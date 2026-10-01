Tecno

Qué pasa si apretas el botón 0 del control remoto de la TV por 3 segundos

Esta vía esconde una función clave en televisores LG para organizar accesos directos a aplicaciones, canales y entradas

Mano sosteniendo un control remoto blanco con botones negros y rojos en primer plano; al fondo, un televisor desenfocado muestra un partido de fútbol.
El botón 0 del control remoto activa el menú de Acceso Rápido en televisores LG compatibles con webOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Entre los botones menos utilizados de un control remoto está el 0, cuya función ha quedado en segundo plano desde que las plataformas de streaming redujeron la necesidad de introducir números para cambiar de canal.

Sin embargo, en determinados televisores LG mantener presionada esa tecla durante unos segundos abre el menú de Acceso Rápido, una herramienta que permite crear y administrar atajos para abrir aplicaciones, canales o entradas del televisor de forma directa.

PUBLICIDAD

La función no requiere instalar ninguna aplicación adicional ni modificar configuraciones avanzadas del dispositivo. Una vez establecidos los accesos, los números del control pueden emplearse para abrir directamente los contenidos o conexiones de uso más frecuente. Por ejemplo, es posible asignar una tecla a una plataforma de streaming y otra a la entrada HDMI donde está conectada una consola.

Del botón 0 a la administración de atajos en la TV

En los televisores LG compatibles, mantener pulsado el 0 abre la pantalla de edición de Quick Access. Desde allí se pueden consultar los números que ya están vinculados a una función y comprobar cuáles permanecen libres. El mismo menú permite eliminar accesos que ya no se utilizan o configurar otros nuevos.

PUBLICIDAD

Una persona de espaldas sentada en un sofá oscuro viendo una televisión con la imagen difuminada en una habitación con poca luz.
Quick Access permite ver qué números del mando ya tienen una función asignada y cuáles están libres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, el botón 0 no funciona como un acceso directo a una aplicación determinada, sino como la vía para administrar el conjunto de atajos personalizados del mando. La compañía habilita las teclas numéricas del 1 al 8 para estos accesos personalizados, mientras que el número 9 tiene una función fija destinada a Ayuda rápida y no puede modificarse en los modelos incluidos en la guía del fabricante.

Cómo crear un atajo con los números del 1 al 8

La herramienta puede resultar útil para las acciones que se repiten a diario. Si todas las noches se utiliza una aplicación determinada, en lugar de acceder al menú principal y buscarla, con Quick Access es posible asociarla a un número y acceder directamente a ella. Una vez configurado el atajo, bastará con mantener pulsado ese número para acceder directamente a ella.

Los atajos no se limitan a las plataformas de entretenimiento. LG también permite registrar canales y entradas externas, de modo que una de las teclas puede quedar vinculada a una conexión HDMI utilizada para una consola, un reproductor u otro dispositivo.

Un control de tv en primer plano, apoyado en un sillón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los números del 1 al 8 pueden vincularse a aplicaciones, canales o entradas HDMI de uso frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para crear un nuevo atajo, LG indica que primero debe abrirse la aplicación, el canal o la entrada externa que se quiere guardar. Una vez seleccionado el elemento, se mantiene pulsado durante unos segundos uno de los números disponibles entre el 1 y el 8. El televisor muestra entonces una ventana para confirmar la nueva asociación y, tras aceptarla, el número queda vinculado al elemento seleccionado.

Conviene distinguir entre ambas funciones: mantener pulsado el 0 permite consultar y editar el conjunto de accesos rápidos, mientras que mantener pulsado uno de los números ya configurados ejecuta directamente el atajo correspondiente.

Estas asociaciones pueden modificarse en cualquier momento: si se deja de utilizar una aplicación o se quiere reorganizar la distribución de los accesos, basta con volver a mantener pulsado el 0 para acceder al menú correspondiente.

Primer plano de una mano humana que se extiende lentamente hacia un control remoto de TV negro sobre el reposabrazos de un sofá beige, con una televisión colorida en el fondo borroso.
Control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe un comportamiento automático vinculado a la desinstalación de aplicaciones. Según explica LG, si una aplicación asociada a un acceso rápido desaparece del televisor, la asignación correspondiente también se elimina del mando.

La función no está disponible en todas las Smart TV

Antes de probar este método, hay que tener en cuenta que no se trata de una combinación universal para cualquier televisor. Mantener pulsado el 0 durante tres segundos es una característica disponible en los televisores LG compatibles y está asociada a webOS y a determinados mandos.

Incluso dentro del catálogo de LG puede haber diferencias según el modelo y el año de fabricación, ya que la compañía advierte que algunas funciones del Magic Remote pueden variar y recomienda comprobar la compatibilidad específica del televisor.

Un control remoto en la mano de una persona apuntando a la TV - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mismo atajo no funciona en marcas como Samsung, Sony o Philips, que gestionan sus mandos de otra manera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, si se intenta reproducir este método en un televisor de Samsung, Sony, Philips u otra marca y no sucede nada, esto no significa necesariamente que exista un problema con el control remoto. Cada fabricante organiza sus accesos y pulsaciones prolongadas de manera distinta.

Temas Relacionados

TelevisorSmart tvControl remotoLGTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco para crear stickers de WhatsApp con fotos y herramientas de IA

El procedimiento no exige conocimientos técnicos previos. Basta con contar con una imagen, propia o descargada, y pedirle a una herramienta de IA

El truco para crear stickers de WhatsApp con fotos y herramientas de IA

Una app convierte el iPhone Duo en un Walkman que se rebobina con un lápiz

La app usa la pantalla exterior de 5,4 pulgadas y la interior de 7,6 pulgadas para recrear la apertura y el cierre de un cassette

Una app convierte el iPhone Duo en un Walkman que se rebobina con un lápiz

Una ONG demandó a OpenAI por dejar que sus agentes de IA hackearan Hugging Face

El caso busca frenar el desarrollo de sistemas autónomos y podría fijar quién responde legalmente cuando un programa de IA actúa por su cuenta

Una ONG demandó a OpenAI por dejar que sus agentes de IA hackearan Hugging Face

Google presenta Gemini 4 Argon, su modelo de IA más potente hasta la fecha

Llegará primero a socios de ciberseguridad a través del programa Fairwind, antes de su expansión a usuarios de pago

Google presenta Gemini 4 Argon, su modelo de IA más potente hasta la fecha

Google DeepMind creó una marca de agua invisible para detectar proteínas diseñadas por IA

La herramienta busca frenar un riesgo concreto: que diseños sintéticos pasen como naturales en las bases de datos científicas y los controles de bioseguridad

Google DeepMind creó una marca de agua invisible para detectar proteínas diseñadas por IA

DEPORTES

Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia: del momento “Bover” al sucesor de Lionel Messi

Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia: del momento “Bover” al sucesor de Lionel Messi

Argentina venció 4-0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

Así sigue la agenda de la selección argentina: la fecha y el rival de la despedida de Messi

Salto y cabezazo letal: así fue el gol del Cuti Romero frente a Bolivia tras ser confirmado como el capitán de la selección argentina

Lo que está en juego para Nicaragua y Costa Rica este jueves en Managua va más allá de los tres puntos

TELESHOW

Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: quién es Junior Hernández, el emprendedor que ya conoce a Marcelo Tinelli

Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: quién es Junior Hernández, el emprendedor que ya conoce a Marcelo Tinelli

Tamara Pettinato preocupó a sus seguidores con una foto desde la clínica con un suero en el brazo

El romántico gesto de Pedro Rosemblat a Lali Espósito que enterneció a sus fans: “Esto es lo que más te excita”

Natalie Pérez reveló cómo fue su primera cita con Tomás Rottemberg: "Me llevé el vino en la mano y eso le gustó"

Joaquín Levinton negó las acusaciones: “Hace siete años vengo padeciendo a esta persona”

INFOBAE AMÉRICA

Empresas turísticas destacan avances en la digitalización de la Jurisdicción Inmobiliaria en República Dominicana

Empresas turísticas destacan avances en la digitalización de la Jurisdicción Inmobiliaria en República Dominicana

Empresarios proyectan que Panamá Oeste será el nuevo motor de crecimiento e inversión del país

Grupo Cibest prevé que la inflación en El Salvador comience a moderarse desde mediados de 2027

Embajada de Estados Unidos desmiente rumores sobre retiro de visas a funcionarios costarricenses

Ministerio de Educación de Guatemala brindará asistencia sicológica a la comunidad educativa de Huité tras el ataque armado