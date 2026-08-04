ICE confirma la muerte del salvadoreño Edwin López Cornejo tras una emergencia médica en Nueva Jersey

Edwin Lopez-Cornejo, un migrante salvadoreño de 41 años, murió bajo custodia de ICE tras una emergencia médica en el centro de detención Delaney Hall de Nueva Jersey. (Blake Fagan / AFP)

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Un inmigrante salvadoreño de 41 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de sufrir una emergencia médica en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey.

El fallecimiento de Edwin López-Cornejo fue confirmado por personal médico del Hospital Universitario de Newark el pasado 1 de agosto, según un comunicado de prensa emitido por ICE.

De acuerdo con la información oficial, López-Cornejo se encontraba bajo custodia desde el 18 de junio de 2026, cuando fue arrestado por agentes de inmigración en Plainfield, Nueva Jersey.

Las autoridades lo mantenían en Delaney Hall a la espera de su deportación, en cumplimiento de la reinstauración de una orden previa de expulsión dictada en 2006.

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La agencia federal detalla que el incidente se produjo cuando el detenido presentó una emergencia médica que requirió la intervención inmediata del personal del centro y de profesionales médicos, quienes solicitaron asistencia a los servicios de emergencia llamando al 911.

La información oficial precisa que la causa exacta de la muerte de López-Cornejo permanece pendiente de un examen médico exhaustivo. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias clínicas específicas que rodearon el deceso.

Edwin ICE informó que López-Cornejo falleció el 1 de agosto en el Hospital Universitario de Newark después de ser trasladado desde el centro de reclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ICE detalla atención médica y proceso tras la detención y fallecimiento de Edwin López-Cornejo

ICE de igual manera resaltó en su notificación oficial que “durante su detención, López-Cornejo recibió la atención médica adecuada y fue examinado por profesionales médicos”. Al mismo tiempo, la agencia aseguró que todos los detenidos bajo su custodia reciben evaluaciones médicas, dentales y de salud mental en las primeras 12 horas tras su ingreso, así como una evaluación de salud integral dentro de los 14 días posteriores.

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Además, el Servicio de Inmigración y Aduanas destacó que los centros de detención cuentan con acceso a emergencias médicas las 24 horas y que en ningún momento se niega la atención de urgencia a las personas recluidas.

La postura oficial de ICE destaca que el historial migratorio de Edwin López-Cornejo incluyó un primer arresto por parte de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. el 13 de agosto de 2006, tras ingresar al país sin inspección. El 25 de agosto de ese año, un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó su deportación y López-Cornejo fue enviado a El Salvador el 19 de octubre de 2006.

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Posteriormente, reingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha no especificada.

De igual manera, el confirmarse el fallecimiento, la Oficina de Detención y Deportación de ICE notificó a las autoridades correspondientes, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina del Inspector General de ICE y la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, a través del Centro Conjunto de Operaciones de Admisión.

Además, se informó al Consulado de El Salvador en Elizabeth, Nueva Jersey, y a los familiares del fallecido.

ICE indicó que el migrante reingresó ilegalmente a Estados Unidos y que fue arrestado otra vez el 18 de junio de 2026 en Plainfield, Nueva Jersey. (REUTERS/Jose Luis González)

ICE destacó su procedimiento, señalando que “la agencia notifica oficialmente al Congreso, a organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación sobre casos de muertes bajo custodia”. Mientras que sostuvo que la agencia publica también comunicados actualizados en su Sala de Prensa y en la página de Notificaciones de Fallecimientos de Detenidos.

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En su declaración, la agencia federal reiteró el compromiso de garantizar que “todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”.

Hasta la fecha, el caso de Edwin López-Cornejo permanece bajo revisión, a la espera del informe final del examen médico.