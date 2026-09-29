¿Qué dice la balanza de pagos sobre la economía panameña? Servicios crecen y exportaciones retroceden

La cuenta corriente de Panamá pasó de un déficit de $263.6 millones en el primer semestre de 2025 a un superávit de $2,210.1 millones en igual período de 2026. Archivo

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La balanza de pagos de Panamá cerró el primer semestre de 2026 con un superávit de $2,210.1 millones en su cuenta corriente, un cambio significativo frente al déficit de $263.6 millones registrado en igual período de 2025.

El resultado estuvo sostenido principalmente por la fortaleza de los servicios, que generaron $9,355.9 millones y compensaron los números negativos observados en bienes, renta y transferencias corrientes.

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La balanza de pagos es el registro estadístico de las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un período determinado. Permite observar cuánto dinero entra y sale por comercio, servicios, inversiones, rentas y transferencias, y ofrece una radiografía de la relación económica del país con el exterior.

Su importancia radica en que permite identificar de dónde provienen los recursos externos, cómo se financia la economía y cuáles son sus principales desequilibrios.

Los servicios generaron un saldo positivo de $9,355.9 millones y compensaron los resultados negativos registrados en bienes, renta y transferencias corrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se limita a exportaciones e importaciones: incorpora turismo, transporte, inversión extranjera, movimientos financieros, remesas y rentas, entre otros componentes, permitiendo detectar fortalezas y vulnerabilidades en las relaciones económicas internacionales.

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La estructura se divide fundamentalmente entre la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. La primera reúne las operaciones habituales de la economía con el exterior, mientras la segunda permite observar los movimientos de capital e inversión, entre ellos inversión extranjera directa, inversión de cartera y otras operaciones financieras.

La cuenta corriente es una de las principales partes de la balanza de pagos y permite conocer si, en las operaciones habituales con el exterior, al país le ingresan más recursos de los que salen. Incluye el comercio de bienes y servicios, las rentas y las transferencias corrientes, por lo que un superávit indica que los ingresos externos de esos componentes superaron los egresos durante el período analizado.

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En el caso panameño, este indicador pasó de un déficit de $263 millones en el primer semestre de 2025 a un superávit de $2,210 millones en 2026. En igual período de 2024 había registrado $485.3 millones positivos. El cambio evidencia el peso de los servicios para contrarrestar el déficit generado por el intercambio de mercancías.

Panamá registró un déficit comercial de bienes de $6,552.8 millones, después de que las importaciones crecieran más que las exportaciones durante el semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bienes registraron un saldo negativo de $5,469 millones, mientras los servicios aportaron $9,355 millones positivos. A esto se sumaron déficits de $1,648 millones en renta y $28.2 millones en transferencias corrientes, pero el aporte del sector servicios permitió mantener el resultado de la cuenta corriente en terreno positivo.

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Panamá compra mucho más de lo que vende

Una mirada específica al comercio nacional muestra que la balanza comercial de bienes registró un déficit de $6,552.8 millones, 18.8% mayor al observado durante el primer semestre de 2025. La explicación está en una combinación desfavorable: las importaciones aumentaron mientras las exportaciones disminuyeron, ampliando la diferencia entre las compras y ventas panameñas al exterior.

Las exportaciones nacionales FOB alcanzaron $534.6 millones entre enero y junio, una caída de 22.1% interanual, afectadas principalmente por los productos no agrícolas, que retrocedieron 26.3%. El informe destaca que en 2025 todavía se registraron exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados, mientras en igual período de 2026 no hubo ventas de este producto.

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También disminuyeron 26.5% las exportaciones de pescado y filetes de pescado, mientras la harina y el aceite de pescado retrocedieron 49.3%. Hubo productos con resultados positivos: la carne bovina aumentó 84.6%, otros productos del mar 83.5% y la madera 44.5%. Entre los agrícolas, el melón creció 198.6%, la sandía 48% y la piña 36%.

En sentido contrario, Panamá importó bienes FOB por $7,087.4 millones, 14.3% más que un año antes. Los bienes de consumo aumentaron 17.6%, los intermedios 16.3% y los de capital 6.6%. Entre las mayores variaciones estuvieron los combustibles y lubricantes, con un crecimiento de 43.7%, y los materiales de construcción, con 31.5%.

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El gasto de los viajeros internacionales alcanzó $3,793.7 millones entre enero y junio, un crecimiento de 14.7% frente al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Zona Libre de Colón también mostró dinamismo durante el semestre. Sus importaciones alcanzaron $5,862.3 millones, con un incremento interanual de 3.4%, mientras las reexportaciones llegaron a $6,785.6 millones. Estas últimas aumentaron 24.9%, mostrando un crecimiento considerablemente mayor que el registrado por las mercancías que ingresaron a la zona franca.

Los servicios sostienen las cuentas externas

El contrapeso está en la economía de servicios. Esta partida alcanzó $9,355.9 millones, un crecimiento de 14.9% respecto al primer semestre de 2025, impulsada principalmente por transporte y viajes. El resultado muestra el peso que estas actividades tienen en la generación de ingresos externos de Panamá, especialmente por su plataforma logística y el movimiento internacional de personas.

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Entre enero y junio ingresaron al país 5.95 millones de viajeros internacionales, 13.9% más que un año antes. De ellos, 1.75 millones fueron visitantes, incluidos 1.35 millones de turistas. El gasto de los viajeros alcanzó $3,793.7 millones, un incremento de 14.7%, frente a los $3,307.2 millones del primer semestre de 2025.

Las transferencias también permiten observar los movimientos de dinero de los hogares. Panamá recibió $303.3 millones en remesas, 8% más que en 2025, principalmente desde Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido, Colombia y España. Al mismo tiempo, salieron $306.9 millones, dirigidos principalmente hacia Colombia, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos y República Dominicana

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La inversión extranjera directa alcanzó $792.4 millones durante los primeros seis meses de 2026, impulsada principalmente por la reinversión de utilidades. Archivo

Inversión y movimientos financieros

La cuenta de capital y financiera cerró con un saldo positivo de $1,685.1 millones, una mejora absoluta de $1,534.4 millones frente al mismo período de 2025. Dentro de este componente, la inversión extranjera directa alcanzó $792.4 millones, impulsada principalmente por $578.5 millones correspondientes a utilidades reinvertidas.

La inversión de cartera registró, en cambio, un flujo negativo de $2,842.1 millones, mientras el componente denominado otra inversión presentó un saldo positivo de $3,183.8 millones. En este último, los pasivos alcanzaron $7,252.9 millones, asociados a moneda, depósitos y préstamos, mostrando la magnitud de los movimientos financieros que también vinculan a Panamá con el exterior.

Otro indicador relevante es la deuda externa total, que llegó a $162,382.8 millones al cierre del segundo trimestre de 2026, un crecimiento de 7.9% frente al mismo período del año anterior. La cifra no corresponde únicamente al Gobierno: incluye compromisos del Gobierno general, autoridades monetarias, bancos y otros sectores de la economía panameña.

En conjunto, los datos reflejan dos comportamientos distintos dentro de las relaciones económicas de Panamá con el mundo: un amplio déficit en mercancías y una elevada generación de recursos mediante servicios. Durante el primer semestre, el crecimiento de transporte y viajes resultó determinante para compensar la brecha comercial y llevar la cuenta corriente a un superávit de $2,210.1 millones.