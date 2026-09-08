El Salvador

Dos años de la tragedia en Pasaquina: la noche en que la niebla apagó nueve vidas en El Salvador

A exactamente dos años de que la niebla del cerro Loma Lisa apagara nueve vidas en Pasaquina, El Salvador rememora la noche del 8 de septiembre de 2024, cuando un trágico accidente de helicóptero puso un fin fatal a un operativo policial de alto perfil y vistió de luto a todo el país

Los nueve fallecidos en accidente de helicóptero en Pasaquina, La Unión, el 8 de septiembre de 2024 (Cortesía: DEM).
Los nueve fallecidos en accidente de helicóptero en Pasaquina, La Unión, el 8 de septiembre de 2024 (Cortesía: DEM).
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Hoy, 8 de septiembre de 2026, el viento que recorre las alturas del cerro Loma Lisa, en el cantón San Eduardo de Pasaquina, parece conservar el mismo murmullo denso y helado de aquella noche de 2024. Han transcurrido exactamente dos años desde que el estruendo de las hélice rotas cortó en seco la penumbra de La Unión.

Dos años desde que un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña se precipitó a tierra, llevándose consigo la vida de nueve personas y marcando un hito trágico en la historia reciente de la seguridad pública del país.

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El tiempo ha pasado, pero el impacto del suceso permanece intacto en la memoria colectiva salvadoreña. Aquella jornada no fue una más; era el colofón de un operativo policial de alto perfil que terminó convirtiéndose en una conmoción nacional.

La tarde del domingo 8 de septiembre de 2024 transcurría con alta tensión mediática y operativa. Las autoridades salvadoreñas habían recibido en la frontera con Honduras a Manuel Alberto Coto Barrientos, exgerente de la cooperativa COSAVI y prófugo de la justicia, señalado como el principal implicado en un desfalco financiero superior a los 35 millones de dólares.

El traslado requería la máxima atención y cobertura. Al frente del operativo se encontraba el propio director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, acompañado por mandos clave de la corporación:

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  • El subdirector de Áreas Especializadas Operativas, Douglas Omar García Funes,
  • Subdirector de Investigaciones, Rómulo Pompilio Romero
  • El cabo Abel Antonio Arévalo
  • Miembros de la tripulación militar
  • El periodista de Canal 10, David Cruz, encargado de documentar el traslado gubernamental.
Momentos antes del trágico accidente del helicóptero UH-1H, en el que se transportaban Manuel Coto Barrientos, exgerente de COSAVI, y el Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, una transmisión captó el instante en que abordaban la aeronave.

Pasadas las ocho de la noche, la aeronave despegó desde la zona fronteriza con rumbo a San Salvador. Sin embargo, el trayecto apenas comenzaba cuando la meteorología se tornó hostil.

Sobre La Unión se desató un frente de lluvias intensas y una nubosidad cerrada que anuló por completo la visibilidad. El helicóptero descendió en busca de referencias visuales sobre el terreno montañoso, pero la densidad de la niebla no dio tregua. Minutos después, la aeronave impactó directamente contra las faldas del cerro Loma Lisa. No hubo sobrevivientes.

El luto oficial y la despedida de las víctimas

La noticia de la colisión paralizó al país entrada la madrugada del lunes. La confirmación del deceso del director de la policía y de toda la tripulación provocó una inmediata reacción del presidente Nayib Bukele, quien ordenó el despliegue inmediato de los cuerpos de rescate y declaró duelo nacional.

Los días posteriores estuvieron marcados por la solemnidad y el dolor. Los féretros de los jefes policiales y del personal militar fueron llevados en capilla ardiente a las instalaciones de la exCasa Presidencial en San Jacinto y a la sede Central de la PNC.

Rendidos con honores de Estado y entre marchas fúnebres de la banda regimental, miles de salvadoreños, compañeros de la corporación policial y altas autoridades acudieron a dar el último adiós a las víctimas.

Los sepelios se extendieron a lo largo de tres jornadas de duelo. El comisionado Arriaza Chicas fue despedido con honores militares, en una ceremonia multitudinaria donde se destacó su papel fundamental en las estrategias de seguridad del país. De manera simultánea, en distintas localidades del territorio nacional, las familias del periodista David Cruz, de los oficiales militares y del personal de tropa dieron sepultura a sus seres queridos.

El Ejecutivo solicitó el acompañamiento de expertos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos para auditar los restos de la aeronave y la escena del siniestro junto a la Fuerza Armada de El Salvador.

Las investigaciones concluyeron categóricamente que el accidente fue producto de condiciones climáticas adversas y desorientación espacial derivada de la nula visibilidad. Se descartaron fallas mecánicas previas o agresiones externas. La tripulación luchó contra un entorno meteorológico hostil que no perdonó el mínimo margen de maniobra en una zona de orografía compleja.

A dos años de la tragedia de Pasaquina, las cruces de homenaje colocadas en la zona del impacto y el recuerdo en las instituciones de seguridad recuerdan la noche en que la niebla del cerro Loma Lisa apagó nueve vidas.

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