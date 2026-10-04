Un hombre y tres menores mueren de manera violenta el fin de semana en Panamá

Dos agentes de la Policía de Panamá acordonan el perímetro de una residencia con cinta de seguridad durante un procedimiento policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La violencia ha dejado cuatro muertes en el inicio de octubre en Panamá, después de que septiembre cerrara con 44 personas asesinadas.

El primer fin de semana de octubre registra un homicidio en el corregimiento de la 24 de Diciembre, un hombre herido de gravedad en Colón y tres muertes de menores en San Joaquín, Monterrico y La Chorrera.

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Las circunstancias de los fallecimientos de los menores de edad aún cuentan con escasa información oficial.

El homicidio del hombre ocurrió durante la tarde del sábado en el sector de Altos del Ángel, en el área de Nuevo Tocumen.

La víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando varios sujetos llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

Agentes de policía resguardan la escena de un crimen donde un vehículo muestra múltiples impactos de bala y el cuerpo del conductor permanece cubierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El individuo murió en el sitio tras el ataque, y la información inicial no precisa la identidad de la víctima ni los posibles motivos de la agresión.

El hecho se produjo después de un mes que dejó 44 muertes vinculadas a la violencia en Panamá. Esa cifra expuso la continuidad de los ataques con armas de fuego en distintas zonas del país.

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Otro hombre en la provincia de Colón sufrió heridas graves luego de que un pistolero le disparara en la comunidad del Valle de San Judas Tadeo.

El agresor escapó durante la noche tras perpetrar el ataque, y las personas que auxiliaron a la víctima la trasladaron a la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde recibió atención médica.

Las autoridades también investigan los fallecimientos de tres menores ocurridas en San Joaquín, Monterrico y la Loma de Guadalupe, esta última en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

Agentes de la Policía Nacional de Panamá acordonan la escena de un crimen donde yace un cuerpo cubierto por una sábana en una cancha de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos conocidos hasta ahora muestran que se trata de hechos con circunstancias distintas y que parte de la información todavía permanece bajo verificación.

El caso ocurrido en La Chorrera involucró a un niño de cuatro años. Según la información preliminar, el menor jugaba entre las divisiones de los cuartos mientras su madre se bañaba.

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En ese momento, el niño presuntamente quedó enredado de manera accidental con una soga que utilizaban para tender ropa. Los peritos continúan con las diligencias para determinar las circunstancias precisas del fallecimiento.

El periodista Raúl Vega informó a través de su red social que la investigación busca establecer cómo ocurrió el hecho que afectó a la comunidad de la Loma de Guadalupe. La versión disponible no atribuye responsabilidades ni adelanta conclusiones sobre el caso.

De los otros dos fallecimientos de menores, las autoridades ofrecieron pocos detalles. Se conoce que el caso de Monterrico estuvo relacionado con un disparo y ocurrió en las cercanías de una cancha de fútbol.

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Agentes de la Policía Nacional de Panamá registran varias armas de fuego decomisadas sobre una mesa en una oficina oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de información adicional impide establecer por ahora las circunstancias en las que se produjeron ambos hechos. Tampoco se difundieron datos sobre la edad o identidad de las víctimas.

En Panamá las estadísticas oficiales citadas por distintos medios señalan que el país terminó 2025 con 593 homicidios a nivel nacional.

El número mantiene la preocupación por la criminalidad violenta y el impacto de las armas de fuego.

Los datos describen un escenario marcado por disputas entre bandas, conflictos personales y otros episodios de violencia letal. Estas situaciones forman parte de un problema sostenido de seguridad pública.

La Policía Nacional informó que en lo que del 2026 ha decomisado 2.293 armas de fuego en operativos y acciones preventivas desarrolladas en el país.

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La violencia continúa acumulando casos en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro incluye 967 pistolas, 546 fusiles y 316 revólveres.

El desglose también contempla 155 escopetas, 102 rifles, 99 armas tipo pellet, tres mini Uzi, dos subametralladoras y un arma tipo niple. La institución presentó esos resultados como parte de sus estrategias contra los hechos delictivos.

Las operaciones policiales permitieron además la captura de 48.407 personas por delitos y faltas. De ese total, 31.538 correspondieron a personas requeridas mediante oficio.

La entidad registró además 302 capturas por homicidio, 13.985 por faltas administrativas, 2.272 por microtráfico y 310 por delitos relacionados con narcotráfico.

En otro balance, la institución indicó que incautó 19.390 paquetes de presunta sustancia ilícita y 2.191 armas de fuego. Las cifras reflejan la magnitud de las operaciones desplegadas mientras continúan las investigaciones por los hechos ocurridos al inicio de octubre.

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