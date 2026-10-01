El truco para crear stickers de WhatsApp con fotos y herramientas de IA

Una mujer joven sentada en una cafetería sostiene su teléfono junto al logo iluminado de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un truco permite convertir fotografías en stickers personalizados para WhatsApp mediante inteligencia artificial, sin necesidad de aplicaciones externas ni edición manual.

El método combina las funciones nativas de la aplicación de mensajería con modelos de IA como ChatGPT, que se encargan de recortar el fondo, resaltar al protagonista de la imagen y aplicar distintos estilos visuales. Se trata de una alternativa accesible para quienes buscan darle un toque más creativo a sus conversaciones cotidianas.

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Cómo generar stickers con inteligencia artificial

El procedimiento no exige conocimientos técnicos previos. Basta con contar con una imagen, propia o descargada, y pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que la transforme en una figurita lista para usar.

El método combina las funciones nativas de la aplicación de mensajería con modelos de IA como ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic

Entre las opciones disponibles se destaca ChatGPT en su versión con generación de imágenes. Esta herramienta permite subir una fotografía y solicitar que la convierta en sticker, para luego exportar el archivo resultante y enviarlo directamente a WhatsApp.

Durante ese proceso, la inteligencia artificial ejecuta varias tareas de forma automática. Recorta el fondo de la imagen original, resalta al sujeto principal y aplica estilos como el caricaturesco, el realista o el animado, según lo que pida el usuario.

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Este tipo de funciones se integra a una tendencia más amplia dentro de las aplicaciones de mensajería, que incorporan cada vez más herramientas visuales para enriquecer la comunicación diaria entre los usuarios.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de personas posando con teléfonos inteligentes delante del logo de WhatsApp. 14 de septiembre de 2017. REUTERS/Dado Ruvic

Pasos para crear stickers personalizados en WhatsApp

De acuerdo con el procedimiento que circula entre los usuarios, el proceso completo se puede resumir en cinco instancias concretas y sencillas de seguir.

El primer paso consiste en elegir una fotografía desde el celular. Luego, esa imagen debe subirse a una herramienta de inteligencia artificial, como ChatGPT, con la indicación de convertirla en sticker, por ejemplo con fondo transparente.

Una vez generada la imagen, el usuario debe descargarla para después importarla a WhatsApp y guardarla dentro de la sección correspondiente a los stickers de la aplicación.

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En algunos casos, la propia aplicación exige agrupar varias imágenes para conformar un paquete completo, una condición habitual dentro del sistema de figuritas que utiliza WhatsApp.

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El rol de los stickers en la comunicación digital

La posibilidad de crear stickers a partir de fotos no es una novedad en sí misma, pero la incorporación de inteligencia artificial simplifica un proceso que antes dependía de aplicaciones externas o ediciones manuales más complejas.

Con este método, los usuarios logran generar imágenes personalizadas de forma casi automática, con recortes precisos y estilos adaptados a sus preferencias, sin intermediarios ni pasos técnicos adicionales.

El uso de stickers se consolidó como una de las formas más populares de comunicación dentro de WhatsApp. Esta función permite expresar emociones o situaciones específicas sin necesidad de recurrir al texto escrito.

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Qué son los nuevos fondos animados que WhatsApp suma a sus chats en iOS

WhatsApp amplía las opciones para personalizar el aspecto visual de las conversaciones en iOS. La aplicación incorpora cinco categorías de temas de chat, entre las que se incluye una sección con fondos de pantalla animados.

(Composición Infobae: WABetaInfo / REUTERS/Dado Ruvic)

La función forma parte de la actualización 26.33.73 para iPhone, disponible en la App Store, y llega acompañada de un sistema que asigna el color de las burbujas de texto según el fondo elegido.

Esta novedad supera lo detectado en versiones beta anteriores, cuando la aplicación solo trabajaba con tres categorías de temas. La versión final, según WABetaInfo, duplica casi por completo esa oferta inicial y convierte al selector de temas en una de las herramientas de personalización más completas presentadas hasta ahora por la plataforma.

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La categoría En vivo constituye la incorporación más distintiva de esta actualización. Presenta fondos de pantalla con movimiento lento, identificados con un pequeño ícono de “En vivo” en la esquina superior derecha de la miniatura. Esa marca permite reconocerlos incluso cuando aparecen mezclados dentro de otras secciones del selector.

FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La animación se mantiene deliberadamente pausada, ya que la intención fue dar un toque dinámico al fondo sin que la lectura de los mensajes se vea interrumpida. Una velocidad mayor habría generado distracción y resultaría incómoda para usuarios con determinadas necesidades de accesibilidad, por lo que la decisión responde a un criterio de diseño y no a una restricción técnica.

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Los fondos animados con paisajes o escenas visuales pueden convertir la pantalla de chat en un elemento más expresivo para conversaciones con amigos y familiares, sin que esto afecte la legibilidad del texto ni la comodidad visual durante el uso diario de la aplicación.