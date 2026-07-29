El Gobierno de Guatemala investiga a través del ministerio de Gobernación un grupo de limpieza social vinculado a una masacre en Petén

Agentes de seguridad operan de noche en Petén, Guatemala, en el marco de una investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala identificó a un grupo de limpieza social al que vincula con la masacre de cinco personas ocurrida el 25 de julio en San Benito, Petén, y anticipó capturas en el corto plazo porque la investigación también busca desarticular una estructura que, según las autoridades, ejecuta homicidios extrajudiciales y ha tomado la justicia por su cuenta.

El caso quedó enmarcado en un fin de semana especialmente violento: solo el sábado 25 de julio se registraron 24 homicidios, la cifra diaria más alta de 2026, de acuerdo con el propio Ministerio de Gobernación.

Ese mismo día hubo otras dos masacres: siete personas murieron dentro de una vivienda en Villa Canales donde se celebraba una fiesta y tres cuerpos fueron hallados en un camino vecinal de San José Acatempa, en Jutiapa.

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El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval expuso esa línea de investigación el 27 de julio, durante una conferencia de prensa. Allí afirmó: “La línea de investigación nos lleva a que esto es producto de una limpieza social asociada a un grupo que se está dedicando a este tipo de actividades.

Este grupo ya lo tenemos identificado, lo estamos investigando junto con el Ministerio Público y esperamos que en el corto plazo podamos tener resultados y capturas importantes para desarticular a estos grupos que han tomado la justicia por propia mano, lo cual es completamente prohibido”.

La noche del ataque, las autoridades localizaron en una vivienda de San Benito a cinco personas muertas con múltiples impactos de bala y a una sexta víctima con heridas graves. La Policía Nacional Civil confirmó las identidades de los fallecidos: Aurelia Albertina Salinas Canté, de 45 años; Perla Esperanza Orellana Ruiz, de 25; Jonathan Francisco Chub Canté, de 28; Francisco Chub Corzo, de 50, y Gerber Josué Chub Canté, de 16. La persona herida fue identificada como Kimberly Gabriela Chub Canté, de 22 años.

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala vinculó la masacre de cinco personas en San Benito, Petén, con un grupo de limpieza social e informó que prevé capturas en el corto plazo.(Ministerio de Gobernación)

La estructura opera desde 2022 o 2023 y usaba una página llamada “La Red”

Después de la masacre, varias páginas en redes sociales difundieron mensajes en los que se atribuía el crimen al grupo investigado bajo el argumento de que las víctimas eran supuestos ladrones de motocicletas. El director general de la Policía Nacional Civil David Estuardo Custodio Boteo dijo que la estructura opera a través de una página identificada como “La Red”, antes llamada “Limpieza Humana Petén”.

Según explicó, esa cuenta fue renombrada después de que sus administradores perdieran la original por contenidos amenazantes. Tras el ataque, la página publicó que sus integrantes eran responsables de las muertes y calificó la acción como una “operación con éxito”.

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Boteo sostuvo que no se trata de un fenómeno reciente. Según el jefe policial, el grupo operaría desde 2022 o 2023 y es descrito como “sumamente fuerte”.

El director agregó que las pesquisas no se concentran solo en los autores materiales, sino también en quienes financian las acciones del grupo. “Se está investigando quiénes son los financistas también de estos sicarios. Hay que tomar en cuenta que estos no actúan al azar, sino que son pagados por actores que en este momento no puedo indicar quiénes son, porque están sujetos a investigación”, declaró al diario radial.

Gobernación y el Ministerio Público buscan individualizar a toda la estructura

Consultado sobre si el grupo está integrado por exmilitares, expolicías o civiles, Villeda evitó ofrecer detalles sobre su composición. El ministro señaló: “Nosotros ya los estábamos investigando desde hace un tiempo. No le puedo dar mayores detalles de cómo está conformado, nosotros estamos todavía en ese proceso de investigación para terminar de individualizar por completo a la estructura criminal y poder capturarlos”.

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En la misma conferencia, el funcionario remarcó que ningún particular puede asumir funciones de castigo o justicia. “El único ente que tiene el monopolio de la violencia es el Estado. Todo aquel que se arrogue la facultad de ejercer justicia comete un delito”, dijo.

El repunte de homicidios llevó al Gobierno a replantear su estrategia de seguridad y a convocar una reunión con el ministro de la Defensa para reforzar los operativos conjuntos con el Ejército de Guatemala. Las investigaciones avanzan en coordinación con el Ministerio Público.

El Departamento de Ciberdelitos de la PNC analiza las publicaciones atribuidas a “La Red” como parte de las diligencias para sustentar las órdenes de aprehensión.

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