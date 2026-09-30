Panamá

Un proyectil atraviesa la estructura de una casa y mata a una menor en un barrio de la ciudad de Panamá

El ataque armado se registró en la vía pública, pero sus consecuencias llegaron hasta el interior de una vivienda, informaron las autoridades

Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
El proyectil perforó la pared antes de impactar a la adolescente, según el relato de los hechos recogido por los medios de comunicación. (Canva)
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Tres personas resultaron heridas por disparos en Valle de Monterrico, corregimiento de La 24 de Diciembre, Panamá Este. Una de ellas, una adolescente de 14 años, murió horas después en el hospital.

La menor se encontraba dentro de su propia vivienda cuando comenzó la balacera en los alrededores. Un proyectil atravesó la estructura de la casa y la alcanzó.

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Fue trasladada al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde falleció mientras recibía atención médica.

La bala que mató a la adolescente no fue disparada dentro de su casa: el proyectil perforó la pared antes de impactarla, según el relato de los hechos recogido por los medios de comunicación.

Un joven de 24 años recibió un disparo en el cuello durante el mismo incidente. Otra menor de edad sufrió una herida de bala en un pie.

Cinta de seguridad amarilla con el texto Policía Nacional - Escena del crimen, atada a un poste frente a casas y una patrulla.
Una cinta amarilla de la Policía Nacional acordona una calle residencial en la que se encuentran agentes y patrullas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres víctimas se encontraban en la zona cuando se desató la balacera. Hasta el momento no se detallaron las circunstancias que originaron los disparos ni se identificó a los responsables del ataque.

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La adolescente fallecida permanecía en su vivienda cuando el proyectil la alcanzó, un dato que ilustra el riesgo que corren los residentes de zonas afectadas por hechos de violencia armada, incluso sin estar directamente involucrados en el conflicto.

En tanto, una mujer fue aprehendida por el homicidio de un tatuador hallado sin vida en las afueras de la ciudad capital.

El padre de Alfonso Antonio Pérez Correa encontró el cuerpo de su hijo sin vida en el portal de la vivienda familiar, alrededor de las 7:20 de la mañana. Pérez Correa, de 30 años, se dedicaba a realizar tatuajes y presentaba una herida en la cabeza.

El hallazgo se produjo en Altos de Naranjal, corregimiento de Pedregal, Panamá Este, tras el homicidio ocurrido el 23 de septiembre.

Ilustración de una mano con guante negro sujetando una máquina de tatuar sobre un brazo, delineando un diseño con colores rojo, amarillo y negro.
Pérez Correa, de 30 años, se dedicaba a realizar tatuajes y al momento de ser encontrado por su padre presentaba una herida en la cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer presuntamente vinculada con el homicidio de Pérez Correa fue aprehendida este 29 de septiembre. El procedimiento se realizó en las instalaciones de la Fiscalía Metropolitana, en Ancón.

La mujer deberá comparecer ante un juez de garantías, quien determinará las medidas cautelares a partir de las solicitudes presentadas por los fiscales.

Versiones policiales indican que Pérez Correa recibió a tres mujeres en su residencia de Altos de Naranjal para realizarles un trabajo de tatuaje el 23 de septiembre.

Horas más tarde, los vecinos del sector escucharon una detonación y observaron a las tres mujeres abandonar el lugar a pie. Después el joven fue hallado muerto con una herida en la cabeza.

Como parte de las diligencias, las autoridades analizan también imágenes de un sistema de videovigilancia instalado en un inmueble cercano. El video, que circula en redes sociales, muestra a las tres mujeres transitando por el área donde ocurrió el hecho, aproximadamente a la hora del ataque.

La mujer presuntamente vinculada con el homicidio de Pérez Correa fue conducida ante las autoridades correspondientes. (PGN)
La mujer presuntamente vinculada con el homicidio de Pérez Correa fue conducida ante las autoridades correspondientes. (PGN)

Una de ellas manifiesta preocupación por una situación que, según la información disponible, estaría relacionada con la muerte de Pérez Correa.

Ese material forma parte de las diligencias que adelantan las autoridades para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por otra parte, un profesor fue agredido en el Centro de Educación Básica General José María Barranco, en La Chorrera, a donde había sido trasladado meses atrás procedente desde el Instituto Rubiano, en la ciudad capital.

La dirección del plantel confirmó que ese traslado se produjo luego de que el docente supuestamente amenazó con golpear a la directora de aquel centro escolar.

El mismo profesor, que imparte las materias de inglés y educación física, fue atacado esta vez con un bate de béisbol por la madre de un estudiante, a las afueras de la escuela y en horas de la tarde.

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