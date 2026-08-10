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Honduras anuncia intervención de 46 quirófanos para reducir la mora de cirugías en hospitales públicos

La intervención tendrá especial atención en hospitales de la zona norte, ampliar el número de cirugías y reducir la cantidad de pacientes que permanecen a la espera de una operación

La falta de quirófanos operativos en la red pública de salud de Honduras puede postergar cirugías durante semanas o meses y afectar a pacientes que esperan procedimientos necesarios. EFE/ Gustavo Amador
La falta de quirófanos operativos en la red pública de salud de Honduras puede postergar cirugías durante semanas o meses y afectar a pacientes que esperan procedimientos necesarios. EFE/ Gustavo Amador
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El sistema público de salud de Honduras se prepara para una nueva intervención sobre su capacidad quirúrgica, después de que el Gobierno informara que al menos 46 quirófanos permanecen fuera de funcionamiento en distintos hospitales del país. La medida apunta a recuperar esas salas y reducir la mora quirúrgica en la red pública.

El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, quien aseguró que se destinará una inversión para recuperar progresivamente estos espacios y volver a ponerlos a disposición de los pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.

La estrategia busca atender dos problemas: las limitaciones de infraestructura y funcionamiento que mantienen inactivos algunos quirófanos y la denominada mora quirúrgica, es decir, el acumulado de pacientes que permanecen a la espera de una intervención.

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El funcionario indicó que la intervención no se limitará a un solo centro hospitalario y que también contempla instalaciones ubicadas en la zona norte del territorio hondureño.

Uno de los hospitales señalados dentro de las necesidades de recuperación es el Hospital Mario Catarino Rivas, ubicado en San Pedro Sula, departamento de Cortés, uno de los principales centros de referencia médica de la zona norte de Honduras.

El centro recibe pacientes procedentes de diferentes departamentos, lo que genera una elevada presión sobre sus servicios.

Fortalecer el sistema sanitario

En marzo de 2026, el nuevo director del Mario Catarino Rivas, Juan Carlos Argueta, señaló que entre las prioridades de su gestión estaban la reducción de la mora quirúrgica, el fortalecimiento de los quirófanos, el abastecimiento de medicamentos y el mejoramiento de la infraestructura.

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El plan del sistema de salud de Honduras apunta a resolver problemas de infraestructura y funcionamiento que mantienen cerradas salas de cirugía en varios hospitales.
El plan del sistema de salud de Honduras apunta a resolver problemas de infraestructura y funcionamiento que mantienen cerradas salas de cirugía en varios hospitales.

El hospital había informado anteriormente una mora superior a los 1.200 pacientes, aunque después las autoridades comunicaron una reducción hasta 728 personas mediante la habilitación de quirófanos, contratación de personal y ampliación de horarios de cirugía.

La recuperación de los espacios quirúrgicos no depende solamente de abrir las puertas de una sala de operaciones.

Un quirófano requiere condiciones adecuadas de infraestructura, sistemas eléctricos y de climatización, esterilización, equipamiento médico, personal especializado y capacidad para atender al paciente antes y después de la intervención.

La meta es que la recuperación de estas áreas permita aumentar progresivamente la cantidad de procedimientos realizados en los hospitales públicos. El ministro García también vinculó la inversión con la necesidad de reducir la mora quirúrgica acumulada en el sistema sanitario.

Un problema que afecta a los pacientes

Cuando un hospital no dispone de suficientes quirófanos operativos, las cirugías programadas pueden acumularse y los pacientes deben esperar durante semanas o meses para recibir atención.

La recuperación de un quirófano exige infraestructura adecuada, sistemas eléctricos y de climatización, esterilización, equipamiento médico y personal especializado.
La recuperación de un quirófano exige infraestructura adecuada, sistemas eléctricos y de climatización, esterilización, equipamiento médico y personal especializado.

La demora puede afectar especialmente a quienes necesitan procedimientos que, aunque no sean considerados emergencias inmediatas, son necesarios para recuperar su calidad de vida o evitar que una enfermedad avance. En el caso del Mario Catarino Rivas, la presión es particularmente elevada debido a que funciona como centro de referencia para una amplia región del país.

Un reporte de mayo de 2026 señaló que el hospital atendía diariamente entre 1.500 y 2.000 pacientes entre consulta externa, emergencias y hospitalización, una demanda que refleja el peso que tiene el centro dentro de la red sanitaria hondureña.

En el Hospital Escuela se contemplaron seis quirófanos dentro del bloque médico quirúrgico, mientras que el proyecto ampliado incorporó intervenciones vinculadas al programa de trasplante renal.

Un proceso de licitación para la remodelación de dos quirófanos destinados a trasplantes renales en el Mario Catarino Rivas fue cancelado por UNOPS en mayo de 2026, antes de la formalización del contrato.

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