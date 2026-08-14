Ataque armado contra trabajadores deja dos jóvenes muertos frente a una iglesia en Honduras

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el sector para preservar los indicios encontrados en la escena del crimen. (FOTO: Infobae)

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Dos jóvenes fueron asesinados este jueves mientras realizaban trabajos de construcción de cunetas en el sector 7B de la colonia Villanueva, en el Distrito Central, luego de que varios sujetos llegaran al lugar y los atacaran frente a una iglesia.

Las identidades de las víctimas no habían sido confirmadas oficialmente hasta las últimas horas. La información preliminar establece que ambos formaban parte de un grupo de personas que desarrollaba obras en el sector cuando ocurrió el crimen.

Los trabajadores se encontraban cumpliendo su jornada habitual cuando aparecieron los atacantes y se dirigieron contra ellos. Tras cometer el doble homicidio, los responsables huyeron inmediatamente del lugar antes de la llegada de las autoridades.

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Una de las versiones preliminares que deberá ser investigada apunta a que los jóvenes pudieron haber sido confundidos con otras personas, aunque hasta ahora la Policía Nacional no ha confirmado esa hipótesis ni ha determinado qué motivó el ataque.

Las víctimas se encontraban trabajando junto con otras personas cuando fueron sorprendidas por los atacantes en el sector 7B. (FOTO: La Tribuna)

Ataque ocurrió frente a una iglesia

El doble crimen ocurrió frente a una iglesia ubicada en el sector 7B de la colonia Villanueva, mientras las víctimas trabajaban junto con otras personas en la construcción de cunetas.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona y procedieron a acordonar el perímetro para evitar que la escena fuera alterada.

Los trabajos que se desarrollaban en el sector tuvieron que ser interrumpidos mientras los investigadores iniciaban las primeras diligencias y recopilaban posibles indicios relacionados con el ataque.

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Las autoridades también deberán obtener testimonios de las personas que trabajaban junto a las víctimas y de habitantes del sector que pudieron observar la llegada o la huida de los responsables.

Existen versiones contradictorias sobre el arma utilizada

Los primeros reportes divulgados sobre el hecho presentan diferencias respecto a la forma en que fueron asesinadas las víctimas.

Una versión señala que los jóvenes fueron atacados a disparos por sujetos armados, mientras otro reporte preliminar indicó que habrían recibido un ataque con arma blanca.

Ante las contradicciones, serán las investigaciones policiales y los análisis forenses los que deberán determinar oficialmente qué tipo de arma fue utilizada para cometer el doble homicidio.

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Por ahora, las autoridades no han divulgado información sobre posibles sospechosos ni han informado de capturas relacionadas con el caso.

El doble homicidio ocurrió frente a una iglesia de la colonia Villanueva, en la capital hondureña. (FOTO: Once Noticias)

Policía investiga el móvil del doble homicidio

La Dirección Policial de Investigaciones deberá establecer si las víctimas eran el objetivo específico de los agresores o si, como señala una de las hipótesis preliminares, fueron confundidas.

Otro elemento que será investigado es la ruta utilizada por los responsables para escapar después del crimen y la posible existencia de cámaras de vigilancia en los alrededores que permitan reconstruir sus movimientos.

Hasta ahora tampoco se ha precisado cuántas personas participaron directamente en el ataque.

Una vez finalizadas las diligencias en la escena, corresponderá realizar los procedimientos forenses para confirmar las identidades de los fallecidos y determinar las causas exactas de sus muertes.

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El doble homicidio generó consternación entre habitantes de la colonia Villanueva debido a que las víctimas se encontraban desarrollando labores de construcción cuando ocurrió el ataque.

La Policía mantiene abierta la investigación para establecer el móvil, identificar a los responsables y determinar si la hipótesis de una posible confusión tiene sustento dentro de las evidencias recopiladas.