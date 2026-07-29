Delhi apuesta por los vehículos eléctricos para combatir la contaminación más grave de la India

La nueva norma aprobada el 1 de julio fija metas para que los registros se orienten a la movilidad eléctrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Delhi adoptó el 1 de julio una política que busca que la gran mayoría de los vehículos nuevos registrados en la ciudad sean eléctricos antes de 2027, en lo que expertos en energía describen como uno de los planes más ambiciosos de la India para reducir la contaminación en una de las zonas más afectadas del mundo. La medida implica una inversión del gobierno local de 150.000 millones de rupias (unos USD 1.500 millones) e incluye subsidios, exenciones de impuestos y metas de infraestructura de carga, según informó la agencia Associated Press (AP).

La urgencia de la iniciativa queda clara en las cifras: los vehículos generan cerca de un cuarto de la contaminación del aire en la Región de la Capital Nacional que rodea Delhi, y las motos y los triciclos motorizados representan casi la mitad de esa contaminación vehicular. De los 8,7 millones de vehículos registrados en la ciudad, apenas el 5% son eléctricos, aunque las nuevas inscripciones de esta categoría superaron los 100.000 en el último año, la mayoría de dos y tres ruedas.

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Un plan de subsidios con plazos firmes

Una infografía de Infobae expone el plan de Delhi para invertir 150.000 millones de rupias en transporte eléctrico y así combatir la contaminación, con desafíos en infraestructura y energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política ofrece hasta 50.000 rupias (unos USD 522) a quienes compren un vehículo eléctrico y hasta 100.000 rupias (USD 1.044) a quienes desechen su vehículo de combustión interna. A partir de 2027, todo triciclo motorizado y camioneta liviana recién registrado deberá ser eléctrico; los nuevos vehículos de dos ruedas seguirán ese mismo requisito un año después. Los autos particulares y camiones más grandes aún podrán registrarse con motores de gasolina por el momento.

Jaideep Saraswat, responsable de energía limpia y movilidad eléctrica en la Vasudha Foundation, calificó la política como “una de las más ambiciosas” que conoce en la India. Según sus palabras, recogidas por AP, los plazos establecidos envían una señal clara a fabricantes y consumidores de que el cambio “es inevitable”. Delhi se convierte así en la primera ciudad del país en fijar una fecha para dejar de registrar vehículos a nafta, adelantándose a estados como Maharashtra, Karnataka, Telangana y Tamil Nadu, que ofrecieron incentivos y redujeron impuestos, pero sin llegar a prohibir los nuevos registros de combustión.

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El desafío de la infraestructura y la red eléctrica

La administración local destinará 150.000 millones de rupias a subsidios, exenciones impositivas y objetivos de cargadores (AP Foto/Piyush Nagpal)

Pese al optimismo de los especialistas, los conductores que ya usan eléctricos advierten que la infraestructura de carga todavía no está a la altura. Shyam Singh, ejecutivo de marketing propietario de una moto eléctrica, señaló a AP que las estaciones “no están a la altura” y que los recorridos largos siguen siendo un obstáculo por la autonomía limitada de las baterías actuales.

Por su parte, Siddhant Jha, un ingeniero de software de 22 años del norte de la ciudad, expresó sus dudas sobre la durabilidad de los eléctricos frente a las inundaciones anuales que afectan las calles, y prefiere esperar mejores modelos antes de gastar las 150.000 rupias (USD 1.566) que costaría el cambio.

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En tanto, Ruchita Shah, analista de energía del think tank global Ember, subrayó que el rasgo más relevante de la política es la combinación de subsidios con plazos estrictos, un mecanismo que obliga a actuar en vez de solo incentivar. Señaló además que los vehículos eléctricos ya representaron el 12,7% de las ventas de vehículos nuevos en Delhi durante el año fiscal 2026, frente al 8,3% del promedio nacional.

Para Shah, el éxito del plan depende de que la ciudad amplíe sus puntos de carga y obtenga más electricidad de fuentes renovables; en la actualidad, la mayoría de las cargas ocurren de noche, cuando la energía solar no está disponible y las plantas termoeléctricas deben cubrir la demanda.

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Contaminación extrema y la presión por actuar

Los conductores consultados por AP describen estaciones insuficientes, limitaciones de autonomía en trayectos largos y dudas sobre la resistencia - REUTERS/Bhawika Chhabra

El contexto ambiental impone una presión adicional. La contaminación del aire en Delhi obliga periódicamente al cierre de escuelas, paraliza obras de construcción y activa medidas de emergencia sanitaria, sobre todo en invierno. Sunil Dahiya, fundador de la organización de investigación ambiental Envirocatalyst, advirtió a AP que los beneficios de la nueva política tardarán en sentirse porque los vehículos de gasolina, diésel y gas natural comprimido que circulan hoy seguirán en uso durante años.

Para acelerar la transición, Dahiya propuso instalar sistemas de almacenamiento de baterías en las estaciones de carga y adoptar precios diferenciados según la hora del día, para incentivar la carga cuando la energía renovable sea más abundante. Agregó que la ciudad deberá coordinar con los estados vecinos la descarbonización de la red eléctrica y la electrificación del transporte público.

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