Honduras

Fuerte lluvia provoca inundaciones y caos vial en la capital de Honduras: varias viviendas y vehículos resultaron afectados

Una intensa lluvia provocó este miércoles inundaciones, calles anegadas y complicaciones viales en distintos sectores del Distrito Central, especialmente en zonas ubicadas al sur de Tegucigalpa, donde el agua y el lodo dificultaron el tránsito y afectaron a residentes.

Una fuerte corriente de agua y lodo cubrió parte de la salida al sur de Tegucigalpa. (Foto: Redes sociales)
Una fuerte corriente de agua y lodo cubrió parte de la salida al sur de Tegucigalpa. (Foto: Redes sociales)
Guardar

El aguacero generó mayores problemas en sectores comoLa Cañada, Loarque y Mármoles, en la salida al sur de la capital. En algunos puntos, la cantidad de agua acumulada cubrió completamente las calles y obligó a los conductores a avanzar con extrema precaución.

En la residencial La Cañada, el agua ingresó a varias viviendas y también cubrió buena parte de las calles internas. Algunos vehículos quedaron varados debido al nivel que alcanzó la corriente, mientras los residentes enfrentaban dificultades para salir o ingresar a la zona.

PUBLICIDAD

La fuerza del agua provocó que las condiciones de movilidad cambiaran en cuestión de minutos, especialmente en los sectores donde las calles presentan desniveles que favorecieron el desplazamiento de las corrientes.

Las lluvias también dejaron afectaciones en la aldea Las Casitas, donde un árbol cayó sobre varios vehículos y provocó daños materiales.

El incidente también interrumpió el suministro de energía eléctrica en varias colonias cercanas, por lo que residentes de la zona quedaron temporalmente sin servicio mientras se atendía la emergencia.

El agua ingresó a varias viviendas de la residencial La Cañada. (Foto: Redes sociales)
El agua ingresó a varias viviendas de la residencial La Cañada. (Foto: Redes sociales)

La caída del árbol se sumó a las complicaciones generadas por las precipitaciones en diferentes puntos del Distrito Central, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles nuevos incidentes derivados de las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos más afectados se ubicó a la altura del sector de Mármoles, en la carretera que comunica Tegucigalpa con la zona sur del país.

En ese tramo, una fuerte corriente de agua y lodo descendió sobre la carretera y cubrió una parte considerable de la calzada. Las condiciones dificultaron el paso de los automóviles y generaron riesgo para los conductores que intentaban atravesar la zona.

Videos e imágenes difundidos durante la emergencia mostraron cómo el agua avanzaba con fuerza sobre la vía, mientras algunos vehículos intentaban circular por el tramo inundado.

El sector de Mármoles registró una de las mayores acumulaciones de agua durante la lluvia. (Foto: Redes sociales)
El sector de Mármoles registró una de las mayores acumulaciones de agua durante la lluvia. (Foto: Redes sociales)

La corriente arrastró lodo y otros materiales, aumentando las dificultades para los conductores y reduciendo la visibilidad y las condiciones de seguridad en la carretera.

Ante este escenario, se pidió a los automovilistas extremar las medidas de precaución y evitar circular por zonas donde el agua alcance niveles considerables.

La lluvia también provocó inundaciones en diferentes calles de la colonia Loarque, donde el agua comenzó a acumularse rápidamente debido a la intensidad del aguacero.

El nivel alcanzado dificultó principalmente el desplazamiento de vehículos pequeños, cuyos conductores tuvieron que reducir la velocidad y buscar las zonas con menor acumulación de agua para continuar su recorrido.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos sectores del Distrito Central. (Foto: Redes sociales)
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos sectores del Distrito Central. (Foto: Redes sociales)

En algunos puntos, las calles se transformaron prácticamente en corrientes de agua, complicando tanto la circulación vehicular como el desplazamiento de los peatones.

La situación evidenció nuevamente la vulnerabilidad de varios sectores de la capital ante lluvias intensas, especialmente en zonas donde el sistema de drenaje no logra evacuar con rapidez el volumen de agua acumulado.

Ante las condiciones registradas, las autoridades y organismos de emergencia recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y evitar maniobras bruscas que puedan provocar accidentes.

Algunos vehículos quedaron varados debido al nivel que alcanzó el agua en las calles. (Foto: Redes sociales)
Algunos vehículos quedaron varados debido al nivel que alcanzó el agua en las calles. (Foto: Redes sociales)

También hicieron énfasis en la importancia de no intentar cruzar corrientes de agua cuando estas aumenten su fuerza o profundidad, debido al riesgo de que los vehículos pierdan estabilidad o sean arrastrados.

Las recomendaciones cobran especial importancia durante lluvias intensas, debido a que el nivel del agua puede aumentar rápidamente y hacer difícil determinar la profundidad real de una inundación.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas.

Las lluvias de este miércoles volvieron a generar afectaciones en diferentes sectores del Distrito Central, principalmente en el sur de Tegucigalpa, donde inundaciones, caída de árboles, cortes de energía y dificultades para circularmarcaron la jornada.

Temas Relacionados

HonduraslluviasinundacionesalertapeligroTegucigalpa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: salarios pendientes mantienen en tensión al sector médico

El Colegio Médico acudirá a una nueva reunión con Salud para revisar los trámites de pago, mientras continúan las afectaciones en servicios programados y crece el llamado a encontrar una salida al conflicto

Honduras: salarios pendientes mantienen en tensión al sector médico

Del gol soñado ante el Real Madrid a la espinita de Santos Laguna: la travesía del hondureño ‘Choco’ Lozano por Europa y México

De niño imaginaba jugar en los escenarios de los clásicos españoles. Lo logró, pero las lesiones le impidieron rendir como esperaba en México, y hoy entrena con Olimpia mientras evalúa su próximo destino.

Del gol soñado ante el Real Madrid a la espinita de Santos Laguna: la travesía del hondureño ‘Choco’ Lozano por Europa y México

Honduras cerrará septiembre con lluvias de hasta 60 mm y calor de 35 °C

Una vaguada en altura y una onda tropical de poca amplitud mantendrán condiciones inestables en el país, algunos departamentos con grandes acumulados de lluvia, mientras otros registrarán las temperaturas más altas.

Honduras cerrará septiembre con lluvias de hasta 60 mm y calor de 35 °C

Honduras: crece preocupación por tosferina e influenza

Las autoridades sanitarias advierten que la baja cobertura de inmunización limita la protección de los recién nacidos durante sus primeros meses de vida

Honduras: crece preocupación por tosferina e influenza

Honduras: Operativo deja 16 colombianos requeridos por estafa

La Policía reportó el requerimiento de 14 colombianos y dos hondureños, además del decomiso de 13 vehículos, un arma de fuego y dinero en efectivo

Honduras: Operativo deja 16 colombianos requeridos por estafa

TECNO

Por qué se calienta un teléfono y cuándo es motivo de preocupación

Por qué se calienta un teléfono y cuándo es motivo de preocupación

Elon Musk defendió la transformación laboral por la IA: “Los empleos van a cambiar; siempre han cambiado”

El truco para crear stickers de WhatsApp con fotos y herramientas de IA

Qué pasa si apretas el botón 0 del control remoto de la TV por 3 segundos

Una app convierte el iPhone Duo en un Walkman que se rebobina con un lápiz

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Nicolas Cage compara las películas de superhéroes con la WWE

Presley Gerber habría recaído en el consumo de sustancias momentos antes de su muerte: esto reveló un nuevo video de TMZ

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

MUNDO

El primer ministro Narendra Modi calificó de “héroe” al piloto indio de Flydubai apuñalado durante el vuelo hacia Israel

El primer ministro Narendra Modi calificó de “héroe” al piloto indio de Flydubai apuñalado durante el vuelo hacia Israel

El Kremlin amenazó con usar armas nucleares si la OTAN bloquea el enclave de Kaliningrado

Ucrania recuperó 176 kilómetros cuadrados de territorio ocupado por Rusia y prepara una nueva contraofensiva

Israel denunció que el ataque en el vuelo de Flydubai busca quebrar los Acuerdos de Abraham

Los antecedentes de pilotos y tripulantes que intentaron provocar accidentes aéreos