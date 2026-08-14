Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Panamá asume la presidencia de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos

El país reafirma su compromiso con la cooperación regional, la sostenibilidad del acceso a alimentos y la consolidación de sistemas comerciales justos y eficientes

La FAO destaca la importancia de contar con información transparente, confiable y oportuna sobre los precios de los alimentos.
La FAO destaca la importancia de contar con información transparente, confiable y oportuna sobre los precios de los alimentos.
Guardar

Panamá fue electo para asumir la presidencia de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos, asumiendo el liderazgo regional en la implementación de políticas públicas para el abastecimiento alimentario.

La presidencia del organismo multilateral fue concedida en el marco de la XI Reunión Presencial de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (Red SPAA), celebrada en República Dominicana.

Nilo Murillo Robles, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), señaló que con esta designación se buscará elevar el nivel institucional y el posicionamiento estratégico en foros internacionales, así como la atracción de nuevas alianzas para la región de Latinoamérica y el Caribe.

PUBLICIDAD

“Esta responsabilidad representa una evolución natural de la Red SPAA. Uniremos el liderazgo de Panamá con el respaldo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para potenciar nuestra presencia e incidencia en Latinoamérica y el Caribe”, destacó Murillo Robles

Esta nueva estrategia mantendrá la estructura técnica actual, donde la FAO continuará ejerciendo la Secretaría Técnica Permanente, gestión del conocimiento y cooperación técnica, mientras que el IMA asumirá la representación política y estratégica.

Nilo Murillo Robles, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), apunta hacia la atracción de nuevas alianzas para la región de Latinoamérica y el Caribe.
Nilo Murillo Robles, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), apunta hacia la atracción de nuevas alianzas para la región de Latinoamérica y el Caribe.

Con este paso, manifestó la entidad estatal, Panamá reafirma su compromiso con la cooperación regional, la sostenibilidad del acceso a alimentos y la consolidación de sistemas comerciales justos y eficientes en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

PUBLICIDAD

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Venezuela y Uruguay forman parte de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos.

El tema central del encuentro celebrado en República Dominicana fue los “Sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos como herramienta para enfrentar la inflación de los precios de los alimentos, garantizar el acceso sostenible a los alimentos y contribuir a la lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe”.

El objetivo de la actividad, de acuerdo con los organizadores, fue promover un diálogo técnico e institucional entre los miembros de la Red SPAA sobre políticas, estrategias e instrumentos públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos que contribuyan a enfrentar la inflación de los precios de los alimentos.

De igual manera, mejorar el acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos, saludables y nutritivos, y fortalecer el aporte de estos sistemas a la reducción de la subalimentación y el hambre en América Latina y el Caribe.

Alimentos ofertados a bajos precios en las ferias libres que organiza el IMA en Panamá.
Alimentos ofertados a bajos precios en las ferias libres que organiza el IMA en Panamá.

Con esta iniciativa, se indicó que se busca fomentar la cooperación entre gobiernos nacionales y subnacionales, organizaciones internacionales, sector privado, academia y sociedad civil para impulsar sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca la importancia de contar con información transparente, confiable y oportuna sobre los precios de los alimentos.

Aduce que esta información permite a los consumidores tomar decisiones informadas sobre sus compras, facilita a los productores la planificación de sus actividades y proporciona a los gobiernos insumos fundamentales para diseñar políticas públicas agrícolas, de abastecimiento, de apoyo a la producción y de seguridad alimentaria y nutricional.

La inflación de los precios de los alimentos, indica, afecta de manera significativa el acceso y el consumo de alimentos saludables, especialmente entre los hogares de menores ingresos.

El aumento sostenido de los precios reduce la asequibilidad de estos alimentos, lo que puede derivar en consumo de alimentos de menor calidad, inseguridad alimentaria e incluso hambre.

Primer plano de dos pares de manos sosteniendo montones de arroz. Detrás, un cartel de cartón borroso con texto ilegible. Fondo desenfocado.
Manos trabajadoras sostienen puñados de arroz simbolizando la lucha por la seguridad alimentaria regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia, se registra un aumento en el consumo de productos más económicos y de menor valor nutricional, en detrimento de una alimentación saludable, con efectos negativos sobre la salud y el bienestar a largo plazo.

Temas Relacionados

PanamáPresidenciaRedRegionalSistemasPúblicosAbastecimientoAlimentosComercialesJustosIMA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Comisión Liquidadora reporta avance de hasta 96% y más de 5.5 millones de USD millones pagados en prestaciones

La Comisión Liquidadora prevé cerrar durante agosto la mayor parte del proceso correspondiente a nueve instituciones.

Honduras: Comisión Liquidadora reporta avance de hasta 96% y más de 5.5 millones de USD millones pagados en prestaciones

Guatemala suma más turistas en 2026 y ya roza los 1.9 millones de visitantes en el primer semestre

El flujo internacional hacia el país centroamericano avanzó entre enero y julio a un ritmo moderado frente a años previos, en un contexto de estrategia oficial para diversificar mercados y elevar el gasto por viajero

Guatemala suma más turistas en 2026 y ya roza los 1.9 millones de visitantes en el primer semestre

El dengue se dispara un 25% en Costa Rica: reportan más de 2,800 casos en lo que va del 2026

El incremento del 25% respecto a 2025 alerta a las autoridades y evidencia la expansión del virus en zonas como el Pacífico Central, donde la tasa alcanza los 192.3 contagios por cada 100,000 habitantes

El dengue se dispara un 25% en Costa Rica: reportan más de 2,800 casos en lo que va del 2026

Guatemala recibió a 71,075 turistas de El Salvador durante las fiestas agostinas

La afluencia registrada entre el 31 de julio y el 9 de agosto generó una derrama de USD 21,68 millones y se concentró en pasos terrestres, según cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo

Guatemala recibió a 71,075 turistas de El Salvador durante las fiestas agostinas

El Salvador pasa de 160 a 1,050 empresas turísticas registradas en siete años, según datos de CORSATUR

El registro nacional reporta un crecimiento de casi 900 nuevas firmas desde 2019, en un sector que ya concentra unas 3,500 empresas en todo el país y mantiene la meta de diversificar la oferta

El Salvador pasa de 160 a 1,050 empresas turísticas registradas en siete años, según datos de CORSATUR

TECNO

Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp si el almacenamiento de mi celular está lleno

Apple busca cobrar el 15% de las compras digitales que se realicen fuera de la App Store

Bebés modificados antes de nacer: la tecnología que podría cambiar la reproducción humana

Google permitirá eliminar la marca de agua de sus imágenes generadas con IA

ENTRETENIMIENTO

Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

La canción inspirada en Robert Pattinson que Suki Waterhouse no veía como sencillo y terminó conquistando a sus fans

La película que Matthew McConaughey casi no hizo y que terminó convirtiéndose en la más rentable de su carrera

MUNDO

Le dio refugio durante un mes, pero le robó y lo mató a golpes mientras lo filmaba: los detalles del crimen que conmocionó a Inglaterra

Le dio refugio durante un mes, pero le robó y lo mató a golpes mientras lo filmaba: los detalles del crimen que conmocionó a Inglaterra

Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos

Alerta ambiental en el Golfo Pérsico: enormes manchas de petróleo aparecieron frente a las costas de Irán tras ataques a embarcaciones

Dónde está la escalera más larga del mundo y por qué casi nunca se puede subir