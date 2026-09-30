Los antecedentes de pilotos y tripulantes que intentaron provocar accidentes aéreos

Un avión que transporta a los pasajeros del vuelo de FlyDubai —que se dirigía a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos y fue desviado a Arabia Saudita tras emitir una señal de emergencia— llega al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Lod, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026 REUTERS/Ammar Awad

Guardar

Un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv aterrizó de emergencia el miércoles 30 de septiembre en Arabia Saudita tras una pelea en la cabina en la que uno de los pilotos fue apuñalado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión con todos a bordo. El agresor quedó detenido en Arabia Saudita.

El caso reabre un debate conocido en la aviación comercial: el riesgo de que el control de la nave quede en manos de quien debería protegerla. El aparato, identificado como el vuelo FZ1073, se desvió al aeropuerto de Tabuk. Según el propio aeropuerto, el vuelo emitió una llamada de socorro a las 8.44 hora local y aterrizó sin novedad a las 9.45.

PUBLICIDAD

La terminal saudita informó de que ambos pilotos fueron hospitalizados con heridas. La embajada de la India en Riad comunicó que el herido, identificado como Machchhar, se encuentra en condición estable. Tras varias horas en tierra, los pasajeros fueron trasladados al aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. Ninguno resultó herido, aunque varios testigos describieron escenas de pánico durante un descenso brusco y sacudidas violentas del avión.

Un precedente con matices

FOTO DE ARCHIVO: Un avión comercial de Alaska Airlines despega del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Los Ángeles, California, EEUU, el 6 de noviembre de 2025 REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo

El incidente tiene antecedentes en la aviación comercial, pero casi nunca con un esquema idéntico. Los casos en que un tripulante provocó o intentó provocar un siniestro suelen dividirse en tres grupos: los que terminaron en accidente, los que se frenaron a tiempo y aquellos donde las conclusiones oficiales siguen en disputa.

PUBLICIDAD

22 de octubre de 2023. Un piloto de Alaska Airlines que viajaba fuera de servicio en un asiento adicional de la cabina intentó apagar los motores de un avión de Horizon Air entre Everett y San Francisco. La nave se desvió a Portland con más de 80 personas a bordo. Joseph Emerson dijo a la policía que atravesaba un duelo por la muerte de un amigo, había consumido hongos alucinógenos y llevaba días sin dormir.

21 de marzo de 2022. Un avión de China Eastern Airlines se estrelló contra una montaña en el trayecto entre Kunming y Cantón, y murieron las 132 personas a bordo. Las autoridades chinas no han publicado el informe final. Datos difundidos por investigadores estadounidenses este año sugieren que los motores se apagaron de forma deliberada y que hubo un forcejeo en la cabina antes del picado.

PUBLICIDAD

24 de marzo de 2015. El copiloto de un Germanwings entre Barcelona y Düsseldorf encerró al comandante fuera de la cabina y estrelló el avión en los Alpes franceses. Murieron 150 personas. Andreas Lubitz tenía antecedentes de depresión, insomnio y temor a perder la vista.

FOTO DE ARCHIVO: Se observan aviones de Germanwings y Lufthansa en el aeropuerto de Düsseldorf el 27 de marzo de 2015. REUTERS/Albert Gea/Foto de archivo

17 de febrero de 2014. El copiloto de un vuelo de Ethiopian Airlines entre Adís Abeba y Milán secuestró el avión y lo desvió a Ginebra. Hailemedhin Abera Tegegn se entregó a la policía suiza y pidió asilo político. Ninguno de los 193 pasajeros sufrió daños.

29 de noviembre de 2013. El piloto de un avión de Mozambique Airlines entre Mozambique y Angola lo estrelló en un parque nacional de Namibia, y murieron las 33 personas a bordo. Según las autoridades, Herminio dos Santos Fernandes cerró la puerta de la cabina cuando el copiloto fue al baño y fijó un rumbo de colisión.

PUBLICIDAD

31 de octubre de 1999. Un vuelo de EgyptAir entre Los Ángeles y El Cairo cayó al Atlántico frente a Nantucket y murieron las 217 personas a bordo. Los investigadores estadounidenses concluyeron que el copiloto, Gameel Al-Batouti, provocó la caída mientras el comandante estaba en el baño. Las autoridades egipcias discreparon y atribuyeron el siniestro a un fallo mecánico.

19 de diciembre de 1997. Un avión de SilkAir se estrelló cerca de Palembang, Indonesia, en el trayecto entre Yakarta y Singapur, con 104 muertos. Los investigadores indonesios hablaron de una probable “interferencia ilícita”. El piloto, Tsu Way Ming, tenía problemas financieros y había recibido sanciones disciplinarias, entre ellas una degradación.

PUBLICIDAD

Un avión de EgyptAir Express y un avión de AirCairo están estacionados en el Aeropuerto Internacional de El Cairo, Egipto, el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

21 de agosto de 1994. Un vuelo de Royal Air Maroc se estrelló en el Atlas diez minutos después de despegar de Agadir, y murieron las 44 personas a bordo. Los investigadores concluyeron que el piloto, Younes Khayati, desconectó el piloto automático. Un sindicato de pilotos rechazó esas conclusiones.

7 de abril de 1994. Un ingeniero de vuelo de FedEx que viajaba como pasajero en un avión de carga entre Memphis y San José atacó a la tripulación con un martillo y un arpón. Auburn Calloway pretendía estrellar el aparato tras enfrentar posibles medidas disciplinarias. La tripulación lo redujo y aterrizó a salvo, aunque los atacados sufrieron heridas graves.

PUBLICIDAD

9 de febrero de 1982. Un avión de Japan Airlines cayó a la bahía de Tokio durante la aproximación y murieron 24 de las 174 personas a bordo. Los investigadores determinaron que el piloto, Seiji Katagiri, activó la reversa de los motores en pleno vuelo y que había sido declarado apto pese a un historial de enfermedad mental, incluida esquizofrenia paranoide.