El Salvador

El Salvador activa controles comerciales ante la llegada de turistas hondureños por la Semana Morazánica

La Defensoría del Consumidor inspeccionará hoteles, restaurantes y tiendas durante la Semana Morazánica para revisar alimentos, promociones y formas de pago en los destinos turísticos con mayor afluencia del país

La Defensoría del Consumidor de El Salvador activó un plan nacional de verificación ante la llegada de 58,000 turistas hondureños./ (Secretaría de Prensa)
La Defensoría del Consumidor de El Salvador activó un plan nacional de verificación ante la llegada de 58,000 turistas hondureños./ (Secretaría de Prensa)
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La Defensoría del Consumidor de El Salvador, presidida por Ricardo Salazar, activó un plan nacional de verificación ante la llegada de al menos 58,000 turistas hondureños durante la Semana Morazánica, con controles para impedir productos vencidos, cobros indebidos, publicidad engañosa y aumentos injustificados de precios.

El operativo abarca hoteles, restaurantes, tiendas de conveniencia y comercios situados en los principales destinos turísticos. Las inspecciones incluyen la revisión de alimentos exhibidos y de productos utilizados en cocinas, además de las condiciones de pago y la información ofrecida a los visitantes.

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Durante los primeros tres días de controles, la institución ha realizado cerca de 100 inspecciones en todo el país y detectó incumplimientos en alrededor del 24% de los casos. Salazar explicó en Diálogo 21 que los procedimientos sancionatorios pueden derivar en multas de entre 200 y 500 salarios mínimos.

El plan se ha concentrado en zonas identificadas con mayor afluencia durante el feriado hondureño, entre ellas el Centro Histórico de San Salvador, Surf City en el Puerto de La Libertad, la Ruta Panorámica, Ataco, Apaneca y las principales playas del oriente del país.

Los hondureños son atendidos en todos los puntos fronterizos al ingresar a El Salvador./ (Secretaría de Prensa)
Los hondureños son atendidos en todos los puntos fronterizos al ingresar a El Salvador./ (Secretaría de Prensa)

La apertura del mausoleo del general Francisco Morazán figura entre los atractivos para los visitantes hondureños en el Centro Histórico. La Defensoría busca que las normas de protección al consumidor se apliquen tanto a los salvadoreños como a los extranjeros.

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“Los derechos que están vigentes en nuestro país valgan independientemente de la condición de ser personas nacionales o extranjeras”, afirmó Salazar. El organismo mantendrá las verificaciones durante toda la semana, incluido el siguiente fin de semana.

La institución vigila que los comercios muestren sus precios de forma visible y que las promociones contengan información “clara, precisa y oportuna”, sin condiciones que puedan inducir a error. El precio a la vista resulta relevante para los turistas que no conocen los valores habituales de los productos o enfrentan diferencias por el cambio de moneda.

Las inspecciones también contemplan los pagos con tarjeta de crédito. La legislación salvadoreña prohíbe que un comercio cobre un precio distinto según el cliente pague en efectivo o con tarjeta, y también impide exigir una compra mínima para aceptar ese medio de pago.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El Centro Histórico de San Salvador es uno de los puntos identificados con mayor afluencia de turistas durante el feriado morazánico en Honduras. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Cuando los inspectores detectan productos vencidos, pueden ordenar como medida cautelar su destrucción dentro del establecimiento. Esa disposición busca impedir que los alimentos sean utilizados en la preparación de comidas o puestos a la venta.

Vigilancia sobre precios ante el costo de los combustibles

La Defensoría del Consumidor también requirió información a más de 50 empresas importadoras, productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos para examinar posibles incrementos de precios vinculadas al encarecimiento de los combustibles.

El análisis se centra en la estructura de costos de cada compañía. Salazar sostuvo que el aumento del combustible puede incidir en los valores de los productos, pero cualquier traslado debe ser proporcional y estar debidamente justificado.

Las sanciones por incrementos injustificados en productos de la canasta básica ya superan los USD 958,000, de acuerdo con el presidente de la entidad. La Defensoría identificó más de 165 casos, incluidos incumplimientos por no entregar la información requerida por el organismo.

Mano que sostiene la pistola de un surtidor introducida en el tanque de un automóvil azul junto a un panel digital con números.
El organismo requirió información de costos a más de 50 empresas de alimentos para fiscalizar alzas por combustibles. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los monitoreos abarcan supermercados, mercados, distribuidores e importadores de alimentos. La institución también observó un aumento en las importaciones de granos básicos, como maíz, arroz y frijoles, una situación que, según Salazar, contribuye a evitar problemas de abastecimiento.

Los consumidores pueden presentar denuncias por cobros indebidos, incumplimientos en promociones, recargos por pagos con tarjeta o alzas abruptas de precios mediante el número 910 y el WhatsApp +503 7844-1482. Las personas extranjeras podrán iniciar sus reclamos antes de salir de El Salvador, y la Defensoría continuará la gestión de cada caso.

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