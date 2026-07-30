Inversión social y sostenibilidad fiscal: las prioridades del Presupuesto General del Estado panameño para el 2027

El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 se encuentra sobre un escritorio, rodeado de múltiples dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 asciende a $35,111.7 millones, frente a los $34,913.8 millones del presupuesto modificado de 2026, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman durante una presentación ante el Consejo de Gabinete.

Al detallar el proyecto de ley, Chapman indicó que el incremento neto es de $197.9 millones, equivalente al 0.6%, lo que refleja que no se trata de una expansión generalizada del gasto público, sino de una recomposición de prioridades orientada a fortalecer las áreas de mayor impacto para la población.

Durante su intervención, el funcionario destacó que el presupuesto tiene como propósito fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos del Estado y contribuir al desarrollo humano, la estabilidad económica y la responsabilidad intergeneracional que demanda el país.

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Una nota de prensa oficial indica que el titular de Economía y Finanzas explicó ante el Consejo de Gabinete que el eje central del Presupuesto General del Estado para 2027 es “mejorar la calidad de vida de los panameños mediante mayores asignaciones para educación, salud, seguridad social, infraestructura, vivienda, agua potable, seguridad ciudadana y programas dirigidos a reducir las brechas sociales y territoriales”.

Como parte de este esfuerzo, explicó que el presupuesto incorpora aproximadamente $3,400 millones destinados al financiamiento de subsidios y programas de apoyo económico.

El ministro, Felipe Chapman, manifestó que se refleja una reducción en el presupuesto del Gobierno Central: pasa de $17,935.6 millones en 2026 a $16,534.5 millones para 2027. (Presidencia)

De ese total, alrededor de $1,496 millones corresponden a los aportes solidarios del Gobierno Central para los programas administrados por la Caja de Seguro Social, incluyendo aproximadamente $1,044 millones destinados al Fondo Único Solidario.

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El ministro sostuvo que este esfuerzo reafirma el compromiso del Estado con la protección social y el bienestar de la población, al tiempo que subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de focalización, evaluación y seguimiento para garantizar que estos recursos beneficien efectivamente a quienes más los necesitan y contribuyan a un uso eficiente y sostenible de las finanzas públicas.

Otros detalles indican que el proyecto también refleja una reducción en el presupuesto del Gobierno Central, que pasa de $17,935.6 millones en 2026 a $16,534.5 millones para 2027, una disminución de $1,401 millones (7.8%).

Esta variación, siempre de acuerdo a la información oficial, responde principalmente al comportamiento del Servicio de la Deuda Pública y no a una reducción de los programas esenciales del Estado.

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En ese sentido, se manifestó que el Servicio de la Deuda Pública disminuye de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496.1 millones en 2027, una reducción de $2,442.7 millones (30.8%), producto del calendario anual de vencimientos y de las operaciones de financiamiento.

Un hombre lee un periódico que señala la incertidumbre económica y la falta de empleos en Panamá, en una calle de la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chapman aclaró que esta disminución no representa una reducción automática del saldo de la deuda, sino que responde a la programación financiera del Estado.

Por otra parte, recién se informó que el déficit fiscal de Panamá se redujo 22.4% durante los primeros cinco meses de 2026, pero parte de esa mejora no solo obedeció al aumento de la recaudación, sino también a que el Estado ejecutó $174.3 millones menos en inversión pública que un año antes.

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Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que logró reducir el costo promedio de la deuda de 4.97% a 4.65%, los intereses continúan absorbiendo una parte importante de los recursos públicos.

Los resultados acumulados hasta mayo muestran que Panamá se mantiene por debajo del límite fiscal de 3.5% del Producto Interno Bruto establecido para 2026 y reflejan avances en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.