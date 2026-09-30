Israel denunció que el ataque en el vuelo de Flydubai busca quebrar los Acuerdos de Abraham

Israel denunció que la emergencia en el vuelo de Flydubai representó un intento de atentado contra los Acuerdos de Abraham. (REUTERS/Tom Brenner/Archivo)

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Israel denunció este miércoles que el violento incidente registrado a bordo de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv fue un intento de atentado contra ciudadanos israelíes, Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham, después de que la aeronave activara una señal de emergencia, perdiera altura de forma abrupta y tuviera que aterrizar de manera no programada en Arabia Saudita. La Cancillería israelí trasladó esta interpretación a sus representantes diplomáticos en todo el mundo y vinculó el episodio con el proceso de normalización firmado en 2020.

El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, informó a los embajadores y jefes de representación que el hecho debía ser considerado un “intento de atentado terrorista contra los israelíes, los Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham”.

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La declaración llegó después de que el vuelo FZ1073, que había partido de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, enviara señales de emergencia durante el trayecto. La aeronave terminó desviándose hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia. El aeropuerto saudita confirmó posteriormente que tanto el comandante como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

El código de emergencia 7500 se activó en la aeronave tras una agresión con arma blanca en la cabina de mando.

Uno de los elementos que elevó la alarma fue la activación del código 7500, utilizado en aviación para señalar una interferencia ilícita o una situación asociada con un posible secuestro. El avión también sufrió una pérdida brusca de altitud durante el incidente, lo que generó temor entre los pasajeros y llevó a Israel a activar medidas de seguridad ante la posibilidad de que la aeronave hubiera sido tomada por la fuerza.

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La versión presentada por Israel sostiene que uno de los pilotos atacó al otro con un arma blanca y posteriormente intentó hacerse con el control de la aeronave. El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió en el aeropuerto Ben Gurion a uno de los pasajeros que participó en la respuesta dentro de la cabina y destacó públicamente la actuación de quienes intervinieron.

El pasajero, identificado como Yaniv, relató ante Netanyahu que consiguió sujetar al atacante después de que este intentara manipular los controles. “Le hice una llave de estrangulamiento y lo saqué primero. Intentaba destruir el panel de control”, contó, según las imágenes difundidas por la oficina del primer ministro.

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Un dentista israelí que viajaba como pasajero prestó primeros auxilios al comandante indio herido durante el trayecto.

Otro pasajero, el dentista israelí Shota Musayev, afirmó que atendió al comandante herido durante el vuelo. Según su relato, el piloto presentaba una fuerte hemorragia en la cabeza y las manos y permaneció relativamente estable hasta la llegada a Arabia Saudita.

Netanyahu afirmó posteriormente que el objetivo del agresor era provocar la caída del avión con todos sus ocupantes. También calificó de “extraordinaria valentía” la reacción del piloto herido, identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india, y de los pasajeros que ayudaron a recuperar el control de la aeronave.

El acuerdo de 2020 mediante el cual Israel y Emiratos Árabes Unidos establecieron relaciones diplomáticas abrió una nueva etapa entre ambos países, con mayor cooperación en áreas como turismo, comercio, seguridad y tecnología. El acercamiento también permitió crear conexiones aéreas directas, entre ellas los vuelos de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv.

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En ese contexto, el canciller israelí Gideon Sa’ar mantuvo una conversación con su homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Según la Cancillería israelí, ambos expresaron su intención de preservar y profundizar los vínculos bilaterales y de actuar conjuntamente frente a grupos que busquen alterar la seguridad regional.

El primer ministro Benjamin Netanyahu destacó la intervención de los pasajeros que impidieron la caída de la aeronave.

“Se expresó una determinación mutua para fortalecer las relaciones entre los países en todos los niveles y para colaborar contra elementos extremistas que buscan dañar la seguridad y socavar la estabilidad en la región”, afirmó Sa’ar tras la conversación.

El canciller también informó a su colega emiratí sobre el regreso de los pasajeros israelíes. El segundo avión enviado para trasladarlos desde Tabuk llegó posteriormente a Ben Gurion, donde fueron recibidos por familiares y equipos médicos. La mayoría de los pasajeros pudo continuar su viaje sin lesiones graves.

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Flydubai, por su parte, confirmó que se produjo una “alteración en la cabina de mando” y señaló que la aeronave fue asegurada por miembros de su propia tripulación que viajaban a bordo. La compañía pidió evitar conclusiones anticipadas mientras las autoridades investigan las causas y el motivo del episodio.

La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente dentro de la cabina, cuál fue la secuencia de agresiones y si existió una motivación terrorista. Israel ya estableció públicamente su interpretación del hecho y la transmitió a sus representantes diplomáticos: el incidente, además del peligro inmediato para los pasajeros, habría buscado afectar uno de los principales procesos de normalización entre Israel y un Estado árabe.

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