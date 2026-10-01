Fuerte lluvia provoca inundaciones y caos vial en la capital de Honduras: varias viviendas y vehículos resultaron afectados

Una fuerte corriente de agua y lodo cubrió parte de la salida al sur de Tegucigalpa. (Foto: Redes sociales)

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El aguacero generó mayores problemas en sectores comoLa Cañada, Loarque y Mármoles, en la salida al sur de la capital. En algunos puntos, la cantidad de agua acumulada cubrió completamente las calles y obligó a los conductores a avanzar con extrema precaución.

En la residencial La Cañada, el agua ingresó a varias viviendas y también cubrió buena parte de las calles internas. Algunos vehículos quedaron varados debido al nivel que alcanzó la corriente, mientras los residentes enfrentaban dificultades para salir o ingresar a la zona.

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La fuerza del agua provocó que las condiciones de movilidad cambiaran en cuestión de minutos, especialmente en los sectores donde las calles presentan desniveles que favorecieron el desplazamiento de las corrientes.

Las lluvias también dejaron afectaciones en la aldea Las Casitas, donde un árbol cayó sobre varios vehículos y provocó daños materiales.

El incidente también interrumpió el suministro de energía eléctrica en varias colonias cercanas, por lo que residentes de la zona quedaron temporalmente sin servicio mientras se atendía la emergencia.

El agua ingresó a varias viviendas de la residencial La Cañada. (Foto: Redes sociales)

La caída del árbol se sumó a las complicaciones generadas por las precipitaciones en diferentes puntos del Distrito Central, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles nuevos incidentes derivados de las condiciones meteorológicas.

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Uno de los puntos más afectados se ubicó a la altura del sector de Mármoles, en la carretera que comunica Tegucigalpa con la zona sur del país.

En ese tramo, una fuerte corriente de agua y lodo descendió sobre la carretera y cubrió una parte considerable de la calzada. Las condiciones dificultaron el paso de los automóviles y generaron riesgo para los conductores que intentaban atravesar la zona.

Videos e imágenes difundidos durante la emergencia mostraron cómo el agua avanzaba con fuerza sobre la vía, mientras algunos vehículos intentaban circular por el tramo inundado.

El sector de Mármoles registró una de las mayores acumulaciones de agua durante la lluvia. (Foto: Redes sociales)

La corriente arrastró lodo y otros materiales, aumentando las dificultades para los conductores y reduciendo la visibilidad y las condiciones de seguridad en la carretera.

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Ante este escenario, se pidió a los automovilistas extremar las medidas de precaución y evitar circular por zonas donde el agua alcance niveles considerables.

La lluvia también provocó inundaciones en diferentes calles de la colonia Loarque, donde el agua comenzó a acumularse rápidamente debido a la intensidad del aguacero.

El nivel alcanzado dificultó principalmente el desplazamiento de vehículos pequeños, cuyos conductores tuvieron que reducir la velocidad y buscar las zonas con menor acumulación de agua para continuar su recorrido.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintos sectores del Distrito Central. (Foto: Redes sociales)

En algunos puntos, las calles se transformaron prácticamente en corrientes de agua, complicando tanto la circulación vehicular como el desplazamiento de los peatones.

La situación evidenció nuevamente la vulnerabilidad de varios sectores de la capital ante lluvias intensas, especialmente en zonas donde el sistema de drenaje no logra evacuar con rapidez el volumen de agua acumulado.

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Ante las condiciones registradas, las autoridades y organismos de emergencia recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y evitar maniobras bruscas que puedan provocar accidentes.

Algunos vehículos quedaron varados debido al nivel que alcanzó el agua en las calles. (Foto: Redes sociales)

También hicieron énfasis en la importancia de no intentar cruzar corrientes de agua cuando estas aumenten su fuerza o profundidad, debido al riesgo de que los vehículos pierdan estabilidad o sean arrastrados.

Las recomendaciones cobran especial importancia durante lluvias intensas, debido a que el nivel del agua puede aumentar rápidamente y hacer difícil determinar la profundidad real de una inundación.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas.

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Las lluvias de este miércoles volvieron a generar afectaciones en diferentes sectores del Distrito Central, principalmente en el sur de Tegucigalpa, donde inundaciones, caída de árboles, cortes de energía y dificultades para circularmarcaron la jornada.