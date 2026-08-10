El Salvador declara alerta sanitaria por influenza aviar de alta patogenicidad

El Salvador activa alerta sanitaria por influenza aviar: seis meses de vigilancia, fronteras bajo lupa y una región con brotes que no da tregua (Foto cortesía MAG)

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El Salvador declaró estado de alerta sanitaria por Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en todo su territorio tras la publicación de un acuerdo ministerial en la última edición del Diario Oficial. La medida, adoptada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tendrá una vigencia inicial de seis meses y busca fortalecer la vigilancia, el control y la respuesta ante el riesgo de introducción y propagación de esta enfermedad.

El acuerdo responde a la expansión sostenida de la IAAP en la región de las Américas, donde brotes recientes han afectado a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Honduras, Costa Rica y Colombia, según informes de la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Las autoridades salvadoreñas fundamentan la decisión en la evolución epidemiológica registrada desde octubre de 2025, con notificaciones de casos tanto en aves de corral como en aves silvestres y mamíferos.

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La Influenza Aviar de Alta Patogenicidad es una infección viral causada por distintos subtipos de virus tipo A, que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, detalla el decreto. Los signos clínicos incluyen problemas respiratorios, cianosis de cresta y barbilla, edema en la cabeza, plumaje erizado, disminución en la producción de huevos, alteraciones digestivas y mortalidad repentina. El diagnóstico se realiza mediante aislamiento del virus o detección de ácido ribonucleico viral en muestras biológicas.

Notificación obligatoria ante sospechas

El Ministerio estableció la obligación de notificar de inmediato cualquier sospecha de IAAP al observar signos como depresión, postración, falta de coordinación, parálisis, secreciones nasales, diarrea, huevos deformes, mortalidad de aves silvestres o muerte repentina sin síntomas previos.

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió una alerta sanitaria en todo el territorio de El Salvador debido a la detección y expansión de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (Foto cortesía MAG)

Esta notificación aplica a todas las personas vinculadas al sector avícola, así como a propietarios, arrendatarios, técnicos y encargados de bienes agropecuarios.

Controles en fronteras y puntos de ingreso

La normativa también dispone reforzar la vigilancia en las fronteras del país, puertos, aeropuertos y puntos de ingreso, mediante la inspección y el control de aves vivas, productos, subproductos y material genético de origen aviar procedente de países afectados.

Los productos que no cumplan con los requisitos serán decomisados, destruidos o retornados a su lugar de origen.

Medidas sanitarias y sanciones

Las medidas incluyen la implementación de controles sanitarios en granjas, mataderos y zonas de riesgo, así como la realización de campañas nacionales de educación sanitaria dirigidas tanto al público general como a las personas involucradas en la cadena de producción avícola.

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El Salvador busca reforzar la vigilancia en las fronteras del país, puertos, aeropuertos y puntos de ingreso, mediante la inspección y control riguroso de aves vivas, productos, subproductos y material genético de origen aviar (Foto cortesía MAG)

Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería reforzará la disponibilidad de insumos para diagnóstico y monitoreo de brotes e instruyó a las dependencias públicas a brindar apoyo técnico y administrativo para prevenir el ingreso de la enfermedad.

El acuerdo ministerial establece sanciones para quienes incumplan las disposiciones y ordena la supervisión de la vacuna contra la influenza aviar por parte de la Dirección General de Ganadería. Según el documento, la alerta sanitaria podrá prorrogarse si persisten las condiciones epidemiológicas en los países vecinos o si los estudios reflejan la continuidad del riesgo.

Aunque el portal web del Ministerio y las redes sociales oficiales de la institución no tienen información sobre la emisión de la alerta, esta se divulgó en la edición del 21 de julio de 2026, última versión disponible del Diario Oficial.

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