Detienen a una mujer por el asesinato de un tatuador dentro de una residencia en Panamá

Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con la muerte del tatuador en Pedregal y deberá comparecer ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará la imputación correspondiente y la aplicación de medidas cautelares. Tomada del MP

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Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con la muerte del tatuador en Pedregal y deberá comparecer ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará la imputación correspondiente y la aplicación de medidas cautelares.

Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con el homicidio de un tatuador ocurrido dentro de una residencia en Pedregal, en la ciudad de Panamá. La víctima, identificada como Alfonso Antonio Pérez Correa, de 30 años, presentaba una herida de bala en la cabeza.

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El crimen ocurrió el 23 de septiembre en Altos del Naranjal, en el corregimiento de Pedregal, donde Pérez Correa se dedicaba a realizar tatuajes. De acuerdo con las investigaciones preliminares, ese día recibió en la vivienda a tres mujeres para realizarles un trabajo.

Horas después de la llegada de las mujeres, los vecinos escucharon una detonación proveniente de la residencia. Testigos observaron posteriormente a las tres visitantes abandonar el lugar a pie, mientras el tatuador permanecía dentro de la propiedad con una herida mortal.

Alfonso Antonio Pérez Correa, de 30 años, se dedicaba a realizar tatuajes y recibió a tres mujeres en una residencia de Altos del Naranjal, en Pedregal, antes de ser encontrado sin vida con una herida de bala en la cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de Pérez Correa fue encontrado posteriormente sin signos vitales y con una lesión en la cabeza. Las autoridades iniciaron las diligencias para reconstruir lo sucedido durante las horas en que las tres mujeres permanecieron junto a la víctima en la residencia.

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Como parte de las pesquisas, los investigadores obtuvieron imágenes de cámaras de videovigilancia que captaron a las mujeres en el área aproximadamente durante el período en que ocurrió el homicidio. Ese material forma parte de los elementos analizados para determinar la participación de cada una.

La investigación avanzó hasta lograr la aprehensión de una de las mujeres presuntamente relacionadas con el caso. La captura se hizo efectiva en las instalaciones de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, ubicadas en el corregimiento de Ancón.

La sospechosa deberá comparecer ante un juez de garantías para enfrentar las solicitudes del Ministerio Público, que pedirá la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares. Será durante esa audiencia cuando se conocerán mayores detalles sobre la vinculación atribuida a la aprehendida.

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Vecinos de Altos del Naranjal escucharon una detonación procedente de la residencia donde se encontraba el tatuador y posteriormente observaron a tres mujeres salir a pie, una secuencia que forma parte de las investigaciones sobre el homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, las autoridades no han informado cuál habría sido el móvil detrás del homicidio del tatuador, ni han establecido públicamente quién realizó el disparo. Tampoco se ha precisado si las otras dos mujeres observadas abandonando la residencia están siendo buscadas.

El caso permanece bajo investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Policía Nacional. Las diligencias buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades individuales de las personas presuntamente involucradas.

El nuevo homicidio investigado en Pedregal se conoce mientras las autoridades mantienen abiertas distintas causas por hechos violentos en la provincia de Panamá. Esta semana también se produjo una condena relacionada con el asesinato de un menor de edad ocurrido en Pacora en diciembre de 2021.

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Un Tribunal de Juicio condenó a un hombre a 25 años de prisión por homicidio doloso agravado, luego de validar procedimientos alternos dentro del proceso. Además, deberá cumplir 15 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez finalizada la pena principal.

La Policía Nacional aprehendió en Colón a un hombre que acumulaba 12 órdenes de captura vigentes, emitidas por diferentes despachos judiciales por investigaciones relacionadas con los delitos de hurto y apropiación indebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen ocurrió la tarde del 29 de diciembre de 2021, cuando varios hombres llegaron en un taxi hasta los sectores 3 y 4 de Pacora. Los atacantes realizaron múltiples disparos frente a una residencia y uno de los proyectiles alcanzó al menor, causándole la muerte.

En otro procedimiento desarrollado en Colón, la Policía Nacional aprehendió a un hombre que mantenía 12 órdenes de captura vigentes, relacionadas con investigaciones por delitos contra el patrimonio económico. Los requerimientos habían sido emitidos por diferentes despachos judiciales por casos de hurto y apropiación indebida.

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La captura se produjo durante labores de control y verificación ciudadana, cuando los agentes consultaron los datos del hombre en el sistema policial. La revisión permitió establecer la existencia de los 12 requerimientos pendientes y el sospechoso quedó a disposición de las autoridades correspondientes.