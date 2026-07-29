“Nadie me hace caso”: la advertencia de la productora de Spider-Man a Tom Holland y Zendaya sobre su relación

La nueva película del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland, llega a los cines el 30 de julio de 2026 (Marvel Studios)

Guardar

Amy Pascal recomendó a Tom Holland y Zendaya no involucrarse sentimentalmente cuando aceptaron protagonizar la saga de Spider-Man. Ambos ignoraron la advertencia y, tras años de relación, confirmaron su matrimonio, repitiendo un patrón de la franquicia y marcando una nueva etapa personal y profesional para la pareja.

Tom Holland y Zendaya consolidaron su relación tras protagonizar juntos la saga de Spider-Man, ignorando la advertencia inicial de la productora Amy Pascal (REUTERS/Francesco Fotia)

La advertencia de Amy Pascal y sus motivos

La productora estadounidense Amy Pascal, responsable de la franquicia de Spider-Man, relató que suele aconsejar a los protagonistas evitar relaciones sentimentales durante la filmación. Según expresó en declaraciones reproducidas por Variety, mantuvo conversaciones individuales con Tom Holland y Zendaya, pidiéndoles no cruzar la frontera profesional: “Les hago ese pedido a todos, pero nunca me escuchan”.

PUBLICIDAD

Amy Pascal aconsejó por separado a Tom Holland y Zendaya evitar un vínculo sentimental durante el rodaje de Spider-Man, pero ambos actores siguieron adelante con su relación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pascal, de 68 años, explicó que su recomendación se basa en la experiencia de que ese tipo de vínculos puede complicar la dinámica del rodaje. Consultada sobre la reciente confirmación del matrimonio de los actores, aseguró: “No pensé que terminarían casándose, pero me alegra verlos felices”.

Confirmación del matrimonio y manejo de la privacidad

La pareja confirmó su matrimonio en 2026 y optó por mantener los detalles de la ceremonia en la intimidad, enfrentando rumores y fotos falsas en redes sociales (Photo by Thomas COEX / AFP)

La relación entre Holland y Zendaya se formalizó públicamente en 2021, pero la noticia de su casamiento trascendió en 2026. El actor británico abordó el tema durante una entrevista en la que mencionó la difusión de fotos falsas generadas con inteligencia artificial. “Mi abuela vio esas imágenes y pensó que no la habíamos invitado a la boda”, relató Holland. Al ser consultado si tuvo que aclarar la situación a otros familiares, respondió: “No, porque todos estaban allí”. El actor evitó brindar más detalles: “Eso es todo lo que van a sacar de eso”.

PUBLICIDAD

Durante una participación en un pódcast británico, Holland volvió a referirse a Zendaya como su esposa al responder con quién iría de vacaciones a Grecia: “Creo que probablemente mi esposa sería una muy buena opción”. También bromeó sobre la posibilidad de viajar con Matt Damon, compañero de ambos en la película Odyssey: “Sería un poco extraño si dijera: ‘Perdona, cariño, en realidad me voy a llevar a Matt’”. El 17 de julio, en otra entrevista, reafirmó su vínculo sentimental con una referencia directa: “No, porque está casada conmigo”.

Un patrón en la franquicia Spider-Man

Las relaciones sentimentales entre protagonistas no son nuevas en el universo de Spider-Man; antes que ellos, Andrew Garfield y Emma Stone, así como Tobey Maguire y Kirsten Dunst, vivieron historias similares

La advertencia de Amy Pascal se inscribe en una tendencia histórica dentro del universo de Spider-Man. La productora admitió que impartió el mismo consejo a Andrew Garfield y Emma Stone, quienes mantuvieron una relación entre 2011 y 2015. De forma similar, Tobey Maguire y Kirsten Dunst salieron brevemente entre 2001 y 2002, según documentó Variety.

PUBLICIDAD

Estos antecedentes muestran que las tres generaciones de protagonistas de la saga establecieron vínculos fuera del set con sus parejas en pantalla. El fenómeno contribuyó a la narrativa mediática sobre la dificultad de separar ficción y realidad en los grandes proyectos cinematográficos de Hollywood.

Un nuevo ciclo para la pareja y la franquicia

El próximo estreno de Spider-Man: Brand New Day marca una nueva etapa en la franquicia, mientras la pareja mantiene bajo perfil y estabilidad en el ámbito personal y profesional (Créditos: EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)

Tom Holland y Zendaya se conocieron durante una prueba de pantalla para Spider-Man: Homecoming, película estrenada en 2017. Desde la confirmación de su relación, ambos han mantenido bajo perfil respecto a su vida privada y consolidaron una imagen de estabilidad ante la opinión pública.

PUBLICIDAD

La franquicia prepara ahora la próxima entrega, Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno se prevé para el 31 de julio. Variety informó que Amy Pascal valora la madurez de la pareja para equilibrar su vínculo personal y profesional, y percibe positivamente el desenlace de la historia fuera de cámara. “Me alegra verlos felices”, reiteró la productora en diálogo con el medio estadounidense.