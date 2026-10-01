Panamá

Exportaciones de bienes de Panamá suman $534.6 millones al primer semestre del año

Valor total cayó $151.5 millones frente al mismo período de 2025, de acuerdo con las cifras oficiales

Durante el primer semestre, el precio promedio del banano aumentó 2.9% en Europa y 6.3% en Estados Unidos. (Cortesía/Bernardino Freire)
Durante el primer semestre, el precio promedio del banano aumentó 2.9% en Europa y 6.3% en Estados Unidos. (Cortesía/Bernardino Freire)
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Entre enero y junio, las exportaciones panameñas de bienes sumaron $534.6 millones.

La cifra se desprende del informe de Coyuntura Económica de junio de 2026 de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), elaborado con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

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El valor total de las exportaciones cayó $151.5 millones frente al mismo período de 2025, lo que implicó una reducción interanual de 22.1%.

El descenso se explicó principalmente por la comparación con ventas extraordinarias de remanentes de material almacenado de la actividad minera de cobre que se registraron en junio del año pasado.

Al descontar las exportaciones extraordinarias vinculadas a los remanentes mineros, los demás bienes nacionales vendidos al exterior aumentaron $18.2 millones.

Pescado fresco en una pescadería (Adobe Stock)
Los productos del mar aportaron al robustecimiento de la actividad exportadora. (Adobe Stock)

Ese resultado equivale a un crecimiento de 3.5% durante el primer semestre.

El comportamiento favorable se apoyó en productos agropecuarios e industriales.

Entre ellos figuraron el melón, la sandía, la piña, los camarones, el café, la madera, la carne bovina, otros productos del mar y los desechos de acero, cobre y aluminio.

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El informe del Ministerio de Economía y Finanzas indica que los mayores incrementos por capítulos arancelarios correspondieron a los desperdicios de oro y bisutería, que aportaron $15.1 millones adicionales.

Las exportaciones de madera y manufacturas de madera aumentaron $11.4 millones. Las ventas externas de carnes crecieron $5.6 millones, mientras que las de papel y cartón avanzaron $5.1 millones.

Al descontar las exportaciones extraordinarias vinculadas a los remanentes mineros, los demás bienes nacionales vendidos al exterior aumentaron $18.2 millones. . EFE/Bienvenido Velasco
Al descontar las exportaciones extraordinarias vinculadas a los remanentes mineros, los demás bienes nacionales vendidos al exterior aumentaron $18.2 millones. . EFE/Bienvenido Velasco

El grupo de frutas también registró un alza de $3.9 millones. Estos resultados sostuvieron el crecimiento de las exportaciones no asociadas al movimiento extraordinario de 2025.

La recuperación del banano se consolidó durante el segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio, las exportaciones mensuales del producto superaron los $10 millones en cada mes, de acuerdo con el análisis económico oficial.

En junio, el valor exportado llegó a $17.1 millones. La cifra rebasó el registro de marzo de 2025, cuando las ventas externas de banano habían alcanzado $16.4 millones antes de la paralización laboral de ese año.

El Ministerio de Economía y Finanzas vinculó la mejora con la normalización progresiva de las actividades productivas. El organismo también señaló que los precios en los mercados internacionales favorecieron el valor de las ventas al exterior.

Durante el primer semestre, el precio promedio del banano aumentó 2.9% en Europa y 6.3% en Estados Unidos. La mejora de las cotizaciones contribuyó al repunte de las exportaciones del sector.

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
Dos trabajadores cargan cajas marcadas con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor de envío, destacando el esfuerzo exportador del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reactivación también incluyó las operaciones de Chiquita Panamá. La empresa mantenía en producción cerca de 20 fincas bananeras y unas 5.000 hectáreas cultivadas.

Los destinos de las exportaciones conservaron una composición diversificada en el período analizado. Estados Unidos encabezó la lista con compras por $94.1 millones.

Taiwán ocupó el segundo lugar, con $69.5 millones. Le siguieron Países Bajos, con $38.3 millones, e India, con $37.9 millones.

Costa Rica recibió productos panameños por $27.4 millones durante el primer semestre. La distribución de los envíos reflejó la presencia de mercados de América, Asia y Europa entre los principales compradores.

Las exportaciones a través de la Zona Libre de Colón sumaron $42.9 millones. El resultado mantuvo a esa plataforma como un punto de comercio y redistribución de mercancías.

El comportamiento favorable se apoyó en los productos agropecuarios, entre ellos la sandía.
El comportamiento favorable se apoyó en los productos agropecuarios, entre ellos la sandía.

Las cifras indican que el resultado agregado del semestre estuvo influido por la base de comparación de 2025, cuando se contabilizaron envíos excepcionales procedentes de materiales acumulados por la actividad minera de cobre.

Sin ese componente, las exportaciones de otros productos mostraron una trayectoria de crecimiento. Los avances se concentraron en rubros agropecuarios e industriales, mientras el banano comenzó a recuperar parte de su actividad productiva y exportadora.

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