Por qué se calienta un teléfono y cuándo es motivo de preocupación

El calor proviene principalmente de tres fuentes: el procesador, la batería y los módulos de conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Que un teléfono se caliente durante su uso diario no representa, en la mayoría de los casos, un problema de hardware. A diferencia de las computadoras, los smartphones no incorporan ventiladores internos, por lo que disipan el calor generado por sus componentes a través del propio chasis, ya sea metálico o plástico.

El calor proviene principalmente de tres fuentes: el procesador, la batería y los módulos de conectividad. Existe, sin embargo, una diferencia clara entre el calentamiento esperado por el uso intensivo y las señales que advierten sobre una falla real en el dispositivo.

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Causas del calentamiento en los smartphones

El procesador es uno de los principales responsables del aumento de temperatura. Cuando se ejecutan tareas exigentes, sus transistores trabajan a máxima capacidad y generan calor por fricción eléctrica.

A diferencia de las computadoras, los smartphones no incorporan ventiladores internos. (Gemini)

Esto ocurre, por ejemplo, durante partidas de juegos con gráficos 3D que mantienen la GPU al 100% por periodos prolongados, o en la grabación de video en 4K u 8K, que exige procesar y almacenar grandes volúmenes de información de forma continua. El procesamiento de inteligencia artificial para edición de foto y video también demanda un esfuerzo similar.

La batería constituye otra fuente habitual de calor. La transferencia de energía química a eléctrica durante la carga produce calor de manera inevitable, y este efecto se intensifica con la carga rápida, que inyecta una cantidad elevada de corriente en poco tiempo. La carga inalámbrica genera incluso más temperatura, debido a la fricción electromagnética entre la bobina del cargador y la del teléfono.

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Los módulos de conectividad también influyen en este proceso. Cuando la señal móvil es débil, el módem del teléfono aumenta de forma automática su potencia para mantenerse conectado a la antena, lo que multiplica el consumo de batería y el calor generado.

Un celular moderno se carga sobre una superficie de hormigón lisa, mostrando un 55% de batería y conectado a un cargador original, con una planta suculenta de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algo similar ocurre durante el uso prolongado de GPS y datos móviles, como sucede al navegar con mapas en carretera, donde se combinan la señal GPS, los datos en segundo plano y el brillo elevado de la pantalla.

A estos factores se suman los ambientales: la exposición directa al sol o el uso dentro de un auto estacionado elevan la temperatura del dispositivo, al igual que las fundas gruesas o de materiales aislantes, como la goma densa o el cuero, que atrapan el calor e impiden su correcta disipación.

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Cuándo el calentamiento del celular es normal

El calentamiento del celular es normal cuando ocurre durante tareas exigentes como juegos, grabación de video en alta resolución o carga rápida. También es habitual en las primeras 24 o 48 horas tras la compra o una actualización del sistema, mientras el dispositivo indexa archivos y reorganiza aplicaciones en segundo plano.

En cambio, existen situaciones que sí ameritan atención. Si el teléfono quema al tacto, al punto de no poder sostenerse sin molestia, lo recomendable es dejar de usarlo de inmediato y retirarlo de la carga.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Otro indicio de alerta es que el dispositivo se caliente en reposo, es decir, sin aplicaciones abiertas y con la pantalla apagada. Esto puede deberse a un proceso trabado, un fallo de batería o la presencia de software malicioso.

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Cuando el sistema muestra una advertencia en pantalla indicando que el teléfono necesita enfriarse, significa que se activó un mecanismo de protección de emergencia para evitar daños mayores.

El escenario más grave es el de una batería hinchada, reconocible por una pantalla levantada o una tapa trasera despegada, que implica riesgo de incendio y exige desconectar el equipo de inmediato y dejar de utilizarlo.

Señales de que la temperatura afecta el rendimiento del celular

Los teléfonos modernos cuentan con sistemas automáticos de seguridad, conocidos como thermal throttling, que actúan antes de que se produzca un daño permanente en los componentes.

Una persona sentada en un banco de parque revisa la hora en su teléfono móvil, que muestra las 3:30 PM, mientras otras personas disfrutan del sol de la tarde en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales más frecuentes de este mecanismo se encuentran la reducción automática del brillo de la pantalla, incluso con el brillo automático desactivado, y la aparición de lentitud o tirones en juegos y aplicaciones, producto de que el procesador reduce su velocidad de forma deliberada para enfriarse.

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También puede manifestarse como una pausa en la carga o una ralentización considerable al superar cierto umbral de temperatura, así como el cierre forzado de aplicaciones que demandan más recursos, como la cámara o las apps de mapas.

Recomendaciones para evitar el sobrecalentamiento del celular

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, se aconseja evitar el uso intensivo del teléfono mientras se carga, ya que actividades como jugar o ver videos durante ese proceso suman el calor generado por la batería al del procesador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar la funda durante la carga, en particular cuando se utiliza carga rápida o inalámbrica, ayuda a que el calor se disipe con mayor facilidad. El uso de cargadores originales o certificados también resulta determinante, dado que los cargadores genéricos de baja calidad suelen regular de forma deficiente el voltaje y el flujo de corriente.

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Por último, se recomienda evitar la exposición directa del cristal al sol, ya que los paneles OLED y LCD absorben el calor térmico con rapidez, lo que puede acelerar el desgaste del dispositivo.