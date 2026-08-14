Ejercicios Militares en el Canal de Panamá: Las mejores imágenes de Panamax 2026

Los ejercicios multinacionales PANAMAX 2026 se llevaron a cabo del 3 al 13 de agosto en territorio panameño, reuniendo a delegaciones militares y de seguridad de todo el continente americano bajo el propósito común de resguardar la estabilidad regional. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
14 Ago, 2026 02:14 p. m. EST
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Tras 14 años de realizarse exclusivamente mediante simulaciones virtuales y juego de guerra académico, la edición de 2026 marcó el esperado regreso de las fases de entrenamiento práctico y maniobras físicas sobre el terreno. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
El objetivo central de PANAMAX 2026 fue fortalecer la interoperabilidad entre las naciones aliadas, permitiendo que fuerzas de distintas doctrinas y lenguajes unifiquen sus capacidades de respuesta ante crisis complejas del siglo XXI. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Aproximadamente 1,700 efectivos pertenecientes a 21 países participaron de manera directa en el despliegue de este año. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth (izq.), llega a la ceremonia de clausura de los ejercicios militares multinacionales Panamax 2026. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
El presidente de Panamá, Jose Raul Mulino (D) estrecha la mano con Pete Hegseth, Secretario de Defensa de Estados Unidos durante un encuentro en el marco del Panamax 2026. (Infobae Centroamérica / Presidencia Panamá / AFP)
Las operaciones del ejercicio simularon la aplicación de un mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinado a la protección integral de la soberanía de Panamá y la neutralización de amenazas transnacionales. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
El Comando Sur de los Estados Unidos y los estamentos de seguridad de Panamá actuaron como los principales coanfitriones y organizadores de las jornadas, coordinando tanto la logística en el terreno como los centros de comando estratégico. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
Además de proteger la infraestructura física del Canal de Panamá, los entrenamientos de esta edición integraron simulacros de respuestas interagenciales frente a escenarios modernos como el ciberterrorismo y la seguridad portuaria. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
La provincia de Colón y la Ciudad de Panamá sirvieron como los principales escenarios geográficos para el desarrollo de las maniobras dinámicas. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)
La planificación de PANAMAX se dividió tradicionalmente en fuerzas de tarea dedicadas a los componentes marítimo, aéreo, terrestre y de fuerzas especiales, operando de manera simultánea en ambos océanos y en la costa del Caribe. (Infobae Centroamérica/ MARTIN BERNETTI / AFP)