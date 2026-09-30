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Ucrania recuperó 176 kilómetros cuadrados de territorio ocupado por Rusia y prepara una nueva contraofensiva

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que las fuerzas de Moscú sufrieron más de 5.000 bajas entre muertos y heridos y que otros 250 militares fueron capturados durante los combates en el frente de Donetsk

Volodimir Zelensky confirmó la recuperación de 176 kilómetros cuadrados de territorio en la región de Donetsk durante la Operación Vivaldi. (Zuma Press / Europa Press)
Volodimir Zelensky confirmó la recuperación de 176 kilómetros cuadrados de territorio en la región de Donetsk durante la Operación Vivaldi. (Zuma Press / Europa Press)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este miércoles que las fuerzas de su país recuperaron 176 kilómetros cuadrados de territorio durante la Operación Vivaldi, una ofensiva desarrollada en el sector de Limán, en la región de Donetsk, en el este del país. El anuncio llegó después de que el mandatario visitara un puesto de mando cercano al frente oriental y recibiera información de los comandantes sobre los avances logrados en tres fases de la operación.

Según el balance presentado por la Presidencia ucraniana, las tropas que participan en Vivaldi también causaron más de 5.000 bajas entre las fuerzas rusas y capturaron a otros 250 militares.

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Rusia ha perdido más de 5.000 muertos o heridos, y otros 250 invasores han sido añadidos a nuestro fondo de intercambio”, escribió Zelensky. El balance incluye Novoselivka, Oleksandrivka, Yarova, Drobysheve, Karpivka y Novomykhailivka.

La operación está a cargo principalmente del Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano junto con unidades que actúan en coordinación en el frente de Limán. El comandante Andrii Biletskyi explicó a Zelenskiy que las fuerzas rusas habían intentado abrir una brecha hacia la retaguardia de la aglomeración urbana formada por Sloviansk y Kramatorsk.

De acuerdo con la versión ucraniana, esos planes fueron frustrados y Moscú tuvo que desplazar refuerzos hacia ese sector, reduciendo su presencia en otros puntos.

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Las fuerzas de Ucrania causaron más de 5.000 bajas a las tropas rusas y capturaron a 250 militares en el sector de Limán.
Las fuerzas de Ucrania causaron más de 5.000 bajas a las tropas rusas y capturaron a 250 militares en el sector de Limán.

La tercera fase de Vivaldi aportó 51 kilómetros cuadrados al balance acumulado. En esta etapa, las fuerzas ucranianas recuperaron posiciones en Nove, Ridkodub, Katerynivka, Karpivka y Novomykhailivka, según la información difundida por la Presidencia.

Zelensky también destacó la participación de sistemas no tripulados en las operaciones terrestres. Las unidades ucranianas emplearon vehículos robóticos para atacar posiciones fortificadas. La Presidencia señaló que algunos de esos equipos fueron adaptados a partir de vehículos blindados para ser utilizados como plataformas de ataque de un solo uso, mientras que otras operaciones buscaron cortar las rutas logísticas y aislar a unidades rusas de sus refuerzos.

El mandatario discutió además con los militares los preparativos para una cuarta fase de la operación. Entre las necesidades planteadas figuraron el suministro de artillería de largo alcance, las condiciones de los efectivos y más vehículos terrestres no tripulados. Zelensky también condecoró a 20 militares que participaron en las operaciones del sector de Limán.

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania causaron siete muertos y obligaron a aplicar cortes de electricidad. (REUTERS/Thomas Peter)
Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania causaron siete muertos y obligaron a aplicar cortes de electricidad. (REUTERS/Thomas Peter)

Nuevos ataques rusos

Los anuncios sobre los avances terrestres coincidieron con una oleada de ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana. Las autoridades de Kiev informaron que instalaciones eléctricas de la capital y otras regiones fueron alcanzadas, lo que obligó a aplicar cortes de emergencia. El ataque dejó siete muertos en distintas partes del país, incluido un niño, según el balance comunicado por las autoridades ucranianas.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que Rusia lanzó 285 drones y que 254 fueron interceptados. También informó del empleo de misiles balísticos. El impacto sobre la red eléctrica provocó interrupciones en el transporte público de Kiev y una reducción de la presión del suministro de agua. El primer ministro ucraniano, Sergii Koretskyi, ordenó revisar los sistemas de respaldo energético de instalaciones críticas ante el invierno.

El episodio también tuvo repercusiones fuera de Ucrania. Moldavia informó que tres drones ingresaron en su espacio aéreo, mientras que Polonia y Rumania activaron sus medios aéreos ante la actividad registrada en la región. Las autoridades ucranianas, por su parte, sostienen que Rusia está incrementando la presión sobre la infraestructura civil y energética mientras continúan los combates en el este.

La ofensiva aérea provocó el ingreso de tres drones en el espacio aéreo de Moldavia y la activación militar en Polonia y Rumania. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
La ofensiva aérea provocó el ingreso de tres drones en el espacio aéreo de Moldavia y la activación militar en Polonia y Rumania. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En paralelo, Ucrania mantiene ataques de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, incluidos instalaciones vinculadas al sector energético. El desarrollo de Vivaldi y la intensificación de los ataques aéreos muestran que los combates se desarrollan simultáneamente en el frente terrestre y contra infraestructuras situadas lejos de la línea de contacto.

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