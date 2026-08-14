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El Salvador: Tribunal de Santa Ana condenó a integrantes de la MS-13 a penas de hasta 45 años

Más de medio centenar de acusados vinculados a la MS-13 enfrentan penas severas tras ser hallados culpables de agrupaciones ilícitas, armas y otros delitos

Imagen de dos personas sentadas, con uniformes blancos, esposas en sus muñecas y brazos y manos extensamente tatuados con patrones ornamentales.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó en El Salvador a 54 integrantes de la MS-13 por delitos cometidos en Ahuachapán. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana dictó condenas de hasta 45 años de prisión para 54 integrantes de la clica Park View Locos Salvatruchos, perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13), tras ser hallados culpables de diversos delitos cometidos en distritos del departamento de Ahuachapán. Según información oficial divulgada este jueves por Centros Judiciales, la estructura criminal operaba en zonas de El Refugio, Atiquizaya, Ahuachapán, Concepción de Ataco y Guaymango, manteniendo una presencia activa en el occidente del país.

De acuerdo con el reporte de Centros Judiciales, la pena más severa recayó sobre Edgar Antonio Santamaría Ramos, conocido como “Conejo”, y Hermes Antonio Cerritos García, alias “Ratón”. Ambos recibieron condenas de 45 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. El fallo señala que los sentenciados, capturados en 2022, cumplían funciones de “corredores de clica”, un rango de alto mando dentro de la MS-13 que implica responsabilidad directa en la coordinación de actividades ilícitas en el territorio.

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En el mismo proceso, José Eduardo Lima Menéndez, identificado como “Gatonejo”, fue sentenciado a 44 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.

Hombre sentado en silla de plástico blanca, vestido de blanco, brazos tatuados, manos esposadas de metal.
La estructura de la MS-13 operaba en El Refugio, Atiquizaya, Ahuachapán, Concepción de Ataco y Guaymango, con presencia en el occidente de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenas dpor delitos vinculados a agrupaciones ilícitas y tráfico

Centros Judiciales detalló que Lima Menéndez fue aprehendido el 17 de julio de 2024 en la finca La Reforma, ubicada en el municipio de Atiquizaya. Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros sin documentación legal, además de una porción de material vegetal que, tras ser sometida a prueba de campo, resultó positiva a marihuana, con un valor estimado de USD 300.

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Por otra parte, el tribunal condenó a Pedro Ángel Vindel Rivera a 27 años de cárcel tras comprobarse su participación en los delitos de robo agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Vindel Rivera fue capturado en flagrancia el 9 de abril de 2022, luego de que agentes policiales respondieran a una alerta sobre la privación de libertad de dos trabajadores en el distrito de Ahuachapán. Según el informe presentado por Centros Judiciales, los agentes encontraron a las víctimas con vida y detuvieron al imputado, quien al momento del arresto llevaba consigo dinero y teléfonos celulares pertenecientes a las personas afectadas.

Siete hombres de cabeza rapada, con camisetas y pantalones blancos, sentados en sillas. Varios tienen tatuajes en los brazos y el cuello. Pared de concreto.
Pedro Ángel Vindel Rivera recibió 27 años de prisión por robo agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas tras la retención de dos trabajadores en Ahuachapán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este mismo proceso judicial, Donald Antonio Barahona Quiñonez fue sentenciado a 26 años de prisión por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico, además de agrupaciones ilícitas. La sentencia incluye a otros 16 procesados con el rango de “homeboy”, quienes fueron identificados por portar tatuajes alusivos a la MS-13. Estos individuos recibieron condenas de 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas, según la información oficial atribuida a Centros Judiciales.

El resto de los acusados, cuya participación dentro de la estructura criminal fue acreditada durante el proceso, recibió penas de 20 años de cárcel también por agrupaciones ilícitas. Parte de la evidencia aportada en el juicio incluyó testimonios, pruebas documentales y periciales, así como los objetos incautados en los diversos operativos realizados en el departamento de Ahuachapán.

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