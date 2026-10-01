Gloria Trevi se pasea por Antigua Guatemala y elige un collar de una artesana local

La cantante mexicana Gloria Trevi recorrió las calles de la ciudad colonial acompañada por su equipo de trabajo. (Archivo: AP/Ginnette Riquelme)

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La cantante mexicana Gloria Trevi fue captada el miércoles 30 de septiembre en Antigua Guatemala, donde compró artesanías locales después de su concierto en la capital guatemalteca.

La artista recorrió calles de la ciudad colonial y se detuvo en un puesto ambulante para elegir un collar entre las piezas que le ofreció una artesana.

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En los videos difundidos en redes sociales, Trevi aparece con tenis blancos, lentes oscuros y el cabello recogido. La intérprete caminó acompañada por parte de su equipo y observó varios accesorios antes de decidir cuál llevaría.

La cantante mexicana Gloria Trevi fue captada en video mientras realizaba compras de artesanías locales a una vendedora ambulante en una calle empedrada de Antigua Guatemala. En las imágenes se observa a la artista interactuando con la comerciante y entregándole dinero en efectivo junto a un grupo de acompañantes.

La visita ocurrió pocos días después de su presentación del sábado 26 de septiembre en el Parque de la Industria, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala. Ese concierto correspondió a la segunda parada de su recorrido centroamericano.

La elección de un collar ante una vendedora local

Las imágenes muestran a la cantante frente a una venta situada al borde de una de las calles empedradas de Antigua Guatemala. La artesana le presentó varios collares y Trevi tomó dos piezas para compararlas.

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“Estoy decidiéndome entre estos dos”, le dijo la artista a la vendedora, según se escucha en el video. Tras revisar ambas opciones, eligió una de ellas y devolvió la otra.

La cantante mexicana Gloria Trevi fue captada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, luego de su concierto el sábado 26 de septiembre. (Redes Sociales)

“Me gusta este”, señaló antes de quedarse con el collar. En otra grabación, la cantante sostiene la compra mientras entrega billetes guatemaltecos a la artesana para completar el pago.

La presencia de Trevi en la Antigua Guatemala generó comentarios entre sus seguidores, que compartieron las imágenes de su paseo en redes sociales.

El registro la muestra en una actividad privada, alejada del escenario, durante su permanencia en Guatemala.

El concierto de Gloria Trevi en Ciudad de Guatemala

La artista llegó al país el 26 de septiembre, fecha en la que ofreció un show en el Parque de la Industria. Antes de esa presentación, seguidores la recibieron en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

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En ese encuentro, Trevi interpretó junto a sus admiradores parte de “Pompas de jabón” y agradeció el recibimiento. “Gracias por no olvidarme”, expresó entonces.

La cantante adelantó también que prepara un nuevo álbum y manifestó su intención de regresar al país para realizar otras presentaciones.

La cantante mexicana Gloria Trevi llegó a Guatemala el sábado 26 de septiembre horas antes de su concierto, donde fue recibida por fanáticos y medios de comunicación.

Su repertorio incluyó canciones como “Pelo suelto”, “Todos me miran”, “Con los ojos cerrados” y “Dr. Psiquiatra”, títulos asociados a distintas etapas de su carrera.

Una figura del pop mexicano con décadas de trayectoria

Gloria Trevi es una cantante y compositora mexicana que consolidó una carrera como solista dentro del pop en español. A lo largo de varias décadas, construyó un repertorio con canciones que mantienen presencia entre públicos de distintas generaciones.

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Su propuesta escénica y sus letras sobre libertad personal forman parte de la identidad pública de la artista. “Me siento tan sola” y “Vestida de azúcar” se encuentran entre los temas que suelen ser identificados con su trayectoria.

La gira continuará en Panamá y Costa Rica

El paso de Trevi por Guatemala forma parte del Celebration Tour Centroamérica 2026, que comenzó el 25 de septiembre en Nicaragua. La agenda prevé una presentación el viernes 2 de octubre en el Teatro Anayansi de Ciudad de Panamá.

Después, la cantante tiene programados dos conciertos en Costa Rica: el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en Parque Viva, en Alajuela. Antes de iniciar el recorrido, Trevi anticipó que buscaba una gira de celebración con sus seguidores centroamericanos.

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“Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.