Actualmente el deterioro resulta visible en paneles y estructuras interiores de su techo.

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La Terminal 2 fue construida por Constructora Norberto Odebrecht, posteriormente denominada CNO, compañía que obtuvo el proyecto por un monto original cercano a $679 millones. Con modificaciones, adendas y trabajos adicionales, el costo de la nueva terminal terminó aproximándose a $917 millones, antes de entrar completamente en operación en junio de 2022.

Ahora, parte de las reparaciones que requiere esa infraestructura podría convertirse en una nueva reclamación contra la empresa que la construyó. José Antonio Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen S.A., adelantó que el aeropuerto asumirá inicialmente los trabajos, pero incorporará su costo a las reclamaciones contra CNO.

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La constructora mantiene además una obligación pendiente de $30.76 millones con Tocumen, correspondiente a un laudo arbitral favorable al aeropuerto por daños, perjuicios, lucro cesante e intereses relacionados con incumplimientos contractuales durante el proyecto. Ese monto todavía no ha sido pagado por CNO, según ha señalado la administración aeroportuaria.

La Terminal 2 comenzó a operar completamente en junio de 2022 y actualmente presenta daños visibles en paneles del cielo raso y estructuras metálicas, pese a tratarse de una de las infraestructuras aeroportuarias más recientes del país. (Cortesía: Panamá Prestige)

La nueva contratación contempla un procedimiento que va más allá de repintar. El contratista deberá desinstalar paneles, trasladarlos, lavarlos y eliminar rastros de grasa, sedimentos y moho, para posteriormente pulirlos, devolverles brillo, aplicar sellador y reinstalarlos sin afectar sus mecanismos de fijación.

En las estructuras metálicas se deberán retirar las capas deterioradas y preparar las superficies mediante limpieza, lijado y desengrase. Posteriormente se aplicará pintura epóxica y esmalte de poliuretano, materiales destinados a recuperar el acabado y proteger las vigas de acero de la cubierta.

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CNO, antigua Constructora Norberto Odebrecht, mantiene pendiente el pago de $30.76 millones ordenado mediante un laudo arbitral relacionado con incumplimientos contractuales durante el proyecto de construcción de la Terminal 2 de Tocumen. EFE/Carlos Lemos

La intervención alcanzará las zonas 1A, 1B, 2A, 2B y 3 e incluirá espacios interiores, aleros, áreas sobre locales comerciales y salas de tránsito. El contrato tendrá una duración de 12 meses y exigirá que los trabajos terminados mantengan una garantía mínima de cinco años.

La actividad del aeropuerto obligará a desarrollar las reparaciones sin afectar el movimiento habitual de pasajeros y aeronaves. Los trabajos interiores podrán ejecutarse principalmente en horario nocturno, mientras las intervenciones exteriores podrán realizarse de día o de noche, dependiendo de las condiciones de seguridad y operación aeroportuaria.

La reparación ocurre mientras Tocumen registra uno de los mayores volúmenes de viajeros de su historia reciente. Entre enero y agosto de 2026 movilizó 15.85 millones de pasajeros, un crecimiento frente al mismo período del año anterior, mientras solo durante agosto circularon más de 2.1 millones de viajeros por la terminal aérea.

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Tocumen constituye la principal puerta de entrada y conexión aérea internacional de Panamá, por lo que el estado de sus instalaciones adquiere especial relevancia. Una elevada proporción de los pasajeros utiliza el aeropuerto para conexiones, mientras millones de viajeros ingresan, salen o transitan anualmente por el complejo aeroportuario.

Los trabajos contemplan desmontar, limpiar, tratar contra el moho, pulir y sellar los paneles de aluzinc, además de preparar y aplicar nuevos recubrimientos a las vigas metálicas afectadas de la cubierta. REUTERS/Aris Martinez

Pero el techo no es el único problema detectado después de recibida la obra. Tocumen ha tenido que atender hundimientos en la plataforma y calles de rodaje vinculadas con la T2, que llegaron a comprometer varias puertas de embarque, mientras otras deficiencias han requerido reparaciones financiadas con recursos del propio aeropuerto.

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Durante 2026 ya se realizó una intervención inicial que permitió recuperar unos 780 metros cuadrados de cielo raso metálico y aproximadamente 1,400 metros lineales de vigas. Las labores incluyeron limpieza, tratamiento antihongos, pulido, sellado y recubrimientos, pero la nueva contratación extenderá los trabajos al conjunto de las áreas deterioradas.

Para determinar el presupuesto, Tocumen realizó un estudio de mercado en el que recibió cotizaciones por $5.23 millones y $4.81 millones. El promedio permitió establecer un precio de referencia de $5,026,961 para reparar una cubierta cuyo deterioro se ha agravado apenas cuatro años después de iniciar operaciones.

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