Qué pasa si apretas el botón 0 del control remoto de la TV por 3 segundos

El botón 0 del control remoto activa el menú de Acceso Rápido en televisores LG compatibles con webOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre los botones menos utilizados de un control remoto está el 0, cuya función ha quedado en segundo plano desde que las plataformas de streaming redujeron la necesidad de introducir números para cambiar de canal.

Sin embargo, en determinados televisores LG mantener presionada esa tecla durante unos segundos abre el menú de Acceso Rápido, una herramienta que permite crear y administrar atajos para abrir aplicaciones, canales o entradas del televisor de forma directa.

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La función no requiere instalar ninguna aplicación adicional ni modificar configuraciones avanzadas del dispositivo. Una vez establecidos los accesos, los números del control pueden emplearse para abrir directamente los contenidos o conexiones de uso más frecuente. Por ejemplo, es posible asignar una tecla a una plataforma de streaming y otra a la entrada HDMI donde está conectada una consola.

Del botón 0 a la administración de atajos en la TV

En los televisores LG compatibles, mantener pulsado el 0 abre la pantalla de edición de Quick Access. Desde allí se pueden consultar los números que ya están vinculados a una función y comprobar cuáles permanecen libres. El mismo menú permite eliminar accesos que ya no se utilizan o configurar otros nuevos.

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Quick Access permite ver qué números del mando ya tienen una función asignada y cuáles están libres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, el botón 0 no funciona como un acceso directo a una aplicación determinada, sino como la vía para administrar el conjunto de atajos personalizados del mando. La compañía habilita las teclas numéricas del 1 al 8 para estos accesos personalizados, mientras que el número 9 tiene una función fija destinada a Ayuda rápida y no puede modificarse en los modelos incluidos en la guía del fabricante.

Cómo crear un atajo con los números del 1 al 8

La herramienta puede resultar útil para las acciones que se repiten a diario. Si todas las noches se utiliza una aplicación determinada, en lugar de acceder al menú principal y buscarla, con Quick Access es posible asociarla a un número y acceder directamente a ella. Una vez configurado el atajo, bastará con mantener pulsado ese número para acceder directamente a ella.

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Los atajos no se limitan a las plataformas de entretenimiento. LG también permite registrar canales y entradas externas, de modo que una de las teclas puede quedar vinculada a una conexión HDMI utilizada para una consola, un reproductor u otro dispositivo.

Los números del 1 al 8 pueden vincularse a aplicaciones, canales o entradas HDMI de uso frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para crear un nuevo atajo, LG indica que primero debe abrirse la aplicación, el canal o la entrada externa que se quiere guardar. Una vez seleccionado el elemento, se mantiene pulsado durante unos segundos uno de los números disponibles entre el 1 y el 8. El televisor muestra entonces una ventana para confirmar la nueva asociación y, tras aceptarla, el número queda vinculado al elemento seleccionado.

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Conviene distinguir entre ambas funciones: mantener pulsado el 0 permite consultar y editar el conjunto de accesos rápidos, mientras que mantener pulsado uno de los números ya configurados ejecuta directamente el atajo correspondiente.

Estas asociaciones pueden modificarse en cualquier momento: si se deja de utilizar una aplicación o se quiere reorganizar la distribución de los accesos, basta con volver a mantener pulsado el 0 para acceder al menú correspondiente.

Control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe un comportamiento automático vinculado a la desinstalación de aplicaciones. Según explica LG, si una aplicación asociada a un acceso rápido desaparece del televisor, la asignación correspondiente también se elimina del mando.

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La función no está disponible en todas las Smart TV

Antes de probar este método, hay que tener en cuenta que no se trata de una combinación universal para cualquier televisor. Mantener pulsado el 0 durante tres segundos es una característica disponible en los televisores LG compatibles y está asociada a webOS y a determinados mandos.

Incluso dentro del catálogo de LG puede haber diferencias según el modelo y el año de fabricación, ya que la compañía advierte que algunas funciones del Magic Remote pueden variar y recomienda comprobar la compatibilidad específica del televisor.

El mismo atajo no funciona en marcas como Samsung, Sony o Philips, que gestionan sus mandos de otra manera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, si se intenta reproducir este método en un televisor de Samsung, Sony, Philips u otra marca y no sucede nada, esto no significa necesariamente que exista un problema con el control remoto. Cada fabricante organiza sus accesos y pulsaciones prolongadas de manera distinta.

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