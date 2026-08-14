Ejercicios Militares en el Canal de Panamá: Las mejores imágenes de Panamax 2026

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La Policía Nacional Civil de Guatemala prohíbe la portación y exhibición de armas en los perímetros de ferias y desfiles La institución anunció un operativo permanente con anillos de protección, drones y controles de ingreso, y advirtió consignaciones e incautaciones para quienes muestren o lleven armamento de forma ilegal en ferias y desfiles

Ortega pide al Fondo Verde 687,710 USD para fortalecer la gestión climática, pese a las concesiones mineras en Nicaragua El régimen busca recursos para reforzar capacidades estatales en cambio climático, luego de que el Fondo cancelara un programa de 116.6 millones por denuncias sobre salvaguardas y falta de consulta previa, libre e informada

Erick Acuña y el bronce de El Salvador en Santo Domingo 2026: un podio “obligación”, un calendario asfixiante y la revancha final El seleccionador repasó un torneo de ritmo implacable y habló de bajas, lesiones y llamados que complicaron el plan. Un cierre con ajuste táctico dejó señales para lo que viene

Detienen a hombre de 27 años señalado de amenazar por redes sociales a la presidenta Laura Fernández Un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en Desamparados de Alajuela, como parte de una investigación por presuntas amenazas contra la presidenta de Costa Rica