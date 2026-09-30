Panamá

Detienen a una mujer por el asesinato de un tatuador dentro de una residencia en Panamá

Vecinos escucharon una detonación y posteriormente observaron a las tres visitantes abandonar a pie la residencia ubicada en Altos del Naranjal.

Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con la muerte del tatuador en Pedregal y deberá comparecer ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará la imputación correspondiente y la aplicación de medidas cautelares. Tomada del MP
Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con la muerte del tatuador en Pedregal y deberá comparecer ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará la imputación correspondiente y la aplicación de medidas cautelares. Tomada del MP
Guardar

Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con la muerte del tatuador en Pedregal y deberá comparecer ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará la imputación correspondiente y la aplicación de medidas cautelares.

Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con el homicidio de un tatuador ocurrido dentro de una residencia en Pedregal, en la ciudad de Panamá. La víctima, identificada como Alfonso Antonio Pérez Correa, de 30 años, presentaba una herida de bala en la cabeza.

PUBLICIDAD

El crimen ocurrió el 23 de septiembre en Altos del Naranjal, en el corregimiento de Pedregal, donde Pérez Correa se dedicaba a realizar tatuajes. De acuerdo con las investigaciones preliminares, ese día recibió en la vivienda a tres mujeres para realizarles un trabajo.

Horas después de la llegada de las mujeres, los vecinos escucharon una detonación proveniente de la residencia. Testigos observaron posteriormente a las tres visitantes abandonar el lugar a pie, mientras el tatuador permanecía dentro de la propiedad con una herida mortal.

Una persona con guantes azules tatúa un diseño de flores en la espalda de otra persona. Una máquina de tatuar está en su mano.
Alfonso Antonio Pérez Correa, de 30 años, se dedicaba a realizar tatuajes y recibió a tres mujeres en una residencia de Altos del Naranjal, en Pedregal, antes de ser encontrado sin vida con una herida de bala en la cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de Pérez Correa fue encontrado posteriormente sin signos vitales y con una lesión en la cabeza. Las autoridades iniciaron las diligencias para reconstruir lo sucedido durante las horas en que las tres mujeres permanecieron junto a la víctima en la residencia.

PUBLICIDAD

Como parte de las pesquisas, los investigadores obtuvieron imágenes de cámaras de videovigilancia que captaron a las mujeres en el área aproximadamente durante el período en que ocurrió el homicidio. Ese material forma parte de los elementos analizados para determinar la participación de cada una.

La investigación avanzó hasta lograr la aprehensión de una de las mujeres presuntamente relacionadas con el caso. La captura se hizo efectiva en las instalaciones de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, ubicadas en el corregimiento de Ancón.

La sospechosa deberá comparecer ante un juez de garantías para enfrentar las solicitudes del Ministerio Público, que pedirá la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares. Será durante esa audiencia cuando se conocerán mayores detalles sobre la vinculación atribuida a la aprehendida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vecinos de Altos del Naranjal escucharon una detonación procedente de la residencia donde se encontraba el tatuador y posteriormente observaron a tres mujeres salir a pie, una secuencia que forma parte de las investigaciones sobre el homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, las autoridades no han informado cuál habría sido el móvil detrás del homicidio del tatuador, ni han establecido públicamente quién realizó el disparo. Tampoco se ha precisado si las otras dos mujeres observadas abandonando la residencia están siendo buscadas.

El caso permanece bajo investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Policía Nacional. Las diligencias buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades individuales de las personas presuntamente involucradas.

El nuevo homicidio investigado en Pedregal se conoce mientras las autoridades mantienen abiertas distintas causas por hechos violentos en la provincia de Panamá. Esta semana también se produjo una condena relacionada con el asesinato de un menor de edad ocurrido en Pacora en diciembre de 2021.

Un Tribunal de Juicio condenó a un hombre a 25 años de prisión por homicidio doloso agravado, luego de validar procedimientos alternos dentro del proceso. Además, deberá cumplir 15 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez finalizada la pena principal.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
La Policía Nacional aprehendió en Colón a un hombre que acumulaba 12 órdenes de captura vigentes, emitidas por diferentes despachos judiciales por investigaciones relacionadas con los delitos de hurto y apropiación indebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen ocurrió la tarde del 29 de diciembre de 2021, cuando varios hombres llegaron en un taxi hasta los sectores 3 y 4 de Pacora. Los atacantes realizaron múltiples disparos frente a una residencia y uno de los proyectiles alcanzó al menor, causándole la muerte.

En otro procedimiento desarrollado en Colón, la Policía Nacional aprehendió a un hombre que mantenía 12 órdenes de captura vigentes, relacionadas con investigaciones por delitos contra el patrimonio económico. Los requerimientos habían sido emitidos por diferentes despachos judiciales por casos de hurto y apropiación indebida.

La captura se produjo durante labores de control y verificación ciudadana, cuando los agentes consultaron los datos del hombre en el sistema policial. La revisión permitió establecer la existencia de los 12 requerimientos pendientes y el sospechoso quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeHomicidioTatuajeArma de fuego

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Panamá las matrículas de colegios particulares para 2027 llegan hasta $2,223 y las anualidades superan los $7,200

A esos costos se le suelen sumar las actividades extracurriculares, ferias familiares o cuotas de asociaciones de padres de familia, entre otros

En Panamá las matrículas de colegios particulares para 2027 llegan hasta $2,223 y las anualidades superan los $7,200

Panamá recuperó 1.520 armas hasta agosto: los rifles aumentaron 167% en un año

Mientras pistolas, revólveres, escopetas y fusiles registraron fuertes descensos, una categoría pasó de 211 a 564 unidades durante los primeros ocho meses de 2026.

Panamá recuperó 1.520 armas hasta agosto: los rifles aumentaron 167% en un año

Panamá adelanta estrategia de biofertilización con bacterias benéficas, para reducir en un 30% el uso de fertilizantes químicos

El país se encuentra en una coyuntura crítica en torno al uso de agroquímicos en la agricultura, con una fuerte dependencia de las importaciones

Panamá adelanta estrategia de biofertilización con bacterias benéficas, para reducir en un 30% el uso de fertilizantes químicos

El 52% de las defunciones en Panamá son causadas por las enfermedades cerebrovasculares

Cerca del 71% de la población presenta sobrepeso u obesidad, condición que también afecta a cerca del 10% de los niños

El 52% de las defunciones en Panamá son causadas por las enfermedades cerebrovasculares

Un proyectil atraviesa la estructura de una casa y mata a una menor en un barrio de la ciudad de Panamá

El ataque armado se registró en la vía pública, pero sus consecuencias llegaron hasta el interior de una vivienda, informaron las autoridades

Un proyectil atraviesa la estructura de una casa y mata a una menor en un barrio de la ciudad de Panamá

TECNO

Las gafas inteligentes de Apple llegarían antes de 2027 con funciones de IA

Las gafas inteligentes de Apple llegarían antes de 2027 con funciones de IA

La IA de Meta, Muse, enfrenta una nueva acusación: usuario asegura que accedió a sus mensajes privados sin autorización

Por qué usuarios en Estados Unidos no podrán usar routers WiFi fabricados en el exterior

Qué hacer en caso de robo de celular: guía de 7 pasos para proteger datos y dinero

David Vélez, CEO de Nu, acepta idea de Westcol para crear un Shark Tank colombiano y proyectos de IA

ENTRETENIMIENTO

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

Así luce a los 25 años Mackenzie Foy, la hija de Bella y Edward en “Crepúsculo”

MUNDO

Nuevas evidencias sugieren la existencia de cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón

Nuevas evidencias sugieren la existencia de cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos abrieron una investigación por el incidente del vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel

Estados Unidos coordina con Israel la investigación sobre la agresión en la cabina de un vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudita

La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el incidente en un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv

Reino Unido y Argentina: qué hay detrás del “tigre de papel” en la disputa por Malvinas