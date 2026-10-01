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El primer ministro Narendra Modi calificó de “héroe” al piloto indio de Flydubai apuñalado durante el vuelo hacia Israel

“Ante el peligro más grave y a pesar de sus graves heridas, mostró un inmenso coraje y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás”, expresó el mandatario de la India en un comunicado publicado en redes sociales

El primer ministro de la India, Narendra Modi (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)
El primer ministro de la India, Narendra Modi (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)
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El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó de “héroe” al capitán Smit Machchhar y afirmó que su actuación, pese a las heridas, evitó una tragedia y permitió salvar cientos de vidas después de que se desatara una pelea en la cabina de un avión que transportaba a 174 pasajeros de Dubái a Tel Aviv. “El Capitán Smit Machchhar es un HÉROE”, elogió Modi en un mensaje publicado vía redes sociales.

El mandatario destacó la respuesta del piloto ante el ataque que sufrió durante el vuelo. “Ante el peligro más grave y a pesar de estar gravemente herido, mostró un inmenso coraje y una resolución inquebrantable para proteger la vida de los demás”, señaló. “Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia”, añadió el jefe de Gobierno indio a través de su cuenta en X.

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Modi sostuvo que “India está orgullosa del Capitán Machchhar” y expresó sus deseos para la recuperación del piloto: “Rezando por su rápida recuperación, renovada fortaleza y buena salud”.

El mensaje de Narendra Modi para el hombre que fue atacado en el vuelo que iba en dirección a Israel (@narendramodi)
El mensaje de Narendra Modi para el hombre que fue atacado en el vuelo que iba en dirección a Israel (@narendramodi)

Quién es Smit Machchhar

El capitán Smit Machchhar, piloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, cuenta con más de 13 años de experiencia en aviación comercial y acumuló unas 9.750 horas de vuelo, según la información publicada en su perfil profesional. Machchhar estaba al mando del avión que el miércoles cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv cuando sufrió un ataque con arma blanca por parte del copiloto durante un enfrentamiento en la cabina. El episodio obligó a desviar la aeronave y a realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

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El nombre del piloto indio comenzó a circular tras conocerse los detalles del incidente a bordo del vuelo de Flydubai. Los motivos del ataque permanecen bajo investigación. Antes de sumarse a la aerolínea emiratí, Machchhar se desempeñó como comandante y capitán instructor de línea en SpiceJet. Actualmente trabaja como capitán de Flydubai como lo indica su perfil en la red social LinkedIn, en la cual incluye una fotografía suya y un detalle de su recorrido en la aviación comercial.

Composición con el retrato de un hombre en traje a la izquierda y una persona herida con máscara de oxígeno a la derecha
Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado durante el vuelo a Israel.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que un fontanero israelí, el piloto indio y otros pasajeros evitaron una catástrofe. “Un acto de heroísmo asombroso: el suyo, el del piloto indio, el de las personas que los ayudaron. Evitaron un desastre que podría haber sido mundial”, sostuvo Netanyahu en una entrevista con el conductor de Fox News Sean Hannity.

El jefe de Gobierno israelí relató que la aeronave descendió 17.000 pies, unos 5.180 metros, en un minuto durante el incidente. Según Flightradar24, el episodio ocurrió mientras los ocupantes del vuelo intentaban recuperar el control del avión.

En un video difundido por su oficina, Netanyahu se reunió con pasajeros en el aeropuerto de Tel Aviv. Las imágenes mostraron al jefe de Gobierno mientras abraza a un hombre con la camisa manchada de sangre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)

Netanyahu aseguró que recibió información sobre la intervención del fontanero en la cabina. “Logró entrar en la cabina, vio al atacante y lo agarró por detrás, lo jaló hacia atrás, se sentó en el asiento del piloto y tiró de la palanca de mando”, relató. Según el mandatario, otros pasajeros redujeron al agresor. “Tenía que salvarlos y actuó con serenidad y heroísmo”, añadió. El primer ministro señaló que las autoridades investigan el motivo del ataque y analizan una posible vinculación con Irán u otro actor.

“El piloto atacante está siendo investigado en Arabia Saudita. Creo que lo trasladarán a los Emiratos Árabes Unidos, de donde proviene, o al menos de donde despegó”, afirmó y sumó: “Estaremos al tanto de la investigación y posiblemente también participaremos en ella”.

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