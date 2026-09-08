Panamá

Panamá recibió 1.8 millones de visitantes hasta julio y mantuvo un crecimiento turístico de dos dígitos

El gasto generado por viajeros internacionales alcanzó $4,449 millones durante los primeros 7 meses del año.

Cuatro adultos mayores con maletas conversan con dos recepcionistas en el mostrador de un hotel.
Los turistas que permanecieron más de 24 horas alcanzaron 1.6 millones durante los primeros siete meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El turismo panameño mantuvo hasta julio un crecimiento de dos dígitos en la llegada de visitantes internacionales, al recibir 1.8 millones de personas, sin incluir viajeros en tránsito directo ni tripulantes. La cifra representa un aumento de 19.3% frente a los 1.5 millones registrados en 2025.

Dentro de este grupo, 1.6 millones fueron turistas, categoría que comprende a quienes permanecen más de 24 horas o realizan al menos una pernoctación en el país. Ese segmento creció 18.3% frente a los 1.4 millones contabilizados durante los primeros siete meses del año anterior.

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Otros 196,000 ingresos correspondieron a excursionistas o visitantes del día, quienes permanecen menos de 24 horas y no utilizan alojamiento para pasar la noche. Su llegada aumentó 10.6%, mientras los pasajeros de cruceros alcanzaron aproximadamente 42,000, cuatro veces más que los 10,000 reportados hasta julio de 2025.

Julio reforzó la tendencia con 285,000 visitantes, 23.5% más que los 230,000 recibidos durante el mismo mes de 2025. De ese total, 248,000 fueron turistas, 32,000 excursionistas y cerca de 4,000 pasajeros de cruceros, aunque las cifras redondeadas pueden presentar pequeñas diferencias al realizar la suma.

Mujeres y hombres turistas con bolsas de compra en una oficina de cobro. Una empleada atiende a un cliente. Al fondo, un mapa mundial y pantallas de cambio.
El gasto turístico acumulado llegó a $4,449 millones, 15% más que un año antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempeño mensual de los turistas también avanzó 23.4%, mientras los excursionistas crecieron 10.3%. La llegada por cruceros experimentó una variación extraordinaria por partir de una base casi nula, pues en julio del año anterior la cantidad había sido inferior al mínimo reflejado por la unidad estadística utilizada en el informe.

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El gasto efectuado por los visitantes alcanzó $4,449 millones entre enero y julio de 2026, un incremento de 15% frente a los $3,868 millones del mismo periodo de 2025. Solo durante julio ingresaron $657.9 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 16.9%.

La ocupación hotelera durante julio se mantuvo en niveles similares a los registrados en junio, cuando los establecimientos alcanzaron aproximadamente 66% de utilización de sus habitaciones disponibles. Ese indicador refleja una recuperación de la demanda, aunque no todos los visitantes se hospedan en hoteles ni permanecen exclusivamente en la ciudad de Panamá.

Las cifras de la Contraloría incluyen, además, 5.2 millones de viajeros en tránsito directo y tripulantes, pero estas personas no deben contabilizarse como visitantes turísticos del país. La mayoría, unos 5.0 millones, pasó por el Aeropuerto Internacional de Tocumen sin ingresar formalmente a Panamá para realizar actividades asociadas con una estadía.

Logística hotelera
La ocupación hotelera de julio se mantuvo en niveles similares al 66% registrado durante junio. (Foto: Shutterstock)

Al sumar visitantes, pasajeros en tránsito y tripulantes, el movimiento global alcanzó 7.0 millones de viajeros, 14.2% más que un año antes. Sin embargo, utilizar esa cifra para medir turismo inflaría artificialmente el número de personas que recorrieron o permanecieron en Panamá, porque casi tres de cada cuatro correspondieron al tránsito internacional.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen mantuvo su papel como principal centro de conexión, con un aumento de 12.7% en los viajeros que continuaron hacia otros destinos. Los tripulantes de cruceros sumaron alrededor de 206,000 hasta julio, 7.5% más, pero tampoco forman parte de la medición directa de visitantes internacionales.

La evolución acumulada fue positiva durante todos los meses. El crecimiento interanual de visitantes alcanzó 19.8% en enero, 18.4% en febrero y 22.7% en marzo, antes de moderarse en abril. Mayo volvió a acercarse a 20%, junio avanzó 14.7% y julio registró el incremento mensual más alto del periodo.

Uno de los segmentos que ha impulsado la llegada de visitantes es el turismo de reuniones, congresos y convenciones, con más de 100 eventos confirmados para 2026. Este mercado genera demanda para hoteles, restaurantes, transporte y servicios especializados, además de atraer viajeros con un nivel de gasto generalmente superior al del turista vacacional.

Varias tomas de un congreso profesional: una sala de conferencias con un orador y audiencia, y asistentes en grupos conversando y usando dispositivos.
El turismo de congresos y convenciones ha impulsado la demanda de hoteles, restaurantes, transporte y servicios especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes del sector señalan que las reservas confirmadas para la segunda mitad de 2026 mantienen una evolución positiva y podrían superar los resultados alcanzados durante el primer semestre. La programación prevista fortalece las perspectivas de ocupación y consumo turístico, especialmente en la capital, donde se concentra la mayor parte de la infraestructura para eventos internacionales.

El resultado muestra que Panamá está atrayendo más viajeros que permanecen en el territorio y generando un flujo económico superior al observado durante 2025. El reto ahora no consiste únicamente en elevar las llegadas, sino en ampliar la estadía, distribuir el consumo hacia otras provincias y conseguir que cada visita produzca mayor valor para la economía local.

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