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Arabia Saudita culpó a Irán por el ataque a un petrolero de su compañía estatal que dejó dos marineros muertos

Riad denunció la agresión contra el buque SIDR en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada regional y crecientes amenazas sobre la navegación comercial

Dos marineros murieron en un ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz
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Arabia Saudita condenó este miércoles el ataque atribuido a Irán contra el buque saudí SIDR en el estrecho de Ormuz, un incidente que dejó dos marineros filipinos muertos y reavivó la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí afirmó que el reino condena “el ataque iraní contra el buque saudí SIDR mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, que provocó la muerte de miembros de la tripulación”.

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Más temprano, la naviera estatal Bahri había confirmado que la embarcación estuvo involucrada en un incidente de seguridad ocurrido la noche del 31 de agosto, mientras cruzaba el paso que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán. La empresa informó la muerte de dos tripulantes y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, además de señalar que mantiene contacto con el barco y coordinación con las autoridades correspondientes.

Buque petrolero SIDR (Bahri)
Buque petrolero SIDR (Bahri)

El episodio se conoció en medio de una nueva escalada regional. Antes de que Bahri identificara al buque, organismos de seguridad marítima ya habían advertido sobre un ataque contra un petrolero en la zona. La agencia UKMTO indicó que una embarcación fue alcanzada por tres proyectiles de origen no identificado mientras atravesaba el estrecho.

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En la misma línea, una firma griega especializada en riesgos marítimos reportó que dos petroleros fueron alcanzados entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Según datos de Kpler, ambas naves habían cargado 2 millones de barriles de crudo en Juaymah, en la costa oriental saudí, durante la semana pasada.

El comunicado de Bahri sobre el buque petrolero SIDR (@OneBahri)
El comunicado de Bahri sobre el buque petrolero SIDR (@OneBahri)

La diplomacia saudí también condenó los ataques iraníes contra Bahréin, Jordania y Kuwait, y expresó su plena solidaridad con los “países hermanos respecto de las medidas que adoptan para garantizar la protección de su seguridad y soberanía frente a cualquier amenaza”.

Además, subrayó que “el reino reafirma la necesidad urgente de frenar la escalada y de respetar la navegación internacional, así como la seguridad del suministro energético global, los principios de buena vecindad, la soberanía de los Estados, la Carta de la ONU y las leyes y normas internacionales”.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que dos petroleros se incendiaron tras impactar con minas durante su paso por el estrecho, una versión diferente de lo ocurrido en una zona donde la seguridad de la navegación comercial se deteriora cada vez más.

El príncipe saudita Mohammed bin Salman (Lou Benoist/Pool via REUTERS/Archivo)
El príncipe saudita Mohammed bin Salman (Lou Benoist/Pool via REUTERS/Archivo)

El ataque se produjo en un contexto de creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán, con nuevos ataques, represalias en el Golfo y una presión cada vez mayor sobre el tránsito marítimo.

Después de meses de conflicto, el estrecho de Ormuz volvió a quedar en el centro de la crisis por su importancia para el comercio internacional y el abastecimiento mundial de energía.

Finalmente, Arabia Saudita llamó a todas las partes a evitar una nueva escalada y a retomar las negociaciones y las soluciones pacíficas.

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