Una app convierte el iPhone Duo en un Walkman que se rebobina con un lápiz

Este video muestra la interfaz gráfica de la aplicación musical Duo-Man en un iPhone Duo. Crédito: Vidit Bhargava/X

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El desarrollador independiente Vidit Bhargava creó Duo-Man, una aplicación que imita el funcionamiento de un Walkman clásico en el iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de Apple cuyas reservas comienzan a fines de octubre. La app aprovecha las dos pantallas del equipo: al abrirlo, el usuario elige la música e “inserta” la cinta; al cerrarlo, la reproducción se pone en marcha, tal como ocurría al cerrar la tapa de un reproductor de cassettes original.

Dos pantallas que replican la mecánica de un reproductor físico

El iPhone Duo cuenta con una pantalla interior plegable de 7,6 pulgadas y una pantalla exterior de 5,4 pulgadas. Duo-Man utiliza esa doble configuración para recrear el gesto de abrir el compartimento de un Walkman para colocar el cassette y luego cerrarlo para iniciar la escucha.

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Según explicó Bhargava a TechCrunch, grabó los clics de los botones y el ruido de estática de un Walkman real para incorporarlos a la aplicación y lograr que la experiencia resultara lo más fiel posible al original.

Duo-Man incorpora clics de botones y ruido de estática grabados de un Walkman real. (@viditb/X)

Un historial de proyectos de nicho

Bhargava es, según sus propias palabras, un aficionado de larga data a los reproductores Walkman: todavía conserva uno, lo escucha ocasionalmente y en el pasado ya los había reutilizado en otros proyectos.

“He sido un entusiasta de Walkman durante mucho tiempo —todavía tengo uno y lo escucho de vez en cuando— y los he reutilizado en el pasado”, declaró el desarrollador. Al buscar ideas para un hackathon, dijo haberse fijado en objetos físicos con bisagra y haber notado que la tapa del Walkman debía abrirse para insertar una cinta, lo que le dio la idea de trasladar esa mecánica al nuevo dispositivo de Apple.

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Duo-Man no es el primer desarrollo de Bhargava: el programador también publicó LookUp, un diccionario y creador de vocabulario; Movie Buzz, una aplicación de recomendaciones de películas, y una herramienta de husos horarios, entre otros proyectos.

El iPhone Duo, primer plegable de Apple, llegará al mercado el 23 de octubre. (Reuters)

Del hackathon a la atención masiva en redes

La aplicación se presentó por primera vez durante el hackathon de Bitrig, un evento que ofrece software para que los desarrolladores construyan aplicaciones nativas con inteligencia artificial usando el lenguaje de programación Swift de Apple. Duo-Man obtuvo el segundo puesto en esa competencia.

Tras la publicación de Bhargava en X sobre el proyecto, la publicación superó los 2 millones de visualizaciones y cerca de 10.000 “me gusta”. Ese nivel de atención llevó al desarrollador a transformar lo que comenzó como un proyecto de hackathon en una aplicación completa.

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Funciones previstas y fecha de lanzamiento del dispositivo

Cuando esté terminada, la aplicación será compatible con Apple Music y con archivos de audio locales. Bhargava también adelantó que planea replicar las experiencias de avance rápido y rebobinado del Walkman original. El soporte para Spotify podría sumarse más adelante. Entre las funciones previstas figura además la posibilidad de usar el Apple Pencil para “hacer rodar” el bucle de la cinta, una función que, según el medio español que recogió la noticia, llegará cuando Apple haga compatible el iPhone Duo con ese accesorio.

El Apple Pencil permitirá simular el rebobinado manual de la cinta, al estilo de los cassettes tradicionales. (Foto: Captura de Apple)

Por el momento, la aplicación todavía no está disponible en la App Store, y tampoco lo está el dispositivo que necesita para funcionar: el iPhone Duo llegará al mercado el 23 de octubre.

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El fenómeno se inscribe en un interés creciente por tecnología física de décadas pasadas entre consumidores más jóvenes, que buscan productos como cámaras digitales, teléfonos con tapa, discos compactos, teléfonos fijos y cassettes. La comunidad de desarrolladores de iOS suele mostrarse particularmente creativa, en parte gracias al ecosistema de la App Store de Apple y a sus herramientas para construir, alojar, promocionar y monetizar software, lo que explica por qué muchos programadores priorizan iOS antes de considerar una expansión a Android.