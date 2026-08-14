Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Ataque armado contra trabajadores deja dos jóvenes muertos frente a una iglesia en Honduras

Una de las líneas preliminares apunta a que las víctimas pudieron haber sido confundidas por sus atacantes, aunque la Policía todavía no ha establecido oficialmente el móvil del doble homicidio.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el sector para preservar los indicios encontrados en la escena del crimen. (FOTO: Infobae)
Agentes de la Policía Nacional acordonaron el sector para preservar los indicios encontrados en la escena del crimen. (FOTO: Infobae)
Guardar

Dos jóvenes fueron asesinados este jueves mientras realizaban trabajos de construcción de cunetas en el sector 7B de la colonia Villanueva, en el Distrito Central, luego de que varios sujetos llegaran al lugar y los atacaran frente a una iglesia.

Las identidades de las víctimas no habían sido confirmadas oficialmente hasta las últimas horas. La información preliminar establece que ambos formaban parte de un grupo de personas que desarrollaba obras en el sector cuando ocurrió el crimen.

Los trabajadores se encontraban cumpliendo su jornada habitual cuando aparecieron los atacantes y se dirigieron contra ellos. Tras cometer el doble homicidio, los responsables huyeron inmediatamente del lugar antes de la llegada de las autoridades.

PUBLICIDAD

Una de las versiones preliminares que deberá ser investigada apunta a que los jóvenes pudieron haber sido confundidos con otras personas, aunque hasta ahora la Policía Nacional no ha confirmado esa hipótesis ni ha determinado qué motivó el ataque.

Las víctimas se encontraban trabajando junto con otras personas cuando fueron sorprendidas por los atacantes en el sector 7B. (FOTO: La Tribuna)
Las víctimas se encontraban trabajando junto con otras personas cuando fueron sorprendidas por los atacantes en el sector 7B. (FOTO: La Tribuna)

Ataque ocurrió frente a una iglesia

El doble crimen ocurrió frente a una iglesia ubicada en el sector 7B de la colonia Villanueva, mientras las víctimas trabajaban junto con otras personas en la construcción de cunetas.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona y procedieron a acordonar el perímetro para evitar que la escena fuera alterada.

Los trabajos que se desarrollaban en el sector tuvieron que ser interrumpidos mientras los investigadores iniciaban las primeras diligencias y recopilaban posibles indicios relacionados con el ataque.

PUBLICIDAD

Las autoridades también deberán obtener testimonios de las personas que trabajaban junto a las víctimas y de habitantes del sector que pudieron observar la llegada o la huida de los responsables.

Existen versiones contradictorias sobre el arma utilizada

Los primeros reportes divulgados sobre el hecho presentan diferencias respecto a la forma en que fueron asesinadas las víctimas.

Una versión señala que los jóvenes fueron atacados a disparos por sujetos armados, mientras otro reporte preliminar indicó que habrían recibido un ataque con arma blanca.

Ante las contradicciones, serán las investigaciones policiales y los análisis forenses los que deberán determinar oficialmente qué tipo de arma fue utilizada para cometer el doble homicidio.

Por ahora, las autoridades no han divulgado información sobre posibles sospechosos ni han informado de capturas relacionadas con el caso.

El doble homicidio ocurrió frente a una iglesia de la colonia Villanueva, en la capital hondureña. (FOTO: Once Noticias)
El doble homicidio ocurrió frente a una iglesia de la colonia Villanueva, en la capital hondureña. (FOTO: Once Noticias)

Policía investiga el móvil del doble homicidio

La Dirección Policial de Investigaciones deberá establecer si las víctimas eran el objetivo específico de los agresores o si, como señala una de las hipótesis preliminares, fueron confundidas.

Otro elemento que será investigado es la ruta utilizada por los responsables para escapar después del crimen y la posible existencia de cámaras de vigilancia en los alrededores que permitan reconstruir sus movimientos.

Hasta ahora tampoco se ha precisado cuántas personas participaron directamente en el ataque.

Una vez finalizadas las diligencias en la escena, corresponderá realizar los procedimientos forenses para confirmar las identidades de los fallecidos y determinar las causas exactas de sus muertes.

El doble homicidio generó consternación entre habitantes de la colonia Villanueva debido a que las víctimas se encontraban desarrollando labores de construcción cuando ocurrió el ataque.

La Policía mantiene abierta la investigación para establecer el móvil, identificar a los responsables y determinar si la hipótesis de una posible confusión tiene sustento dentro de las evidencias recopiladas.

Temas Relacionados

HondurasiglesiaAtaque armadoPolicía Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secretario de Guerra de Estados Unidos reconoció a Guatemala y Honduras por aceptar operativos combinados durante cumbre contra los cárteles

La reunión de la A3C, celebrada el 11 y 12 de agosto en Ciudad de Panamá, buscó acelerar la coordinación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, con participación de autoridades hemisféricas

El secretario de Guerra de Estados Unidos reconoció a Guatemala y Honduras por aceptar operativos combinados durante cumbre contra los cárteles

Qué países del mundo aún pueden ingresar al CA-4 sin visa tras la reforma migratoria más profunda que ha vivido Centroamérica en décadas

El acuerdo regional que durante años aplicó reglas homogéneas para el acceso de extranjeros enfrenta su mayor fractura tras la entrada en vigor de la nueva normativa nicaragüense publicada en febrero de 2026

Qué países del mundo aún pueden ingresar al CA-4 sin visa tras la reforma migratoria más profunda que ha vivido Centroamérica en décadas

El Ministerio de Gobernación y la PNC rechazan la resolución de la PDH por el desalojo en Nebaj

Las autoridades de seguridad defendieron la intervención del 30 de julio en Xecoxo, Quiché, y dijeron que actuaron por una orden judicial, con presencia de PGN, paramédicos y un delegado del ente de derechos humanos

El Ministerio de Gobernación y la PNC rechazan la resolución de la PDH por el desalojo en Nebaj

Corte de Panamá admite nueva demanda contra la Policía Municipal impulsada por alcalde de la ciudad capital

La acción presentada por el diputado Ernesto Cedeño cuestiona las facultades otorgadas a los agentes y se suma a otro proceso pendiente ante la justicia.

Corte de Panamá admite nueva demanda contra la Policía Municipal impulsada por alcalde de la ciudad capital

Apoyo canino es decisivo en el decomiso de productos que pretenden entrar a Panamá sin la debida certificación sanitaria

Quesos, embutidos, granos, hojas y hierbas secas procedentes de Costa Rica y Nicaragua son detectados en el puesto fronterizo de Paso Canoas

Apoyo canino es decisivo en el decomiso de productos que pretenden entrar a Panamá sin la debida certificación sanitaria

TECNO

Crean un ‘músico robótico’ impreso en 3D capaz de interpretar canciones en una guitarra acústica

Crean un ‘músico robótico’ impreso en 3D capaz de interpretar canciones en una guitarra acústica

Cuál es la canción más famosa de las Guerreras K-Pop y cómo se llaman: lo más buscado en Google sobre la película

Autos eléctricos: las formas más seguras de conducir un eléctrico cuando hay temperaturas altas

Fuentes de energía alternativas para cargar el celular cuando no hay luz

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en la aplicación

ENTRETENIMIENTO

El vocalista de Muse, Matt Bellamy solicita el divorcio de Elle Evans tras siete años de matrimonio

El vocalista de Muse, Matt Bellamy solicita el divorcio de Elle Evans tras siete años de matrimonio

Sean “Diddy” Combs habría salido del aislamiento en prisión tras un altercado con otro interno

La hermana de Perez Hilton revela detalles del momento en el que el bloguero se autolesionó en una transmisión de Tik Tok

Neil Patrick Harris confesó que la paternidad lo volvió más vulnerable y emocional

Slash adelantó que Guns N’ Roses prepara un nuevo disco: “Hay muchas cosas escribiéndose”

MUNDO

Estados Unidos advirtió a Irán sobre un aislamiento económico “como nunca antes se ha visto” por el bloqueo a Ormuz

Estados Unidos advirtió a Irán sobre un aislamiento económico “como nunca antes se ha visto” por el bloqueo a Ormuz

Hallaron restos de ave en el motor de un Boeing 737 que perdió una pieza en pleno vuelo y provocó la rotura de una ventanilla

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “decisiva” ante los ejercicios conjuntos de EEUU y Seúl

Escala la tensión en el estrecho de Ormuz: Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar dos buques de su petrolera estatal

Estados Unidos amplió su capacidad militar contra Irán y creó una fuerza multinacional de drones de ataque en Medio Oriente