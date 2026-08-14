Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Ejercicios Militares en el Canal de Panamá: Las mejores imágenes de Panamax 2026

El evento “Panamax 2026″ reunió fuerzas militares de 21 naciones para entrenar ejercicios con el fin de fortalecer la protección del Canal de Panamá

Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
Los ejercicios multinacionales PANAMAX 2026 se llevaron a cabo del 3 al 13 de agosto en territorio panameño, reuniendo a delegaciones militares y de seguridad de todo el continente americano bajo el propósito común de resguardar la estabilidad regional. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Guardar
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
Tras 14 años de realizarse exclusivamente mediante simulaciones virtuales y juego de guerra académico, la edición de 2026 marcó el esperado regreso de las fases de entrenamiento práctico y maniobras físicas sobre el terreno. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
El objetivo central de PANAMAX 2026 fue fortalecer la interoperabilidad entre las naciones aliadas, permitiendo que fuerzas de distintas doctrinas y lenguajes unifiquen sus capacidades de respuesta ante crisis complejas del siglo XXI. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
Aproximadamente 1,700 efectivos pertenecientes a 21 países participaron de manera directa en el despliegue de este año. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth (izq.), llega a la ceremonia de clausura de los ejercicios militares multinacionales Panamax 2026. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
El presidente de Panamá, Jose Raul Mulino (D) estrecha la mano con Pete Hegseth, Secretario de Defensa de Estados Unidos durante un encuentro en el marco del Panamax 2026. (Infobae Centroamérica / Presidencia Panamá / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
Las operaciones del ejercicio simularon la aplicación de un mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinado a la protección integral de la soberanía de Panamá y la neutralización de amenazas transnacionales. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
El Comando Sur de los Estados Unidos y los estamentos de seguridad de Panamá actuaron como los principales coanfitriones y organizadores de las jornadas, coordinando tanto la logística en el terreno como los centros de comando estratégico. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
Además de proteger la infraestructura física del Canal de Panamá, los entrenamientos de esta edición integraron simulacros de respuestas interagenciales frente a escenarios modernos como el ciberterrorismo y la seguridad portuaria. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
La provincia de Colón y la Ciudad de Panamá sirvieron como los principales escenarios geográficos para el desarrollo de las maniobras dinámicas. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Panamax 2026, fuerzas militares de 21 países en ejercicios para proteger el Canal de Panamá
La planificación de PANAMAX se dividió tradicionalmente en fuerzas de tarea dedicadas a los componentes marítimo, aéreo, terrestre y de fuerzas especiales, operando de manera simultánea en ambos océanos y en la costa del Caribe. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)

Temas Relacionados

PanamáCanal de PanamáPanamax 2026Fuerzas MilitaresPeter HegsethJosé Raúl Mulino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional Civil de Guatemala prohíbe la portación y exhibición de armas en los perímetros de ferias y desfiles

La institución anunció un operativo permanente con anillos de protección, drones y controles de ingreso, y advirtió consignaciones e incautaciones para quienes muestren o lleven armamento de forma ilegal en ferias y desfiles

La Policía Nacional Civil de Guatemala prohíbe la portación y exhibición de armas en los perímetros de ferias y desfiles

Ortega pide al Fondo Verde 687,710 USD para fortalecer la gestión climática, pese a las concesiones mineras en Nicaragua

El régimen busca recursos para reforzar capacidades estatales en cambio climático, luego de que el Fondo cancelara un programa de 116.6 millones por denuncias sobre salvaguardas y falta de consulta previa, libre e informada

Ortega pide al Fondo Verde 687,710 USD para fortalecer la gestión climática, pese a las concesiones mineras en Nicaragua

Erick Acuña y el bronce de El Salvador en Santo Domingo 2026: un podio “obligación”, un calendario asfixiante y la revancha final

El seleccionador repasó un torneo de ritmo implacable y habló de bajas, lesiones y llamados que complicaron el plan. Un cierre con ajuste táctico dejó señales para lo que viene

Erick Acuña y el bronce de El Salvador en Santo Domingo 2026: un podio “obligación”, un calendario asfixiante y la revancha final

Detienen a hombre de 27 años señalado de amenazar por redes sociales a la presidenta Laura Fernández

Un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en Desamparados de Alajuela, como parte de una investigación por presuntas amenazas contra la presidenta de Costa Rica

Detienen a hombre de 27 años señalado de amenazar por redes sociales a la presidenta Laura Fernández

Cuba responde a la expulsión diplomática en Santo Domingo y señala una presión extranjera, con un dato que cambia el conteo oficial

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, habló de “sometimiento” y defendió el apego a normas internacionales, en una crisis marcada por el giro dominicano en la ONU y un antecedente regional reciente

Cuba responde a la expulsión diplomática en Santo Domingo y señala una presión extranjera, con un dato que cambia el conteo oficial

TECNO

Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp si el almacenamiento de mi celular está lleno

Apple busca cobrar el 15% de las compras digitales que se realicen fuera de la App Store

Bebés modificados antes de nacer: la tecnología que podría cambiar la reproducción humana

Google permitirá eliminar la marca de agua de sus imágenes generadas con IA

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

La canción inspirada en Robert Pattinson que Suki Waterhouse no veía como sencillo y terminó conquistando a sus fans

La película que Matthew McConaughey casi no hizo y que terminó convirtiéndose en la más rentable de su carrera

Metallica cerró su gira europea con una cifra impensada: más de 52 mil donaciones de sangre

Selena Gomez y su madre son demandadas por fraude en su empresa de salud mental

MUNDO

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos

Alerta ambiental en el Golfo Pérsico: enormes manchas de petróleo aparecieron frente a las costas de Irán tras ataques a embarcaciones

Dónde está la escalera más larga del mundo y por qué casi nunca se puede subir

Recuperaron las obras de Renoir, Matisse y Cèzanne que habían sido robadas de una importante colección italiana

Los 8 récords mundiales que explican la magnitud del río Amazonas