Israel negó haber recibido una advertencia de Emiratos Árabes Unidos sobre el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

La oficina de Benjamin Netanyahu negó que Emiratos Árabes Unidos haya advertido al primer ministro israelí sobre un ataque de Hamas antes del 7 de octubre de 2023.

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La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó este martes que Emiratos Árabes Unidos haya advertido al jefe del Gobierno sobre un ataque del grupo terrorista Hamas antes de la ofensiva del 7 de octubre de 2023, después de que trascendiera que el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, habría alertado al mandatario israelí sobre una posible operación desde la Franja de Gaza.

“Las informaciones publicadas por la prensa son falsas. No se dio ninguna advertencia al primer ministro por parte de Emiratos Árabes Unidos antes del 7 de octubre”, afirmó la oficina de Netanyahu en un mensaje difundido en la red social X.

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“Si hubo alguna información relevante, fue transmitida a través de los canales de Inteligencia entre los dos países”, agregó.

La respuesta del Gobierno israelí se produjo después de que circularan informaciones sobre una conversación telefónica que Netanyahu y Bin Zayed habrían mantenido a finales de septiembre de 2023. De acuerdo con esas versiones, el presidente de Emiratos habría mencionado la posibilidad de un ataque contra Israel procedente de Gaza.

Abu Dabi no confirmó el contenido de esa eventual conversación ni negó expresamente que se hubiera producido. El Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí indicó que no comentaría las informaciones publicadas sobre los contactos entre dirigentes de ambos gobiernos.

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El Gobierno de Israel sostuvo que cualquier información relevante sobre Hamas pudo haber circulado por canales de inteligencia entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. (REUTERS/Ammar Awad)

“Emiratos Árabes Unidos no comenta informaciones de prensa ni especulaciones sobre conversaciones entre dirigentes”, sostuvo la Cancillería en un comunicado.

El ministerio sí se refirió a los mecanismos de comunicación existentes entre los dos países y afirmó que sus autoridades mantienen canales directos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.

“Los gobiernos de Emiratos e Israel han mantenido vías de comunicación abiertas y directas desde el inicio de la relación, hace más de cinco años”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cartera añadió que la información considerada pertinente en materia de inteligencia ha sido transmitida entre las instituciones correspondientes.

“Cuando ha sido necesario, cualquier información de inteligencia pertinente ha sido transmitida y sigue siendo transmitida entre las entidades competentes”, señaló.

La ofensiva de Hamas comenzó el 7 de octubre de 2023 con una incursión desde la Franja de Gaza contra localidades y posiciones militares israelíes próximas al territorio palestino. Según el balance oficial israelí citado en las informaciones sobre el ataque, unas 1.200 personas fueron asesinadas y cerca de 250 fueron tomadas como rehenes.

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Soldados israelíes custodian el acceso cerrado a la localidad cisjordana de Sair en una imagen de archivo (EFE/Manuel Bruque)

Tras los nuevos señalamientos sobre una posible advertencia previa, dirigentes de la oposición israelí cuestionaron la actuación de Netanyahu antes del ataque.

El líder opositor Yair Lapid afirmó que, si Netanyahu hubiera cumplido con sus responsabilidades, la masacre podría haberse evitado. También reclamó que el primer ministro deje el cargo y cuestionó su gestión de la situación previa al ataque.

Gadi Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y dirigente opositor, pidió esclarecer qué información existía antes de la ofensiva y qué hicieron las autoridades con esos datos.

“El público israelí tiene derecho a saber: ¿qué sabía Netanyahu, cuándo lo supo, por qué no informó al sistema de seguridad y por qué no actuó para proteger a los ciudadanos de Israel?”, escribió Eisenkot.

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El dirigente también reclamó una comisión de investigación para determinar los fallos que permitieron la incursión de Hamas.

La oficina de Netanyahu no respondió a esas acusaciones en su comunicado sobre Emiratos y se limitó a negar que el primer ministro hubiera recibido una advertencia procedente de Abu Dabi antes del 7 de octubre.

Milicianos de Hamas y miembros de la Cruz Roja Internacional supervisan las labores de búsqueda de los cuerpos de rehenes israelíes muertos en Gaza (AFP)

La posición oficial israelí es que no hubo un aviso directo de Emiratos a Netanyahu. Al mismo tiempo, el Gobierno reconoció que la información relevante podía circular mediante los canales de inteligencia establecidos entre ambos Estados. Emiratos, por su parte, mantiene que no comentará las versiones sobre conversaciones entre sus dirigentes y los responsables israelíes.

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