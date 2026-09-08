República Dominicana

Más de 3.2 millones de dominicanos participaron en el mayor simulacro sísmico del país

El ejercicio nacional de evacuación se realizó de forma simultánea en todo el territorio en su sexta edición, en un contexto de advertencias científicas sobre la espera de un gran terremoto en La Española

Más de 3.2 millones de dominicanos participaron este martes en el mayor simulacro de evacuación sísmica de la historia del país.
Más de 3.2 millones de dominicanos participaron este martes en el mayor simulacro de evacuación sísmica de la historia del país.
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Más de 3.2 millones de dominicanos participaron este martes en el mayor simulacro de evacuación sísmica de la historia del país, un ejercicio que se realizó cuando especialistas advirtieron que la isla La Española superó con creces el ciclo estimado de retorno de un gran terremoto.

La cifra de participantes en la sexta edición del simulacro nacional superó la de todas las ediciones anteriores del ejercicio, que se realizó de forma simultánea en todo el territorio. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Edwin Olivares, calificó el resultado como un avance en materia de preparación y respuesta.

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La alerta tecnológica alcanzó a más de la mitad de la población

Una de las novedades de esta edición fue el envío de una alerta a dispositivos móviles que, según Olivares, llegó a más del 50% de la población dominicana. El funcionario destacó que la preparación “es una responsabilidad de cada uno de los dominicanos” y subrayó que no debe circunscribirse a los terremotos: huracanes y otros fenómenos naturales también forman parte del riesgo que enfrenta la isla.

“Nosotros somos una isla que tiene todos esos riesgos”, dijo Olivares a la prensa en Santo Domingo, según informó EFE.

El presidente Luis Abinader participó en el ejercicio desde la explanada de la sede de la Presidencia y felicitó a la ciudadanía por la respuesta masiva. Señaló que, si bien el país realizó simulacros anteriores, esta edición tuvo un alcance más general y completo.

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La cifra de participantes en la sexta edición del simulacro nacional superó la de todas las ediciones anteriores del ejercicio, que se realizó de forma simultánea en todo el territorio.
La cifra de participantes en la sexta edición del simulacro nacional superó la de todas las ediciones anteriores del ejercicio, que se realizó de forma simultánea en todo el territorio.

El tiempo de evacuación, en el centro del objetivo

Christopher del Villar, encargado de la Brigada de Emergencia del Ministerio de Interior y Policía, precisó a EFE que el simulacro transcurrió con calma y que uno de los propósitos centrales es reducir el tiempo de evacuación para lograr una respuesta más efectiva ante una emergencia real.

La República Dominicana registra cientos de movimientos telúricos cada mes, aunque la mayoría son de baja intensidad. El último sismo de gran magnitud ocurrió el 22 de septiembre de 2003, tuvo 6,5 grados y dejó tres fallecidos, además de daños en viviendas y centros comerciales.

El más catastrófico del que se tiene registro fue el del 4 de agosto de 1946, con una magnitud aproximada de 7,8. Generó un tsunami con olas de hasta 2,7 metros (más de nueve pies) que causó más de 1.000 muertos, de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La República Dominicana registra cientos de movimientos telúricos cada mes, aunque la mayoría son de baja intensidad.
La República Dominicana registra cientos de movimientos telúricos cada mes, aunque la mayoría son de baja intensidad.

Los expertos advierten que el ciclo de retorno ya fue superado

El simulacro se enmarca en un contexto de creciente preocupación científica. En julio de 2026, especialistas en ingeniería sísmica y estructural advirtieron públicamente que la República Dominicana “está a la espera de un gran terremoto”, según recogió Infobae.

La ingeniera sísmica Claudia Germoso explicó en ese panel que el período promedio de recurrencia estimado para la falla Septentrional es de 50 años, pero que desde el terremoto de 1946 transcurrieron casi 80. “El tiempo de espera se ha extendido. Por eso se dice que estamos a la espera de un evento sísmico significativo, porque los 50 años que estimábamos como ciclo promedio ya se han superado por casi tres décadas”, precisó la especialista.

El territorio dominicano se asienta sobre el límite de las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica y cuenta con 18 fallas sísmicas activas identificadas. Las de mayor potencial destructivo son la falla Septentrional, que atraviesa el norte desde Montecristi hasta Samaná, y la falla de Enriquillo, que afecta el sur y la frontera con Haití. A estas se suman la Trinchera de La Española, al norte en el mar, y la Trinchera de los Muertos, que representa un riesgo directo para Santo Domingo.

El simulacro se enmarca en un contexto de creciente preocupación científica. En julio de 2026, especialistas en ingeniería sísmica y estructural advirtieron públicamente que la República Dominicana “está a la espera de un gran terremoto”.
El simulacro se enmarca en un contexto de creciente preocupación científica. En julio de 2026, especialistas en ingeniería sísmica y estructural advirtieron públicamente que la República Dominicana “está a la espera de un gran terremoto”.

El riesgo abarca a toda la isla compartida con Haití

La amenaza no se limita al lado dominicano de La Española. El geólogo Osiris de León alertó en agosto de 2026 que desde 2020 se registraron cinco terremotos de magnitud superior a 7 en la mitad occidental del Caribe, lo que obliga a las autoridades a mantener planes de respuesta rápida, de acuerdo con Erm Digital. El especialista identificó como zonas de especial vulnerabilidad los territorios sobre suelos blandos del valle del Cibao, el bajo Yuna y la línea Noroeste, además de varios sectores del Gran Santo Domingo.

Del lado haitiano, la Unidad Técnica de Sismología registró 553 sismos durante 2025, con una media de 46 por mes, según datos recogidos por Caribbean National Weekly.

Más del 90% fueron de baja intensidad, pero los expertos subrayaron que la concentración de sismos superficiales, con focos a menos de 10 kilómetros de profundidad, los hace más perceptibles y potencialmente dañinos en zonas urbanas densamente construidas.

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