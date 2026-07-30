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Panamá recibe 1.75 millones de visitantes y firma su mejor inicio de año para el turismo de la última década

Las autoridades atribuyen el desempeño al fortalecimiento de la promoción internacional, las alianzas con aerolíneas y el crecimiento del segmento de reuniones y convenciones.

Panamá recibió 1.755.998 visitantes internacionales entre enero y junio, el mejor desempeño turístico registrado por el país en los últimos años. Cortesía: Copa Airlines
Panamá recibió 1.755.998 visitantes internacionales entre enero y junio, el mejor desempeño turístico registrado por el país en los últimos años. Cortesía: Copa Airlines
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Panamá registró el mejor primer semestre turístico de los últimos años al recibir un millón 755 mil 998 visitantes internacionales entre enero y junio de 2026, un incremento de 17,4% en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras preliminares presentadas por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El desempeño estuvo acompañado por un crecimiento en el turismo de reuniones, una mayor ocupación hotelera y la consolidación de estrategias de promoción internacional que buscan posicionar al país como uno de los principales destinos de negocios y conexiones de la región.

La administradora general de la ATP, Gloria De León, presentó los resultados del segundo trimestre de 2026 durante un encuentro con representantes del sector turístico, medios de comunicación y líderes de opinión.

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La funcionaria destacó que las cifras reflejan la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística, uno de los sectores considerados estratégicos para la economía panameña, debido a su impacto sobre hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios.

El turismo de reuniones continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos, con 74 congresos y convenciones celebrados durante el primer semestre. Cortesía
El turismo de reuniones continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos, con 74 congresos y convenciones celebrados durante el primer semestre. Cortesía

Uno de los segmentos con mayor dinamismo fue el turismo de reuniones, congresos y convenciones. Entre enero y junio, Panamá fue sede de 74 eventos internacionales, que reunieron a 113.937 participantes, generaron la ocupación de 47.854 habitaciones de hotel y un impacto económico estimado en 91,5 millones de balboas.

Para la ATP, estos resultados consolidan la estrategia de convertir al país en un centro regional para la organización de eventos internacionales, aprovechando su conectividad aérea y su infraestructura hotelera.

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Las perspectivas para el cierre del año también son positivas. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, ya están confirmados 110 eventos internacionales para lo que resta de 2026, los cuales podrían atraer 149.636 visitantes, ocupar 82.498 habitaciones y generar un impacto económico cercano a 159,7 millones de balboas.

La ATP considera que este segmento seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento turístico y un generador de empleo para miles de personas vinculadas a la cadena de valor del sector.

El crecimiento también estuvo respaldado por una estrategia de promoción internacional basada en campañas de microtargeting, dirigidas a viajeros con mayor intención de visitar Panamá.

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León Zubieta, presentó el balance del segundo trimestre y los resultados del primer semestre de 2026. Cortesía
La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León Zubieta, presentó el balance del segundo trimestre y los resultados del primer semestre de 2026. Cortesía

Durante el primer semestre del año, el país mantuvo 10 alianzas activas con empresas como Aeroméxico, Air Europa, Condor, Copa Airlines, WestJet/Sunwing, Despegar, eDreams, Expedia, Hotelbeds y Royal Caribbean, acciones que, según la ATP, contribuyeron a atraer más de 150.000 turistas y generar más de 375 millones de dólares en ingresos turísticos.

La recuperación también se reflejó en el desempeño del sector hotelero. Los indicadores de la firma STR muestran que la ocupación hotelera alcanzó el 67,6% durante los primeros seis meses de 2026, lo que representa un incremento de 14% respecto al mismo período de 2025.

Para las autoridades, este comportamiento evidencia una mayor llegada de visitantes y un fortalecimiento de la competitividad del destino panameño.

Otro de los programas que continúa mostrando resultados es Panama Stopover, desarrollado junto con Copa Airlines para incentivar que los pasajeros en tránsito permanezcan algunos días en el país.

El programa Panama Stopover permitió que más de 123.000 pasajeros con escalas en Tocumen extendieran su visita para conocer los principales atractivos del país. REUTERS/Aris Martínez
El programa Panama Stopover permitió que más de 123.000 pasajeros con escalas en Tocumen extendieran su visita para conocer los principales atractivos del país. REUTERS/Aris Martínez

Entre enero y junio, la iniciativa recibió más de 123.000 visitantes, un crecimiento de 38% frente al primer semestre del año pasado. La ATP atribuye este desempeño a una estrategia enfocada en convertir las escalas aéreas en oportunidades para conocer la oferta turística, cultural, gastronómica y natural de Panamá.

La entidad también destacó el desempeño de la Sala Panamá, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Hasta el 21 de junio, más de 70.000 viajeros habían recorrido este espacio, diseñado para mostrar los principales atractivos del país a quienes realizan conexiones internacionales.

La ATP considera que esta iniciativa busca despertar el interés de los pasajeros por extender su estadía y regresar posteriormente como turistas.

Durante la presentación de los resultados, De León afirmó que las cifras van más allá del número de visitantes y reflejan un impacto directo sobre la economía nacional. “Las cifras son importantes porque representan personas que eligieron descubrir Panamá.

Detrás de cada visitante hay una habitación de hotel ocupada, una mesa en un restaurante, un guía turístico compartiendo nuestra historia, un emprendedor creciendo y una comunidad que se beneficia del turismo”, expresó la administradora de la ATP.

Una pareja hace el check-in en un hotel donde van a alojarse.
La ocupación hotelera alcanzó 67,6% durante el primer semestre, reflejando un mayor dinamismo de la actividad turística. (Canva)

La funcionaria sostuvo que el objetivo del país no es únicamente incrementar la llegada de turistas, sino lograr que cada viaje se convierta en una experiencia que motive a los visitantes a regresar y recomendar Panamá como destino.

Según indicó, la estrategia busca consolidar un turismo capaz de generar oportunidades económicas, fortalecer las economías locales y proyectar la imagen del país en los mercados internacionales.

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