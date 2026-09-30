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El Kremlin amenazó con usar armas nucleares si la OTAN bloquea el enclave de Kaliningrado

El escrito enviado a la alianza militar señala que Moscú empleará todos los recursos disponibles para impedir el aislamiento territorial de esa región báltica, separada geográficamente del resto del país

El documento de advertencia contempló la posibilidad de ordenar ataques preventivos contra centros de decisión situados en países miembros (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
El documento de advertencia contempló la posibilidad de ordenar ataques preventivos contra centros de decisión situados en países miembros (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
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Rusia amenazó a la OTAN con usar armas nucleares si bloquea el enclave de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania, y aseguró que empleará todos los recursos militares disponibles para impedir que la región quede aislada del resto del país.

La advertencia llegó mediante un documento que Moscú remitió a la Alianza Atlántica y que luego difundieron varias representaciones diplomáticas rusas en Europa. El texto sostuvo que Rusia recibió información sobre preparativos para establecer un bloqueo aéreo y naval contra Kaliningrado, una región rusa sobre el mar Báltico separada territorialmente del resto del país.

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La embajada rusa en Irlanda afirmó que la situación constituye una preocupación para Moscú y rechazó que se trate de información falsa. “Esto es un asunto de gran preocupación para Rusia. La élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso”, señaló la misión diplomática.

En ese mensaje, Rusia indicó que responderá ante cualquier intento de cortar las comunicaciones de Kaliningrado con el territorio ruso. “No deben equivocarse; Rusia estaría lista para usar todo su arsenal, incluidas armas nucleares, para defender su territorio si países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país”, manifestó la embajada en Irlanda.

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La OTAN confirmó el recibo del mensaje y enfatizó que sus ejercicios militares no representan un riesgo para el territorio ruso (EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT)
La OTAN confirmó el recibo del mensaje y enfatizó que sus ejercicios militares no representan un riesgo para el territorio ruso (EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT)

El documento dirigido a la Alianza incluyó otra advertencia: Moscú podría ordenar ataques preventivos contra centros de decisión ubicados en países miembros de la OTAN en una fase temprana de un eventual conflicto. Las autoridades rusas no identificaron objetivos concretos ni detallaron qué hechos considerarían un bloqueo efectivo contra el enclave.

Las embajadas de Rusia en Reino Unido e Irlanda divulgaron los comunicados a través de Telegram, mientras que la representación diplomática en Bélgica transmitió el mensaje mediante TASS, la agencia estatal rusa. En las publicaciones, las misiones rusas acusaron a dirigentes europeos de elevar la tensión en torno a Kaliningrado y plantearon la posibilidad de que Moscú respondiera con acciones militares o con ataques desestabilizadores en Europa mediante drones y sabotajes.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respaldó este miércoles la posición expuesta por los diplomáticos y dijo que Moscú tomó nota de las declaraciones procedentes de varias capitales europeas. El funcionario mencionó especialmente a Polonia y cuestionó los pronunciamientos sobre el futuro de Kaliningrado.

El portavoz Dmitri Peskov respaldó el accionar diplomático y criticó las posturas emitidas desde Polonia respecto al enclave (EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL)
El portavoz Dmitri Peskov respaldó el accionar diplomático y criticó las posturas emitidas desde Polonia respecto al enclave (EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL)

“Hemos escuchado repetidamente declaraciones de Polonia y otros países europeos, declaraciones bastante indignantes que también aludieron al tema de Kaliningrado”, declaró Peskov durante una rueda de prensa. Luego sostuvo que los diplomáticos rusos buscaron recordar a los dirigentes europeos los lineamientos de defensa establecidos por Moscú.

“Es natural que nuestros diplomáticos intenten recordarles a los exaltados en Europa nuestros documentos de política sobre este asunto”, agregó el portavoz presidencial. Peskov también señaló que la legislación rusa contempla una respuesta nuclear frente a acciones que amenacen o bloqueen una parte del territorio nacional.

La OTAN confirmó que recibió el mensaje por escrito y respondió a Moscú. Allison Hart, portavoz de la organización, sostuvo que la Alianza no preparó medidas ofensivas contra Kaliningrado y remarcó que sus ejercicios militares no representan un peligro para Rusia.

“Confirmamos que Rusia ha enviado un documento a la OTAN al que hemos respondido, destacando que la OTAN es una alianza defensiva y que ninguna de nuestras actividades o ejercicios representan un riesgo a ninguna parte de Rusia”, indicó Hart en un comunicado.

La portavoz condenó la advertencia rusa y rechazó de forma expresa la posibilidad de utilizar fuerza militar o armas nucleares. “Denunciamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable”, sostuvo. Hart también reiteró el pedido de la Alianza para que Rusia ponga fin a la invasión de Ucrania.

“No nos desviaremos de nuestro apoyo a Ucrania. Contamos con lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y mantenernos fuertes, preparados y capacitados para responder a cualquier amenaza”, añadió.

(Con información de EFE y AP)

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