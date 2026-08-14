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Gobierno panameño se debate entre la apertura o no de la mina de cobre para generar empleo

La comisión presidencial para definir el futuro de la mina señala que aún evalúa las alternativas y que antes de diciembre tendrán el resultado de la evaluación

Programas de reforestación, restauración ambiental y reintroducción de especies presentan niveles de cumplimiento que varían entre 40,70% y 45,70%.
Programas de reforestación, restauración ambiental y reintroducción de especies presentan niveles de cumplimiento que varían entre 40,70% y 45,70%.
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La administración de José Raúl Mulino continúa apostando a la generación de empleos mediante la apertura o no de la mina de cobre, suspendida desde noviembre de 2023 luego de un fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Aunque no anunció una reapertura ni anticipó cuál será la recomendación que le dará a Mulino una comisión designada para analizar el futuro de la mina, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dijo que solo el procesamiento del material almacenado en el proyecto minero, incluido el concentrado de cobre, ha permitido activar alrededor de 3,100 empleos.

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Esto, agregó, sin contar los puestos indirectos. No obstante, el funcionario, miembro de la comisión, dijo a periodistas que todavía se evalúan alternativas, y que la decisión final le corresponderá al presidente Mulino.

La actividad, añadió Moltó, también ha reactivado servicios vinculados con el suministro de alimentos, ferreterías y talleres especializados en las comunidades cercanas.

“Eso mueve la economía. Trabajadores están yendo, proveedores están yendo, compran alimentos; la señora de la fonda, el señor de la ferretería, señores que tienen talleres especializados para dar este tipo de servicios”, manifestó en declaraciones recogidas por TVN Noticias.

La sección destinada al Cumplimiento Ambiental registró una calificación de 87,64%, de acuerdo con la auditoría.
La sección destinada al Cumplimiento Ambiental registró una calificación de 87,64%, de acuerdo con la auditoría.

Diversos organismos internacionales y firmas privadas han advertido que el comportamiento económico de Panamá en 2026 sigue condicionado, en parte, por una eventual reactivación de Cobre Panamá, que antes de su cierre representaba cerca del 5% del Producto Interno Bruto y una porción importante de las exportaciones nacionales.

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La comisión que tiene que darle cuentas al mandatario sobre la mina está integrada además de Moltó, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Champan, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

“A finales del mes de mayo” estarán listos los resultados finales, respondió Moltó con anterioridad al ser consultado sobre el cronograma de la auditoría, de acuerdo con reportes de prensa.

En esa oportunidad, evitó confirmar si el Gobierno ha ofrecido un nuevo contrato a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, y reiteró que primero deben analizarse los hallazgos técnicos y ambientales del informe integral.

Ahora, sobre el plazo para presentar las recomendaciones, manifestó que “esto va a ser antes del mes de diciembre. Nosotros pretendemos, lo antes posible, brindarle nuestras propuestas al presidente de la República”, citado por TVN Noticias.

En marzo de 2025 cientos de panameños protestaron después de que el presidente, José Raúl Mulino, dijera que autorizaba a First Quantum a vender concentrado de cobre de la compañía, Cobre Panamá. REUTERS/Enea Lebrun
En marzo de 2025 cientos de panameños protestaron después de que el presidente, José Raúl Mulino, dijera que autorizaba a First Quantum a vender concentrado de cobre de la compañía, Cobre Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

De acuerdo con el medio, Moltó defendió la validez técnica del trabajo, luego de ser consultado sobre los señalamientos de grupos ambientalistas que consideran inválida la auditoría y piden el cierre del proyecto.

La auditoría ambiental de un importante proyecto, realizada mediante una inversión de $539.791, mostró avances sólidos en el cumplimiento de estándares técnicos y operativos. Sin embargo, el informe también puso en relieve la necesidad de atención continua en áreas vinculadas a la restauración ecológica y la protección de la biodiversidad.

El documento advierte que la estabilidad del proyecto dependerá de un monitoreo permanente sobre elementos sensibles, como la presa de relaves, las aguas superficiales y subterráneas, así como sobre los programas de restauración ecológica y las acciones para preservar la biodiversidad.

Esta advertencia subraya la relevancia de implementar sistemas de vigilancia ambiental robustos y sostenidos en el tiempo.

Entre los hallazgos más destacados, el componente de Evaluación de la Aplicación de Estándares Técnicos y Operacionales alcanzó la mayor puntuación, con 90,20 puntos. Este resultado fue interpretado como un reflejo de la solidez de las prácticas operativas actuales.

Imagen de archivo. Maquinaria de la mina Cobre Panamá de la canadiense First Quantum Minerals, una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo. REUTERS/Enea Lebrun
Imagen de archivo. Maquinaria de la mina Cobre Panamá de la canadiense First Quantum Minerals, una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo. REUTERS/Enea Lebrun

Por otra parte, la sección destinada al Cumplimiento Ambiental registró una calificación de 87,64, lo que evidencia un adecuado nivel de cumplimiento respecto a las obligaciones y compromisos ambientales exigidos.

El informe ambiental también señala rezagos en áreas fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

Los programas de reforestación, restauración ambiental y reintroducción de especies presentan niveles de cumplimiento que varían entre 40,70% y 45,70%.

Estos porcentajes indican que aún existen desafíos importantes para lograr la plena recuperación de los ecosistemas afectados.

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PanamáJosé Raúl MulinoMinaCobreAperturaComisiónFuturoEmpleosMoltóChapmanNavarroDiciembreInformeCorte Suprema

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