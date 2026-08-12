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La ruta migratoria centroamericana cambia de sentido en 2026, con el Darién casi vacío y un retorno inesperado

Un dato oficial de Panamá y una decisión de Médicos Sin Fronteras abren preguntas sobre el nuevo mapa de desplazamientos, mientras una travesía alternativa por mar gana terreno

Grupo de personas camina en un río. Llevan mochilas y botellas de agua. Hay árboles y vegetación densa en el fondo. Un adulto carga a un niño
La historia se centra en una familia haitiana que cruza la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en su intento por encontrar mejores condiciones de vida. (Captura del tráiler oficial)
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La ruta migratoria centroamericana atraviesa su transformación más profunda en décadas: el corredor que durante años canalizó millones de personas hacia el norte hoy mueve, sobre todo, a migrantes que regresan, de acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

Entre enero y junio de 2026, solo 324 personas cruzaron irregularmente el Darién, la selva que en 2023 registró más de 520,000 tránsitos, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá. La caída supera el 99% respecto del año pico. Médicos Sin Fronteras retiró sus operaciones humanitarias de la zona al concluir que el volumen ya no justificaba el despliegue.

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El Darién, de corredor masivo a operación de limpieza

Panamá destina hoy USD 3 millones a recuperar ambientalmente la selva que sirvió de paso a cientos de miles de personas. El gobierno contrató a 150 trabajadores locales para retirar toneladas de residuos acumulados durante años de tránsito masivo.

El giro no es solo ambiental. El 9 de agosto de 2026, apenas 48 horas después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia, Panamá lanzó la Operación Escudo de Acero: más de 600 agentes del SENAFRONT y el SENAN desplegados a lo largo de los 266 kilómetros de frontera con Colombia, con helicópteros, drones y lanchas fluviales.

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Ilustración de personas caminando por un sendero en la selva del Darién. Varias figuras recogen residuos y bolsas, y árboles de troncos musgosos rodean el camino.
Un grupo de migrantes, incluyendo adultos y un niño, camina por un sendero despejado en la selva del Darién, mientras trabajadores locales retiran residuos y bolsas a lo largo del camino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo declarado no es contener migrantes, sino combatir al Clan del Golfo y el narcotráfico. El ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, descartó que la operación respondiera a una nueva oleada migratoria. “No hay ningún tipo de información veraz que nos hable de que habrá algún tipo de inmigración en masa hacia Panamá”, afirmó.

El flujo que creció: venezolanos que regresan

La dinámica que hoy define la ruta centroamericana es la inversa de la histórica, destaca el informe de la OIM. Más de 5,393 migrantes registraron en Panamá el llamado flujo norte-sur, el retorno desde Norteamérica hacia Sudamérica, durante 2026. De ellos, el 92% son venezolanos.

La mecánica de ese retorno tiene una geografía precisa. Los migrantes ingresan a Panamá desde Costa Rica, las autoridades los trasladan bajo supervisión hasta Puerto Miramar, en Colón, y desde allí embarcan hacia Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala, para continuar por mar hacia comunidades colombianas del Caribe. La ruta evita cruzar de nuevo la selva.

El perfil de quienes regresan revela la escala del proyecto migratorio frustrado: adultos que llegaron a acumular habilidades laborales en Estados Unidos, pero que enfrentan en sus países de origen bajos salarios, escaso reconocimiento de su experiencia y ausencia de programas de reintegración. Muchos vuelven con deudas y sin pertenencias.

Acuarela de carretera con personas y maletas que une una ciudad con un paisaje tropical con playa y barca; incluye señales de tránsito de regreso.
Personas caminan por una carretera que se dirige de una ciudad estadounidense a un paisaje caribeño, simbolizando el retorno migratorio desde el norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Políticas que reordenaron la geografía humana

La contracción de los flujos hacia el norte no fue gradual: fue abrupta. Entre enero y abril de 2026, los encuentros en la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 54%, los procesamientos de migrantes irregulares en México bajaron un 87% y los tránsitos irregulares en Honduras descendieron un 79%, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones y de autoridades migratorias nacionales.

El perfil de quienes aún intentan llegar al norte también cambió. Los mexicanos pasaron de representar el 47% de los encuentros en la frontera sur de Estados Unidos en 2025 al 79% en 2026. Los migrantes extracontinentales, asiáticos y africanos que llegaron a suponer el 31% de los flujos en Colombia, prácticamente desaparecieron de la ruta.

Ilustración en acuarela dividida horizontalmente. Arriba: sendero en la selva con personas caminando y basura. Abajo: el mismo sendero limpio con trabajadores y un río.
La ruta del Darién muestra el contraste entre el paso de migrantes y la posterior recuperación del ecosistema selvático tras labores de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubanos: el cierre de Nicaragua y la reorientación hacia el sur

El 8 de febrero de 2026, Nicaragua eliminó el acceso sin visa para ciudadanos cubanos, lo que cerró de golpe el corredor que muchos utilizaban para avanzar hacia el norte por Centroamérica.

El resultado fue una reorientación acelerada hacia Sudamérica. Más de 11,000 cubanos cruzaron de Brasil a Uruguay entre enero y octubre de 2025, a un promedio de 30 personas por día, según un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones.

La ruta parte de La Habana hacia Georgetown, Guyana, único país de la región que no exige visa a cubanos, continúa por tierra hasta el estado brasileño de Roraima y desciende hacia el sur hasta Uruguay.

Brasil se convirtió en punto de quiebre de esa ruta: el 27 de julio de 2026, la Policía Federal brasileña desmanteló una red de tráfico que cobraba entre USD 300 y USD 2,800 por tramo en ese corredor. Más de 200 personas habían sido rescatadas en operaciones vinculadas con esa red solo en 2026.

Ilustración acuarela de migrantes avanzando en fila por una selva lluviosa con río, árboles, lianas y el logo de la OIM sobre una roca.
Una ilustración acuarela muestra a un grupo de personas migrantes que avanza a través de una selva tropical lluviosa y un río, con el logotipo de la Organización Internacional para las Migraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos que persisten pese a la caída de los flujos

La reducción de los tránsitos no eliminó la peligrosidad de las rutas. Las muertes en la ruta centroamericana cayeron de 151 a 45 entre 2025 y el primer semestre de 2026, un descenso del 68%, con el ahogamiento como principal causa, sobre todo en México, las costas de Panamá y Puerto Rico.

Ante los controles más estrictos en el Darién terrestre, según la OIM algunos migrantes optaron por rutas marítimas a través del territorio Guna Yala, con Necoclí, en Colombia, como punto de salida. Las costas del Pacífico colombiano también registraron movimiento, aunque en menor escala.

Las perspectivas de corto plazo agregan presión adicional. El fenómeno de El Niño amenaza con intensificar sequías e inundaciones en el Corredor Seco de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en Ecuador y Perú. La pérdida de remesas, que en México y Centroamérica representan una fracción sustancial del ingreso familiar, puede ampliar la base de personas con incentivos para migrar, incluso en un entorno de controles reforzados.

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