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Las autoridades de Guatemala cifran en unos 382.7 millones de dólares el valor de los decomisos antidrogas

La Dirección Antinarcóticos de la Policía informó que entre el 1 de enero y el 27 de julio se incautaron drogas, dinero y bienes, además de capturar a miles de personas vinculadas a estas redes

Guatemala reforzó su ofensiva contra el narcotráfico con decomisos valuados en 2.919 millones de quetzales y una incautación de 106 kilos de cocaína en Zacapa. (Ministerio de Gobernación)
Guatemala reforzó su ofensiva contra el narcotráfico con decomisos valuados en 2.919 millones de quetzales y una incautación de 106 kilos de cocaína en Zacapa. (Ministerio de Gobernación)
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Guatemala reforzó su ofensiva contra el narcotráfico con decomisos valuados en 2.919 millones de quetzales y una nueva incautación de 106 kilos de cocaína en Zacapa, en una estrategia que, según el Ministerio de Gobernación, busca recortar la capacidad financiera y operativa de las estructuras criminales dentro y fuera de las cárceles.

Del 1 de enero al 27 de julio de 2026, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (SGAIA) registró 1.717 capturas por delitos vinculados al narcotráfico, 680 por otros delitos, 21 detenciones con fines de extradición y 11 extradiciones ejecutadas.

El Ministerio de Gobernación añadió que 32 personas requeridas por cortes internacionales, sobre todo de Estados Unidos, fueron capturadas por delitos de narcotráfico y están sujetas a procedimientos de extradición.

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En el mismo período, las autoridades decomisaron 8.511,69 kilogramos de cocaína, 680.03 kilogramos de marihuana, 17.16 kilogramos de crack, 8.59 kilogramos de metanfetaminas, 1.37 kilogramos de ketamina, 0.12 kilogramos de anfetaminas y 0.25 kilogramos de éxtasis. También incautaron 12 dosis de morfina y 32.5 dosis de fentanilo.

El golpe más reciente reportado por el Ministerio de Gobernación fue la incautación de 106 kilos de cocaína y la captura de cuatro personas en Zacapa.

El viceministro de Antinarcóticos Víctor Hugo Cruz añadió que en ese operativo también fueron decomisados tres vehículos, armas de fuego, más de 36,000 quetzales en efectivo y munición.

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Cruz sostuvo durante una conferencia de prensa que “este decomiso afecta directamente la capacidad financiera del narcotráfico”. El funcionario agregó que la cooperación con el Ministerio Público y las unidades antinarcóticas permitió realizar más de 1,200 capturas relacionadas con el tráfico de drogas en lo que va del año.

El Ejército de Guatemala y la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricación de drogas en Ayutla, San Marcos, durante un operativo antinarcótico. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
El Ejército de Guatemala y la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricación de drogas en Ayutla, San Marcos, durante un operativo antinarcótico. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

La erradicación de cultivos y la destrucción de infraestructura apuntan a la producción

La SGAIA informó que fueron erradicadas 3.133.560 plantas de marihuana y 6,343,032 plantas de coca, en acciones orientadas a frenar la producción de drogas ilícitas en el país.

A eso se sumó la inutilización de 25.76 toneladas métricas de sustancias y precursores químicos.

Las autoridades también destruyeron dos laboratorios clandestinos, inhabilitaron una pista clandestina e impactaron cuatro estructuras criminales. En paralelo, incautaron 466 vehículos, dos embarcaciones y 466 armas de fuego.

El Ministerio de Gobernación presentó estas acciones como parte de una ofensiva que también alcanzó a centros penitenciarios, con operativos simultáneos y la reorganización y el aislamiento de cabecillas de bandas vinculadas al narcomenudeo y otros delitos.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval afirmó que la política oficial es “recuperar el control territorial y desarticular estructuras criminales en todos sus niveles, desde altos mandos hasta distribuidores de droga a nivel de calle”.

Militares guatemaltecos vestidos de camuflaje, con sombreros y equipo, erradican arbustos de cocaína en un terreno montañoso y cubierto de vegetación
El Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala trabajan conjuntamente para erradicar plantaciones de arbustos de cocaína en una operación antinarcóticos. (Ejército de Guatemala)

El dinero, los documentos falsos y la prevención forman parte de la misma estrategia

En efectivo, las operaciones permitieron decomisar 2.925.571,90 quetzales, USD 242,422, 439,412 pesos mexicanos, 25 mil pesos colombianos y 74 lempiras. De acuerdo con la SGAIA, el avalúo total de la droga, los bienes y el dinero incautados asciende a 2.919.856.812,55 quetzales.

Las fuerzas de seguridad también reportaron la incautación de documentos falsificados: 116 licencias de conducir, 20 documentos personales de identificación, 20 pasaportes, 29 certificados de nacimiento, dos visas y un carnet consular.

El gobierno señaló además que reforzó la vigilancia y el patrullaje en rutas identificadas como corredores de tránsito de drogas y zonas de disputa territorial entre estructuras criminales.

En el plano preventivo, las autoridades impartieron 246 talleres sobre consumo de drogas que alcanzaron a 59,820 personas. Cruz advirtió que la protección de la niñez y la juventud es uno de los ejes de la estrategia ante el aumento del involucramiento de menores como consumidores o como integrantes de estructuras dedicadas al narcomenudeo.

El Ministerio de Gobernación indicó que se habilitaron líneas confidenciales de denuncia para fortalecer la lucha contra el narcomenudeo y pidió a la población colaborar con las autoridades. Según el ministerio, cada incautación reduce recursos destinados a armas, sicariato, reclutamiento y expansión de la venta de droga al menudeo.

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