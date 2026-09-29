Panamá

¿Qué dice la balanza de pagos sobre la economía panameña? Servicios crecen y exportaciones retroceden

El informe del primer semestre muestra mayor dinamismo en viajes y transporte, junto con un incremento de las importaciones y los flujos financieros.

La cuenta corriente de Panamá pasó de un déficit de $263.6 millones en el primer semestre de 2025 a un superávit de $2,210.1 millones en igual período de 2026. Archivo
La cuenta corriente de Panamá pasó de un déficit de $263.6 millones en el primer semestre de 2025 a un superávit de $2,210.1 millones en igual período de 2026. Archivo
Guardar

La balanza de pagos de Panamá cerró el primer semestre de 2026 con un superávit de $2,210.1 millones en su cuenta corriente, un cambio significativo frente al déficit de $263.6 millones registrado en igual período de 2025.

El resultado estuvo sostenido principalmente por la fortaleza de los servicios, que generaron $9,355.9 millones y compensaron los números negativos observados en bienes, renta y transferencias corrientes.

PUBLICIDAD

La balanza de pagos es el registro estadístico de las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un período determinado. Permite observar cuánto dinero entra y sale por comercio, servicios, inversiones, rentas y transferencias, y ofrece una radiografía de la relación económica del país con el exterior.

Su importancia radica en que permite identificar de dónde provienen los recursos externos, cómo se financia la economía y cuáles son sus principales desequilibrios.

Vista trasera de un hombre con traje oscuro de pie frente a una gran ventana, observando la Bahía de Panamá y el horizonte de rascacielos al atardecer.
Los servicios generaron un saldo positivo de $9,355.9 millones y compensaron los resultados negativos registrados en bienes, renta y transferencias corrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se limita a exportaciones e importaciones: incorpora turismo, transporte, inversión extranjera, movimientos financieros, remesas y rentas, entre otros componentes, permitiendo detectar fortalezas y vulnerabilidades en las relaciones económicas internacionales.

PUBLICIDAD

La estructura se divide fundamentalmente entre la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. La primera reúne las operaciones habituales de la economía con el exterior, mientras la segunda permite observar los movimientos de capital e inversión, entre ellos inversión extranjera directa, inversión de cartera y otras operaciones financieras.

La cuenta corriente es una de las principales partes de la balanza de pagos y permite conocer si, en las operaciones habituales con el exterior, al país le ingresan más recursos de los que salen. Incluye el comercio de bienes y servicios, las rentas y las transferencias corrientes, por lo que un superávit indica que los ingresos externos de esos componentes superaron los egresos durante el período analizado.

En el caso panameño, este indicador pasó de un déficit de $263 millones en el primer semestre de 2025 a un superávit de $2,210 millones en 2026. En igual período de 2024 había registrado $485.3 millones positivos. El cambio evidencia el peso de los servicios para contrarrestar el déficit generado por el intercambio de mercancías.

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
Panamá registró un déficit comercial de bienes de $6,552.8 millones, después de que las importaciones crecieran más que las exportaciones durante el semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bienes registraron un saldo negativo de $5,469 millones, mientras los servicios aportaron $9,355 millones positivos. A esto se sumaron déficits de $1,648 millones en renta y $28.2 millones en transferencias corrientes, pero el aporte del sector servicios permitió mantener el resultado de la cuenta corriente en terreno positivo.

Panamá compra mucho más de lo que vende

Una mirada específica al comercio nacional muestra que la balanza comercial de bienes registró un déficit de $6,552.8 millones, 18.8% mayor al observado durante el primer semestre de 2025. La explicación está en una combinación desfavorable: las importaciones aumentaron mientras las exportaciones disminuyeron, ampliando la diferencia entre las compras y ventas panameñas al exterior.

Las exportaciones nacionales FOB alcanzaron $534.6 millones entre enero y junio, una caída de 22.1% interanual, afectadas principalmente por los productos no agrícolas, que retrocedieron 26.3%. El informe destaca que en 2025 todavía se registraron exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados, mientras en igual período de 2026 no hubo ventas de este producto.

También disminuyeron 26.5% las exportaciones de pescado y filetes de pescado, mientras la harina y el aceite de pescado retrocedieron 49.3%. Hubo productos con resultados positivos: la carne bovina aumentó 84.6%, otros productos del mar 83.5% y la madera 44.5%. Entre los agrícolas, el melón creció 198.6%, la sandía 48% y la piña 36%.

En sentido contrario, Panamá importó bienes FOB por $7,087.4 millones, 14.3% más que un año antes. Los bienes de consumo aumentaron 17.6%, los intermedios 16.3% y los de capital 6.6%. Entre las mayores variaciones estuvieron los combustibles y lubricantes, con un crecimiento de 43.7%, y los materiales de construcción, con 31.5%.

Cuatro adultos mayores con maletas conversan con dos recepcionistas en el mostrador de un hotel.
El gasto de los viajeros internacionales alcanzó $3,793.7 millones entre enero y junio, un crecimiento de 14.7% frente al mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Zona Libre de Colón también mostró dinamismo durante el semestre. Sus importaciones alcanzaron $5,862.3 millones, con un incremento interanual de 3.4%, mientras las reexportaciones llegaron a $6,785.6 millones. Estas últimas aumentaron 24.9%, mostrando un crecimiento considerablemente mayor que el registrado por las mercancías que ingresaron a la zona franca.

Los servicios sostienen las cuentas externas

El contrapeso está en la economía de servicios. Esta partida alcanzó $9,355.9 millones, un crecimiento de 14.9% respecto al primer semestre de 2025, impulsada principalmente por transporte y viajes. El resultado muestra el peso que estas actividades tienen en la generación de ingresos externos de Panamá, especialmente por su plataforma logística y el movimiento internacional de personas.

Entre enero y junio ingresaron al país 5.95 millones de viajeros internacionales, 13.9% más que un año antes. De ellos, 1.75 millones fueron visitantes, incluidos 1.35 millones de turistas. El gasto de los viajeros alcanzó $3,793.7 millones, un incremento de 14.7%, frente a los $3,307.2 millones del primer semestre de 2025.

Las transferencias también permiten observar los movimientos de dinero de los hogares. Panamá recibió $303.3 millones en remesas, 8% más que en 2025, principalmente desde Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido, Colombia y España. Al mismo tiempo, salieron $306.9 millones, dirigidos principalmente hacia Colombia, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos y República Dominicana

La inversión extranjera directa alcanzó $792.4 millones durante los primeros seis meses de 2026, impulsada principalmente por la reinversión de utilidades. Archivo
La inversión extranjera directa alcanzó $792.4 millones durante los primeros seis meses de 2026, impulsada principalmente por la reinversión de utilidades. Archivo

Inversión y movimientos financieros

La cuenta de capital y financiera cerró con un saldo positivo de $1,685.1 millones, una mejora absoluta de $1,534.4 millones frente al mismo período de 2025. Dentro de este componente, la inversión extranjera directa alcanzó $792.4 millones, impulsada principalmente por $578.5 millones correspondientes a utilidades reinvertidas.

La inversión de cartera registró, en cambio, un flujo negativo de $2,842.1 millones, mientras el componente denominado otra inversión presentó un saldo positivo de $3,183.8 millones. En este último, los pasivos alcanzaron $7,252.9 millones, asociados a moneda, depósitos y préstamos, mostrando la magnitud de los movimientos financieros que también vinculan a Panamá con el exterior.

Otro indicador relevante es la deuda externa total, que llegó a $162,382.8 millones al cierre del segundo trimestre de 2026, un crecimiento de 7.9% frente al mismo período del año anterior. La cifra no corresponde únicamente al Gobierno: incluye compromisos del Gobierno general, autoridades monetarias, bancos y otros sectores de la economía panameña.

En conjunto, los datos reflejan dos comportamientos distintos dentro de las relaciones económicas de Panamá con el mundo: un amplio déficit en mercancías y una elevada generación de recursos mediante servicios. Durante el primer semestre, el crecimiento de transporte y viajes resultó determinante para compensar la brecha comercial y llevar la cuenta corriente a un superávit de $2,210.1 millones.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeExportacionesBienes y serviciosCuenta corrienteDéficit comercialInversión Extranjera Directa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Metro de Panamá y Doppelmayr Panamá firman contrato para construcción del proyecto Teleférico de San Miguelito

Proyecto busca conectar zonas urbanas mediante un sistema de transporte por cable vinculado con la red existente

Metro de Panamá y Doppelmayr Panamá firman contrato para construcción del proyecto Teleférico de San Miguelito

Rescatan con vida a tres pescadores costarricenses que estuvieron seis días a la deriva en el Caribe

Los hombres habían salido de Limón el 21 de septiembre a bordo de una panga de pesca artesanal. Una falla en el motor los dejó sin posibilidad de regresar y una llamada al 9-1-1 desde aguas cercanas a Panamá permitió finalmente ubicarlos

Rescatan con vida a tres pescadores costarricenses que estuvieron seis días a la deriva en el Caribe

Inversionistas ven a Panamá como “el favorito en el continente”, afirma el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman

En el segundo trimestre de 2026 la economía se aceleró hasta el 6.4% interanual, aunque persiste el desempleo y la informalidad

Inversionistas ven a Panamá como “el favorito en el continente”, afirma el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman

Panamá podría ser retirado de la lista negra fiscal de la UE tras seis años de negociaciones

Una reunión de ministros de Hacienda europeos en Luxemburgo definirá el fin de una clasificación que condicionó la inversión extranjera y las relaciones comerciales del país centroamericano durante media década

Panamá podría ser retirado de la lista negra fiscal de la UE tras seis años de negociaciones

Comercios panameños continúan incumpliendo norma que otorga descuentos a los adultos mayores

La ley fija beneficios para jubilados, pensionados y personas mayores de 55 años las mujeres y 60 años los hombres

Comercios panameños continúan incumpliendo norma que otorga descuentos a los adultos mayores

TECNO

MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

Nokia aún no se olvida de los celulares, mientras que BlackBerry hoy hace algo diferente

Tres pasos para limpiar la freidora de aire en pocos minutos y sin generar un cortocircuito

Spotify está caído a nivel mundial y millones de usuarios no pueden escuchar música

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de octubre de 2026

ENTRETENIMIENTO

Will Reeve, hijo menor de Christopher Reeve, reveló su lucha contra el cáncer: “Tengo la suerte de haberlo detectado a tiempo”

Will Reeve, hijo menor de Christopher Reeve, reveló su lucha contra el cáncer: “Tengo la suerte de haberlo detectado a tiempo”

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Hija de Bruce Willis comparte enternecedora foto con el actor en medio de su enfermedad

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV

MUNDO

El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar